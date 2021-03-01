香港5月主辦亞協盃分組賽　足總冀政府批准隔離泡泡方案

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-01 20:39

亞洲足協今日（1日）宣布，香港將主辦亞協盃J組分組賽，屆時各支參賽球隊會進入「隔離泡泡」。疫情下這對香港球圈來說無疑是好消息，惟能否成事，仍視乎政府會否為訪港球隊放寬入境後的隔離政策。

東方龍獅及理文將代表香港出戰今屆亞協盃，兩隊跟台南市FC（台灣）及220體育會（蒙古）同身處J組，並於早前已向亞洲足協申請在香港舉辦分組賽。亞洲足協今午正式宣布，J組賽事會在香港上演，比賽於5月14至20日期間進行，4隊將踢單循環、合共6場賽事。

爭取放寬入境限制 外隊訪港前需檢測

香港結果能否舉辦賽事，視乎政府能否放寬訪港外隊入境後21天的隔離限制。足總主席貝鈞奇透露，亞洲足協對相關條件亦有要求，會向政府爭取「提供方便」，「局長（民政事務局局長徐英偉）上周入場睇波時話支持主辦，加上台灣及蒙古當地疫情也不見大問題，估計政府不會故意刁難。」

亞協盃J組參賽球隊（按圖放大）：

有傳媒早前引述消息，指足總已向民政局提交計劃書，外隊來港前7日需接受兩次病毒檢測並呈陰性，每場比賽前兩日亦需再檢疫。而連同香港球隊在內，所有參賽人士需進入「隔離泡泡」，居於指定酒店，及由專車點對點接送到場館。

貝鈞奇確認有關內容，並稱「原則上」希望賽事可開放予觀眾入場，「如果屆時港府容許球迷入場，看不見亞洲足協有反對的理由。」他又提及即使再爆發新一波疫情，相信在滿足防疫措施的前提下，賽事仍可如期舉辦，「最多改踢閉門」。至於香港會否主辦亞冠盃分組賽，貝鈞奇指亞洲足協考慮需時，至今仍未有答覆。

足總主席貝鈞奇期望亞協盃可讓球迷入場。（資料圖片）

東方承諾辦好比賽：久違的開心事

在疫情令各地出入境設限下，東方總監李志堅認為香港主辦分組賽對球隊有優勢。他又指這件是「香港人久違的開心事」，「比賽還比賽，東方會跟理文合作搞好賽事，希望球迷可以入場，我們也會用盡所有方法，跟球迷互動、讓大家投入賽事。」至於理文則不作回應。

香港有望主辦2021亞冠盃分組賽小組，暫時參賽的東亞區球隊一覽（待亞洲足協最終落實）：