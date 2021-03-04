【英超】曼聯11射僅1中目標再交白卷　賽和水晶宮落後曼城14分

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-04 09:03

「別讓曼城跑了！」，曼聯主帥蘇斯克查早前曾揚言力追高踞榜首的同市宿敵。數仗過去，「藍月亮」繼續贏，紅魔鬼追不近外，更被曼城愈拉愈遠。 曼聯今輪作客水晶宮，全場11次攻門僅得1次中目標，最終連續3場賽事交白卷，與水晶宮握手言和，曼城在榜首的領先優勢增至14分。

曼城保持霸氣，早前以4：1擊敗狼隊後創下21連勝，在聯賽榜遙遙領放，第2及第3位的曼聯及李斯特城周三（3日）深夜分途出擊。

曼城末段連入3球大破狼隊 21連勝強勢迎接曼市打吡

曼聯今仗作客水晶宮，正選門將迪基亞因私人理由缺陣，改由甸恩軒達臣把守最後一關，前線則有卡雲尼傷癒復出掛帥。曼聯上半場有一腳甚有威脅的攻門，般奴費南迪斯回後，馬迪踏順撞射省中水晶宮球員改變方向，未有難到水晶宮門將古亞達，飛身單手撲出。

馬迪的撞射省中水晶宮球員改變方向，幸好古亞達反應快單手撲出。（Getty Images）

曼聯上半場不乏攻勢，可惜未算「到肉」，格連活特及拉舒福特的攻門同樣無功而還，蘇斯克查下半場中段換入「快馬」丹尼爾占士，接應勞基梳爾的傳中頭槌攻門，惟頂中對方守衛後高出。

曼聯全場錄得11次埋門，惜僅得1次中目標，最終未能攻破水晶宮的大門。紅魔鬼末段差點連1分都不保，雲安荷特入楔近射，幸好甸恩軒達臣及時出迎封位，力保不失，結果兩軍互交白卷，各得1分。

雲安荷特末段的攻門，幸好甸恩軒達臣及時出迎化解危機。（路透社）

英超周中戰果（按圖放大）：

雖說「別讓曼城跑了」，曼聯近5場聯賽縱然不敗，但僅得1場勝仗其餘全數和波，如今接近連曼城的「車尾燈」亦看不見了，曼聯以51分續居次席，與曼城的分差增至14分，即使周末的「曼市打吡」擊敗對方，差距依然是雙位數。

般奴費南迪斯在今仗未能助球隊打破悶局。（路透社）

曼聯今季14場作客保持不敗：

+ 8 + 8 + 8

曼聯今仗繼續交白卷，連同早前的歐霸盃32強次回合，合共270分鐘未能取得入球，蘇斯克查當然失望，坦言是個合理的賽果，「今仗和波十分合理，雙方亦未有太多具威脅攻門，我們有一﹑兩次較佳的機會，但我們未能好好把握，製造機會方面無疑是在平時的水準以下。」

蘇斯克查直言今仗前線攻門缺質素。（路透社）

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