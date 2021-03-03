【英超】紐卡素三星齊傷成護級致命打擊　傷兵勢主宰降班形勢　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-03 16:15

曼城在英超聯賽榜首一枝獨秀，榜尾的護級形勢一度亦看似沒有懸念：錫菲聯分數差太遠，西布朗亦接近無得救，富咸要繼續追上來原本難度也不低——直到上周日（28日）紐卡素對狼隊一戰。 繼射手哥林威爾遜2月初重傷之後，連阿米朗和麥斯明也在該仗倒下，球迷一知道兩人須養傷逾月之後，已紛紛表態投降：「我們要降班了！」

限米煮限飯的紐卡素上季再次以第13名衝線，連續4年成功出戰英超。今季前線從般尼茅夫找來射手哥林威爾遜之後，猶如打通任督二脈，季初表現令人耳目一新。可是自12月中開始，疲兵之下大不如前，輾轉已下跌至第17位。

相對而言，季初數周一路墊底的富咸，捱到新一年漸見起色。踏入2月份，除不敵李斯特城外，之後5仗取得2勝3和保持不敗，連搶9分之下，已追至跟維卡素只有3分距離。

紐卡素劣勢之下連傷陣中三員大將，英超之路勢已走到盡頭？（Getty Images）

富咸近期頻頻搶分成功，士氣大振。（Getty Images）

前線三大將同倒下

在這個護級關鍵時刻，紐卡素卻迎來致命打擊。2月6日喜鵲3：2擊敗修咸頓，全取3分後，離降班區足足有10分，當時又怎會想到變化如此快？隊中首席射手哥林威爾遜正是該仗後大腿筋，之後連敗予車路士和曼聯，到上周1：1賽和狼隊，阿米朗和麥斯明同告受傷，保住一分的代價實在太大。

今季威爾遜、阿米朗和麥斯明三人在英超合共攻入15球，佔球隊全數27個入球的56%。攻入10球的威爾遜固然無可取代，阿米朗的盤扭和策動，麥斯明的勤力跑動亦是缺一不可。如今三人至少須倦勤至4月初，加上富咸來勢洶洶，不少球迷已打定輸數。

【足以影響護級形勢的傷兵】（按圖放大）

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「沒有軍隊去打仗」

有紐卡素球迷直言，「就算球隊無傷無病，我們也無信心布魯士能為球隊成功護級，如今還要在沒有軍隊之下打仗。」另有人認定，「我們將會降班」、「降班已幾乎無可避免」。

球迷當然不會放過球隊的孤寒班主艾殊利，「今次已經是艾殊利年代紐卡素第三次陷入降班危機。」

球迷一致看淡，可是紐卡素是否真的無得救？那可不一定。

英超聯賽榜護級形勢。（英超官網截圖）

紐卡素的一線生機

的而且確，無論陣容、士氣和近況方面，富咸均勝紐卡素一籌，惟別忘記護級形勢向來是「一山還有一山低」的遊戲，就算球隊表現不佳，只要有對手戰績較自己更差，仍有機會逃出生天。

錫菲聯和西布朗目前暫時穩佔降班三個席位中的兩個，換句話說，紐卡素只要打低多一支對手，便足以護級。紐卡素或許未必壓得主富咸，但有一支球隊目前跟他們同分——白禮頓。

跟紐卡素一樣，白禮頓陣中近日亦陸續有主力受創（詳見上列圖輯），加上對上一戰不幸被「矇查查球證」美臣強行奪走分數，黑氣纏身之下，護級形勢同樣不樂觀。下游球隊大家基數均低，只要贏或輸幾場已可扭轉形勢，聯賽尚餘12輪，紐卡素護級仍然「有價講」。

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