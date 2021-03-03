【英超】曼城末段連入3球大破狼隊　21連勝強勢迎接曼市打吡

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-03 09:21

英超榜首曼城繼續強勢，在周二聯賽主場以4：1大勝狼隊，各項賽事錄得21連勝，在榜首的優勢拉開到15分的差距，以最強氣勢準備下場的曼市打吡。曼城今場靠狼隊的烏龍球先開紀錄，雖然之後一度被追平，但「藍月亮」末段連入3球，加比爾捷西斯梅開二度，加上今場表現突出的馬列斯亦建一功，助主隊取得一場大勝。

曼城及狼隊在正選排陣先創歷史，兩隊共派出8名葡萄牙球員擔正，是英超史上最多葡萄牙球員打正選的比賽。曼城仗主場之利，近況勇銳，實力也在狼隊之上，全場佔盡優勢，控球比率超過7成，射門超過20次，中目標的埋門亦有10次。

【今場所有入球精彩時刻（按圖放大）】

+ 6 + 6 + 6

數曼城今場最搶鏡的球員，相信是馬列斯，他在右路多次發難，突破及傳都極具威脅。在15分鐘，他接應長傳，入到禁區，一氣呵成，底線傳中，令到對手丹當斯卡擺烏龍，曼城先開紀錄。

奇雲迪布尼今場踢正選，但表現不如馬列斯、貝拿度施華搶鏡。（路透社）

完半場前，馬列斯的傳中差點又製造到入球。他在右路用左腳傳中，前柱的貝拿度施華頂後，後柱的拿樸迪一射入網。不過，經VAR審核後，指拿樸迪的手臂越位，球證判入球無效。

拿樸迪賽後亦對這球「詐糊」耿耿於懷，他在Twitter放了他慶祝的照片，並寫上：「不錯的慶祝（VAR前）的照片。」有網民回應，笑稱拿樸迪一定常常健身，膊頭太大所以越位；拿樸迪亦笑住回應：「可以說我常常舉重。」

【拿樸迪接連出POST】

曼城半場領先1：0。61分鐘，狼隊把握到全場唯一一次中目標的攻門，高亞迪接應摩天奴的罰球，一頂入網，追成1：1。曼城之後有加比爾捷西斯的窄角度射門被魯爾柏迪斯奧救出，還有史達寧遠射中柱。

直至80分鐘，又是來自馬列斯策動，他斜傳入禁區，基爾獲加助攻入到禁區傳中，引起門前混亂，加比爾捷西斯把握機會射入，為曼城領先2：1。89分鐘，馬列斯建功，拉開到3：1。到補時，後備入替的根度簡遠射被魯爾柏迪斯奧撲出，加比爾捷西斯補射入網，曼城靠末段連入3球，主場以4：1輕取狼隊，黑計各項賽事錄得21連勝。

曼城在聯賽榜27戰得65分，領先26戰50分的曼聯15分，下場聯賽曼城將主場迎戰曼聯。曼城領隊哥迪奧拿賽後講到下場曼市打吡，他說：「我們有一兩日可以休息，我很清楚他們的實力有多麼強。這是一個絕佳的機會，可以在爭標路上行前一大步，我們會盡力去嘗試。」

哥迪奧拿很滿意球隊的發揮，大讚球隊在被追平後沒有自亂陣腳，他說：「對於之後的淘汰賽，這是好好的一堂課。對方的好球員攻門，就可以懲罰到你。我們克服了失球後的10分鐘，表現非常好，你一定要學懂處理那些情況。在淘汰賽，你一定要穩定下來，避免再多失，之後再掌握比賽。」

哥迪奧拿還讚揚馬列斯，「他上場的表現已經很突出，他擁有才華，他是個可以在球場上跳舞的人。他不會失去控球權，他一舉一動都能吸引對方防守。」

英超周中賽程（按圖放大）：