鹿頸行山遊記｜日軍機槍堡群遺跡逐個尋　士多起步上山賞南涌美景

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-12 17:16

鹿頸的日軍機槍堡近日廣受關注，這條行山路線就帶大家由鹿頸士多出發，上山尋找十多座日軍在二戰期間興建的機槍堡及觀測台。山丘約高120米，路程不長，但登山的路大部分是石屎樓級，需要花點氣力。 碉堡群大多位於山頂附近，沿主徑走過山脊，就可以發現多座大型機槍堡。不過，如果想找齊各座大小碉堡的話，難度將會大增，真的要量力而為。行山時，記得愛護古蹟，不要損毀及塗鴉。

香港大學建築學院房地產及建設系教授黎偉聰向傳媒表示，他的團隊研究鹿頸機槍堡及觀測台超過10年，他認為這些日軍軍事防禦建築仍然完好，相信是全港保存得最完整的戰壕及機槍堡群。他建議政府保育整個鹿頸山頭，興建行山徑，讓更多市民可以透過參觀古蹟去了解抗日歷史。

了解黎偉聰教授研究：鹿頸隱藏14個日軍建設機槍堡 屬保存最好遺址 團隊促列古蹟

圖中的小山就是鹿頸機槍堡及觀測台所在之地；此相攝於海背嶺上。（顏銘輝攝）

鹿頸機槍堡及觀測台行山路線資訊：

路線：士多 > 維修斜坡樓級 > 日軍機槍堡群 > 村民墓地 > 鹿頸黃屋 > 小巴站 路程：1.7公里 需時：2小時 體力需求：2星（整體條路線路程不長，但初段全樓級，上得很急；如想找出每座碉堡則頗耗體能；以5星為最高） 技術需求：2星（純行山的話並不困難，初段全石屎樓級，山上主徑清晰；如想找出每座碉堡，技術需求更高；以5星為最高） 起點及終點交通：來往粉嶺港鐵站及鹿頸的56K小巴

鹿頸機槍堡及觀測台在1941至1945年間由日軍興建，到2009年被政府列為二級歷史建築。機槍堡群所在的山頭近馬路，由山路入口起計，行半小時內便上到去。

在粉嶺港鐵站乘搭往鹿頸的56K小巴，在總站下車。鹿頸有士多及公廁，在這裏作最後補給，整理好衣著及裝備。最近的登山口就在陳鳳記士多旁，就在那個全日禁止停車的路牌後。

▼由鹿頸士多起步，行樓級上山▼

+ 10 + 10 + 10

這是一條石屎樓級路，設有扶手，拾級而上，很快就見到有座防山泥傾瀉的鐵網。在路口轉左，沿鐵網前行，繞過鐵網後再上樓級。上到第二層鐵網，沿石屎路右轉，之後再上樓級，這條樓級旁有條很闊的排水渠。

這條路初段一直上樓級，上得幾急，如果平時少行山或者少運動的朋友，請慢慢行，別要心急爆上樓級，否則很易「爆偈」不適。上完這條長樓梯，便到第三層防山泥傾瀉鐵網。路口轉左，繞過鐵網後繼續上樓級。

▼行完樓級，再接山路攀升▼

+ 2 + 2 + 2

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上到所有樓級的盡頭，景色開揚，可俯瞰鹿頸池塘景色。離開石屎路，沿山路繼續上山。黎教授之前帶過大批傳媒朋友到訪各個機槍堡，山徑都已經被行到開闊明顯，但山路很斜，建議大家穿行山鞋前往。

上完斜之後，見到個十字路口，左邊已經有座機槍堡，可以從外欣賞這座有近80年歷史的古蹟。由山腳士多起計，行了15分鐘左右，便抵達首座碉堡，相信少做運動的朋友，半小時內都可以上到去。這座機槍堡在上山的主徑旁，很容易就見到。

