【英超】熱刺兩大稀客先後解凍　迪利阿里驚喜復任正選即報捷

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-05 11:10

熱刺正選陣容中，最近若看到狀態不俗的「大師兄」加里夫巴利並不驚訝，那麼另一稀客迪利阿里呢？ 熱刺今輪作客富咸的英超聯賽，阿里驚喜回歸正選，更一度以為上半場建功，可惜其後入球被判定為對方的烏龍球，熱刺最終一球險勝富咸。

迪利阿里與加里夫巴利，今季有一段時間「坐多過踢」，賽季逐漸進入最後階段，先有「大師兄」巴利「解凍」，近4場賽事攻入4球。熱刺今仗作客富咸的「倫敦打吡」，迪利阿里亦在今仗走出「雪櫃」，自聯賽揭幕戰後首度正選登場。

迪利阿里自今季揭幕戰後，首次正選登場。（Getty Images）

哈利卡尼及孫興慜兩名前線主力領銜下，加上巴利及迪利阿里，這個罕見的攻擊組合在開賽早段製造多次攻門，巴利的罰球及哈利卡尼的頭槌，先後無功而還。巴利其後在後半場搶得皮球，隨即直線傳送迪利阿里，分邊後再入楔。孫興慜左路落底傳中，阿里門前加一腳入網，以為取得今季聯賽首個入球，惜省中富咸守衛艾達拉比奧約再入網，被判定為烏龍球，熱刺在19分鐘先開記錄。

雖然最後被判為烏龍球，但孫興慜及迪利阿里同樣雀躍地慶祝。（路透社）

熱刺其後繼續向富咸施壓，尼當比利傳給禁區內的哈利卡尼，疑似被對方的艾拿踢跌倒地，球證立即翻查VAR，及後決定未有給予12碼。

哈利卡尼在禁區內倒地，惜球證未有任何表示。（路透社）

主場出擊的富咸今仗表現不失禮，換邊後初段兩次頭槌攻門，幸好熱刺門將洛里斯打醒12分精神，勇救險球。富咸的努力曾有成果，熱刺禁區內一輪混戰，達雲臣山齊士解圍省中對手，皮球其後落後前鋒祖殊馬查的腳下，左腳一推一射建功。可惜球證及後翻查VAR，判定山齊士解圍省中勒美拿的手，判為手球在先，入球無效。

馬查的入球慘被吹走，空歡喜一場。（路透社）

+ 3 + 3 + 3

熱刺大難不死，最終順利力保1球勝局完場，以42分升上聯賽第8位，與前四相距5分，爭奪歐聯資格仍然有望；富咸則以23分續居第18位。

5分波，唔算多，聯賽仍有11輪，熱刺衝擊歐聯依然有數講。摩連奴直言不要將事情弄得如此複雜，「我甚少注意聯賽榜，我們需要兼顧兩條戰線，為免增添煩惱，我只需要贏波就可以了。」

熱刺球迷十分期待的「7+9+10+20」攻擊組合，今季終於有機會4人同場並肩作戰。迪利阿里驚喜回歸正選，主帥摩連奴賽後直言這是阿里努力得來的結果，「他（迪利阿里）值得正選位置，他在近日的訓練中十分努力，交出不俗的表現，所以今仗才派他正選亮相。」

阿里有得踢，全因他努力！（路透社）

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