【提防盜賊】希臘盃門將一時鬆懈　敵將死守近柱「打荷包」絕殺

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-05 12:26

場上11人，最孤獨者莫過於守門員。把守最後一關，冷暖自知。稍一不慎，無人提一句「小心盜賊」，一輕率成千古恨。 凌晨一場希臘盃8強次回合發生「失竊」事件，門將只瞻前沒有顧後，大安旨意準備開波。未料後有「扒手」，球隊因遭絕殺出局。

慘劇發生在主場的阿里斯（Aris）門將古斯達（Julian Cuesta）身上。主隊憑12碼領先奧林比亞高斯1：0，合計追和2：2，賽事進入最後階段。奧林比亞高斯一次攻勢被祖利安沒收，雙方球員散開。祖利安手執皮球走到近禁區邊，以為四周無人，遂拋下手上球，好整以暇。意外就在發生。

保查拉基斯入球後指指頭，「食腦㗎嘛」。（奧林比亞高斯twitter）

祖利安拋下球後，還遠望前方找尋傳球對象，此時後方突然殺出「扒手」。保查拉基斯（Andreas Bouchalakis）極速奔跑，越過祖利安右方，偷走皮球。祖利安冷不提防，起動追趕已遲了一步。保查拉基斯回身起左腳快射，祖利安伸盡腳飛剷，無法阻止皮球溜向遠柱入網。

希臘盃「盜竊」案（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

一時鬆懈，祖利安無助兼無奈，只怪自己沒有做好shoulder check，毫無察覺後方有扒手。觀看慢鏡，保查拉基斯一心在近柱後埋伏，靜待祖利安鬆懈。碰巧阿里斯的球員不僅離祖利安頗遠，似乎沒有察覺有敵軍埋伏。保查拉基斯待祖利安放下皮球前，才拔足狂奔，把握機會。他入波後與隊友忘情慶祝，這一球讓奧林比亞高斯合計贏3：2晉級。

這一幕，祖利安將會銘記於心。（影片截圖）

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