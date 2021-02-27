【西甲】朗奴高文流鼻血不止中斷記者會　弱心臟須服藥引來副作用

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-27 12:03

經歷內憂外患的西甲巴塞隆拿，惹人憂慮之事不斷。季初「接火棒」的主帥朗奴高文，舉行視像記者會期間發生「流血事件」，回答問題時突然流鼻血，記者會提早完結。 會方事後指高文無大礙，有記者指高文已是近來第2次突然流鼻血，與他為控制心臟問題所服藥物有關。

巴塞隆拿今晚將在西甲作客西維爾，朗奴高文出席賽前視像記者會，起初神色自若，回答時長篇大論。不過，他聆聽記者的問題時，突然右邊鼻孔緩緩流出鼻血，此時他已從衣袋拿出紙巾抹清，結果手上紙巾一片紅。從此開始，高文不時「索鼻」，又用紙巾抹鼻，但過了一會，輪到左邊鼻孔急促流血。記者會亦提早完結。

【歐聯】麥巴比大演帽子戲法技壓美斯 巴黎聖日耳門16強反勝巴塞

記者會途中，鼻孔突然流血，高文急急清理。（影片截圖）

ESPN專門跟進巴塞隆拿消息的記者指，高文在近期已第2次在記者會途中發生「流血事件」，而會方及後指高文無恙。有西班牙記者指，高文在去年5月心臟出現問題，治療過後須服用薄血藥控制，副作用包括流鼻血、大小便帶血、咳血、不正常瘀痕等。

教練難做，巴塞教練特別難，朗奴高文辛苦了。（Getty Images）

高文在記者會上表示擔任巴塞主帥，壓力山大，「我不知道將來發生什麼事，總會到討論的時候。我保持樂觀」。高文在巴塞「立立亂」之際回饋母會，填補主帥空缺。不過，開季至今，球隊表現未算理想，現時排第3，歐聯16強首回合在主場1：4慘敗巴黎聖日耳門腳下。今夜遇上西維爾，兩軍在月中西班牙盃準決賽首回合作客負0：2，次回合將於今仗後一星期舉行。

【足球熱話】巴塞新星苦戰半季終於入波 豪擲30萬歐元慰勞自己

歐聯16強球隊簡介（按圖放大）