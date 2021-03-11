【歐聯】利物浦兩球淨勝萊比錫闖8強　文尼沙拿再建功複製首回合

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-11 09:11

利物浦在英超主場6連敗，衛冕聯賽已是近乎不可能的任務，如今只好專注歐聯戰線。原定在晏菲路上演的歐聯16強次回合，同樣移師匈牙利布達佩斯的中立場上演，戰果與上回合一樣，由沙拿及沙迪奧文尼在4分鐘內連下兩城，利物浦兩球淨勝萊比錫，以總比數4球淘汰對方晉級最後8強。

近況一般的利物浦，今年經歷在聯賽的一輪低潮後，能否保住來季歐聯資格仍是個謎，唯有全力衝擊歐聯錦標。紅軍與RB萊比錫的歐聯16強次回合再度移師布達佩斯，主帥高普派出卡巴克與拿達利威廉斯扼守中路，前線則由迪奧高祖達擔正，夥拍沙迪奧文尼及沙拿攻堅。

利物浦返回歐聯賽場更醒神，即使首回合有兩球領先優勢，上半場已向對手製造不少具威脅攻勢，阿歷山大阿諾特開出角球，祖達升起一頂，萊比錫門將古拉施斯單手托出底線。紅軍及後再有反擊機會，堤亞高艾簡達拿大腳長傳，沙拿狂奔半場單刀，可惜同樣無功而還。上半場補時階段，沙拿獨闖萊比錫的禁區，令對方守衛未能清脆解圍，使祖達有一個半空門的機會，可惜上前一射卻網側出界。

紅軍連番攻門後，終在下半場中段有回報，利物浦由後場一次組織，祖達橫傳予沙拿扣入大位起腳破網，70分鐘打破悶局，總比數擴大至3球領先。一不離二，利物浦4分鐘後再建一功，後備入替的奧歷治傳中，沙迪奧文尼近門撞射得手，奠定兩球勝局，最終利物浦兩回合以4球淘汰萊比錫。

同樣在布達佩斯舉行的次回合，就像複製上回合一樣，除了球場一樣，連比數亦相同，紅軍同樣以兩球擊敗萊比錫，無獨有偶，入球的球員同樣是沙拿及沙迪奧文尼，而入球亦巧合地出現在下半場。