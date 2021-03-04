【足球轉會】馬古尼曼聯拍檔終出現　今夏三防守星將勢為人工跳槽

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-04 20:56

曼聯2019年夏天以8000萬英鎊引入哈利馬古尼，刷新防守球員轉會費紀錄，這個英格蘭中堅確對紅魔防線有所改善，惟整體表現不似預期，間中甩甩漏漏令他成為被球迷狠批對象。 防線問題，豈止是一個球員的責任？馬古尼未能發揮最佳水平，全因一直未找到最佳拍檔。今個夏天，難題終於有望解決。

今年夏天包括美斯、阿古路在內多個足球巨星跟球會約滿，轉會市場注定熱鬧。相對前線球員，各大球會更加渴求高質守將和龍門，提升防線實力。正值當打之年的拜仁守將阿拉巴、AC米蘭門將當拿隆馬分別約滿在即，簡直如「王帝女唔憂嫁」，轉會傳聞天天新款。

先說各大強隊均希望擁有的阿拉巴（David Alaba）。當今球壇平價高質防守球員難求，免費轉會又可兼踢多個位置的通天老倌更是絕無僅有，令這個效力拜仁多年的球星水漲船高，高薪聘約排住隊任他選。連拜仁也留不住，28歲的他索性吊高來賣，開出一個令多隊卻步的辛辣條件。

阿拉巴希望效力下一支球隊能踢回中場位置。（Getty Images）

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阿拉巴的辛辣要求

西甲班霸皇家馬德里遲遲未向隊長沙治奧拉莫斯提出新約，有意引入來季可免簽加盟的阿拉巴取而代之。皇馬的如意算盤，先要問過一眾對手——車路士、祖雲達斯、曼聯、曼城、利物浦等頂級球會全部均盛傳對他有興趣。

阿拉巴據指開出2200萬歐元年薪、簽約5年的要求，合約總值高達1.1億歐元，亦相當於周薪42萬歐元，勢成全球人工最高的守將。不知是否銀碼太高關係，近日有指利物浦已退出阿拉巴的爭逐。他本人表示，尚未決定下一站目的地，「我正尋求新挑戰，令自己球場內外均成為一個更優秀的人。」

相對天價人工，近日他再提出一個各隊難以承諾的要求：「我想踢中場」。阿拉巴418次為拜仁上陣，主要以左閘身份出戰，佔去當中243場，最近兩季改踢中堅，在拜仁生涯只得39次出任中場。阿拉巴的可貴在於能踢中堅、左閘以至中場多個位置，如果局限在中場，各隊對他的興趣或大減。

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AC米蘭門將當拿隆馬今季約滿，他開出極高人工要求。（Getty Images）

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當拿隆馬為加薪勢離隊

AC米蘭正選門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）今夏亦將跟球隊約滿，他並不急於離隊，同時開出球隊根本無法付出的人工要求。當拿隆馬目前年薪600萬歐元，在隊中僅次年薪700萬歐元的射手伊巴謙莫域，人工高出其他隊友一大截。

22歲的他已具備豐富頂級比賽經驗，續約自然會要求加人工。《米蘭體育報》近日報道，他的超級經理人拉奧拿（Mino Raiola）向AC米蘭開出年薪1050萬歐元的續約條件，相當於周薪20萬歐元，加幅達75%，米蘭根本無法應付。想要高人工，英超是他最大機會的下一個目的地。

曼聯門將迪基亞與球會合約2023年屆滿，屆時這個西班牙門神已屆32歲，球隊希望引入當拿隆馬接班。據報紅魔鬼以極具吸引力的人工羅致當拿隆馬，一旦他接受合約的話，有望成為世界上最高薪門將。出得起人工的不止曼聯，車路士盛傳有意加入戰團，以當拿隆馬取代西班牙門將阿列沙巴拿加。即使今季藍軍已買入艾度亞文迪，球隊仍希望放走Kepa，並買入當拿隆馬與文迪爭奪一號門將位置。

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華拉尼的皇馬生涯今夏走到盡頭？（Getty Images）

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華拉尼終於加盟曼聯？

轉會市場頂級守將難求，經驗、實力兼備的中堅猶如鳳毛麟角。皇馬中堅華拉尼（Raphael VARANE）仍只有27歲，已是世界盃、歐聯和西甲冠軍，他在皇馬4奪歐聯、3次贏得西甲，合共得到18隻獎盃。早在2019年他已希望離隊尋求新挑戰，當時皇馬以他的5億歐元買斷條款嚇退一眾潛在買家，今次他們或無奈接受出價。

華拉尼跟皇馬2022年約滿，今年6月合約踏入最後一年，此子不願續約之下，皇馬為免人財兩失，預料將會放人。根據足球轉會資訊網站transfermarkt數據，華拉尼目前身價估計為7000萬歐元。如此身價，有能力負擔的球隊不太多，種種跡象顯示，曼聯的勝算最高。

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馬古尼加盟曼聯以來，一直未能踢出預期水準。（Getty Images）

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施丹強行奪愛 十年追逐可望成功

一方面，華拉尼是曼聯長期以來的轉會目標。早在2011年他只有17歲的時候，傳奇領隊費格遜已看中效力朗斯的他。正當此子快要披上紅魔戰衣之際，同年7月剛回皇馬出任足球總監的施丹攔途截劫，挾法國國家隊和皇馬傳奇的身份，將華拉尼帶到班拿貝。費Sir買不到華拉尼，那年夏天改買另外一個中堅球員——菲爾鍾斯……

世事沒有如果，鍾斯成為紅魔之後經歷費Sir退休、球隊由盛轉衰，他亦由正選漸淪為可有可無的透明人。球隊中堅位置為人垢病，2019年豪花8000萬英鎊買入哈利馬古尼（Harry Maguire），配合另一新兵右閘雲比沙卡，加上左閘梳爾全面復甦，防線逐步改善，只是馬古尼的水平仍與預料中有差距，這份落差一定程度源於他欠缺一個能跟他互補的拍檔。

華拉尼技術、速度兼備，正好彌補馬古尼轉身慢、技術粗糙的不足。可是缺少可靠另一半的豈止馬古尼？陷入中堅荒的利物浦，正在養傷的大將雲迪積克，身邊拍檔祖高美斯和麥迪比同是「容易受傷的男人」，盛傳紅軍有意加入追逐華拉尼的戰團。說到財力，曼聯應在利物浦之上，能夠付出較高的轉會費和人工，加上紅魔等待他足足十年之久，誠意可嘉，似乎暫佔優勢。

2019年當華拿尼希望離隊的時候，也是已轉任皇馬主帥的施丹成功游說他留隊。今次相信連他也難以留得住華拉尼，他最終選擇哪一件紅色戰衣，甚或是加盟其他富豪球隊，很快會有答案。

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