【英超】曼城力克韋斯咸連勝紀錄增至20場　一對中堅建奇功

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-27 22:56

英超第26輪周六頭場，力爭20連勝的曼城主場迎戰近況甚勇的韋斯咸。「藍月亮」今仗派出阿古路復任正選，今仗的入球重任落在一對中堅身上，上﹑下半場由魯賓戴亞斯及史東斯各建一功，最終以2：1力克韋斯咸。

曼城強勢人人皆知，在各大賽事已創下19連勝的恐怖走勢，今仗主場迎戰韋斯咸，「挑戰者」韋斯咸的近況同樣不錯，踏入2021年後聯賽僅敗一場，上場擊敗熱刺，為「鎚仔幫」增添不少信心。

銳不可當的曼城，前線由阿古路復任正選攻堅，由去年10月中後首次正選登場，配合費倫托利斯及馬列斯。韋斯咸方面，正選門將法比安斯基在訓練時觸傷手肘，今仗未能上陣，改由蘭杜夫把守最後一關，前場繼續由連格及安東尼奧掛帥。

相隔多月復任正選的阿古路，今仗下半場退下火線。（路透社）

曼城憑一次長傳先開紀錄，迪布尼左腳大腳傳中，「藍月亮」兩名中堅齊齊入楔，後上的魯賓戴亞斯頭槌建功，30分鐘打破僵局，攻入個人首個英超入球。「鎚仔幫」及後取回不少攻勢，安東尼奧禁區內一射僅僅斜出，曼城的後防已響起警號。

戴亞斯接應迪布尼長傳，入楔頂入英超首個入球。（路透社）

重返曼徹斯特的連格，今仗即有建樹，曼城後場交失波，韋斯咸隨即反擊，高法爾（Vladimir Coufal）右路傳中，「連美斯」撞射「撻Q」，卻造就門前的安東尼奧加多一腳，完半場前追成1：1平手。

重返曼徹斯特的連格，臨完上半場前交出助攻，一度助韋斯咸扳平。（路透社）

曼城領隊哥迪奧拿下半場隨即「撳掣」，換出缺態的阿古路及費蘭托利斯，由加比爾捷西斯及菲爾科頓入替。曼城前線「無乜計」，唯有靠後防一對中堅數糊，上半場先有戴亞斯建功，下半場到他的拍檔史東斯，接應馬列斯的橫傳撞射破網，曼城68分鐘再度領先。

曼城今場一對中堅齊齊建功，史東斯下半場撞射入網。（路透社）

韋斯咸主帥莫耶斯末段換入賓華馬及查洛保雲，希望增強攻力，惜為時已晚，最終兩軍未有改寫紀錄，曼城以2：1力克「鎚仔幫」，續居榜首外，更將連勝紀錄增至20場。

英超第26輪直播賽程（按圖放大）：