【足球熱話】「死侍」搞波收買人心　明碼實價獎金制搏升班

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-27 15:06

派錢要直截了當，明碼實價。達成條件，手中有錢。 荷里活影星「死侍」賴恩雷諾士與洛麥艾漢尼在本月初正式入主威爾斯球會域斯咸，立即「收買人心」。新班主激勵一眾「戊組仔」重返職業聯賽，大發獎金，不過有條件。

賴恩雷諾士與洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）在本月9日正式成為域斯咸（Wrexham）班主，絕非「玩玩吓」，希望激勵球員努力，爭取重返職業聯賽。球會公布兩位星級班主對球員爭取打入升班附加賽，相當有信心，與隊桑皮雅臣商討後，訂出獎金表。

賴恩雷諾士擬入主威爾斯球隊 網民戲言8年後成真

賴恩雷諾士入主，講心又講金。（Getty Images）

班會公布每場勝仗中有份出賽的球員，可獲200鎊，和局亦得到50鎊，前提是球隊須打入升班附加賽才「有錢收」。域斯咸在第5級全國聯賽現時排第7，在升班附加賽圈最後一席。如果球隊最後如願以償，下季升上英乙，全隊上下可以分享25萬鎊獎金。

加油，頂住第7就有錢收。（Getty Images）

球會認為公開「講錢」是正確做法，「支持現時隊員，他們正為自己在球隊的未來而戰」。球隊正為來季物色新球員，由於此刻尚未到相討續約階段，「為現時隊員推出獎金制才是正確」。

洛麥艾漢尼（右）與賴恩雷諾士入主域斯咸，雄心壯志，想大幹一場。（Getty Images）

兩名星級班主表明入主域斯咸，希望這支創會超過150年的球會，一步步上升。球會於2008年跌出職業聯賽，一直在第5級聯賽浮沉。過去12季，他們4次打入升班附加賽，均無功而還。

買球會可以做什麼？與自己的公司 crossover。二人擁有的氈酒品牌，立即推出域斯咸特別版。（Twitter）

體壇古往今來的明星班主：（按圖進入）