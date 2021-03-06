【英超】富咸冤案後改例　意外手球促成進攻　入球應判有效

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-03-06 11:20

周五凌晨英超富咸對熱刺，富咸前鋒祖殊馬查射入扳平一球，因隊友「被手球」而判無效，裁決令外界嘩然。 執法水平參差，監管機構盡力把球例「寫好啲」，希望執法者依例辦事。國際足球理事會（IFAB）開會後宣布修改手球例，指攻方因「意外發生的手球」而得到入球，不會犯規。

制訂球例的IFAB昨晚舉行周年大會，議程之一是討論手球的球例。IFAB聲明指球證執法有誤，令處理手球的尺度有欠一致，故此說明手球並非「一刀切」犯規。新例指明「意外發生的手球，就算令攻方得到進攻機會，甚至發生在入球過程中，都不應判犯規」。

錯誤引發改變，富咸一仗手球相當冤枉，令監管機構也難忍。（Getty Images）

【英超】VAR再發威一晚三連擊 兩護級分子成最大輸家

達雲臣山齊士解圍省中勒美拿的手部，間接令球隊不用失守。（影片截圖）

國際足協球證委員主席，意大利名哨哥連拿坦言：「我們難以認同昨晚在富咸出現的判決。」富咸在英超主場對熱刺，落後1球下藉馬查（Josh Maja）在禁區混戰中快腳射入。球證翻看VAR後，卻指富咸球員勒美拿（Mario Lemina）犯手球，判入球無效。影片顯示熱刺後衛達雲臣山齊士（Davinson Sanchez）解圍，省中勒美拿左手，惟勒美拿左手近乎「黐實」身軀，沒有張開。

哥連拿指富咸的手球判決，頗有問題。（Getty Images）

聲明提醒球證必須考慮，球員是否有動作令身體範圍「不自然擴大」而引致手球。新例於7月1日生效，但IFAB指賽會有權在期限前採用。此外，有關手部的球例，尚有「永恒的爭議」——越位。IFAB澄清，球例中「手臂」的範圍，以腋窩底部為界，同樣適用於判斷越位。是以，周五凌晨另一場英超車路士作客利物浦，迪姆華拿入球後，球證判他越位，大有機會是誤判。

迪姆華拿前臂突出越位線，但非有效部位，不應判罰越位。（影片截圖）

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