▼上完斜路，望望左邊就見第一座機槍堡▼

+ 2 + 2 + 2

回到山路的十字路口，繼續往上行，便見機槍堡的入口就在左邊。機槍堡已有超過70年歷史，儘管看來結構完整，但始終日久失修，不建議行山人士入內。

如果想入機槍堡的話，請衡量風險，建議戴手套，方便上落戰壕；最好帶照明工具入內，機槍堡內部分位置漆黑一片；此外，如果戴帽入去的話，可以避免沙粒碎石跌進頭髮之間。

記者跟住香港地理資訊地圖，找到7座機槍堡及5座衛星槍堡，還有一座離主徑太遠，衡量風險後決定不去。（01美術製圖）

【可供參考的地圖資料】

多間傳媒報道，山上有7座大型機槍堡，還有至少6座只能容一個人的衛星槍堡。山上小徑支路多，四通八達，很難靠文字描述每座碉堡的位置。香港地理資訊地圖顯示，這座山頭上剛巧有13座人造建築。

如果有人打算找齊各座碉堡的話，可以參考香港地理資訊地圖，但地圖上顯示建築物的大小與實物大小無關。舉例說，有機槍堡在地圖上顯示的形狀比衛星槍堡還要小。有一兩座衛星槍堡離主徑較遠，山路不明顯，請量力而為。

旅行家創辦人李以強去年遊記：登鹿頸山俯瞰蔚藍沙頭角海 走進日軍機槍堡戰壕遺跡

▼尋找主徑附近的機槍堡▼

+ 5 + 5 + 5

如果不打算細心尋找的朋友，可以沿山脊上的主徑往南行，途中可以見到多一兩座機槍堡，包括疑似指揮堡。

▼疑似日軍指揮堡的機槍堡▼

山頭上滿佈戰壕，行走期間注意腳下，不要踏空掉進凹陷的戰壕。參觀機槍堡時，請愛護古蹟，不要損毀及塗鴉，帶走自己的垃圾。每座機槍堡上都有通氣口，請勿站到或坐在通風口的方形頂部上，因為有些通風口頂部不穩，會有危險。

▼更多機槍堡及衛星槍堡▼

+ 13 + 13 + 13

看完機槍堡後，最快下山的方法是原路走，接回上山的樓級，回到士多旁。如果不想原路走，或者想探西南脊上兩座衛星槍堡的話，可以經西南脊下山。西南脊的山路路胚明顯，途中可以俯瞰南涌的池塘景色。

黃昏的南涌，池塘倒映金光。（顏銘輝攝）

▼往西南脊方向下山▼

+ 5 + 5 + 5

山路進入草叢，已抵村民的殯葬區，接石屎路下降，不久便抵村徑。在村徑轉右可以往南涌，而轉左就去鹿頸。鹿頸較易搭車離開，建議去鹿頸。很快，行至分岔口，轉左行，到鹿頸黃屋，這裏有個公廁。

▼經墓地接村徑，回去鹿頸士多▼

+ 8 + 8 + 8

在公廁旁的路口轉左入村，不斷直行，接上馬路，就行回鹿頸的士多。經過村落時，請保持安靜，不要高聲聊天，顧及村民感受；在疫情期間，入村前最好佩戴口罩。行到士多位置，轉右入新娘潭路，就見到小巴站。

鹿頸是多條行山路線的終點，周末假期黃昏定必有很多行山人士落山，小巴站例必大排長龍。這條鹿頸機槍堡路線屬於短線，行山人士可以安排在下午4時前落山離開，避開等車的人流高峰。如果搭的士回粉嶺港鐵站的話，車資約需80元。

今次全條路線圖。（網上截圖）

雖然黎偉聰教授希望政府發展行山徑，推廣鹿頸機槍堡群，但暫時這條路線仍未是政府官方行山徑。山上的機槍堡已經有多年歷史，未經保養維修，入內可能有風險。行山人士參觀機槍堡時，請愛惜文物，不要生火及亂扔垃圾，也不要塗鴉及損毀建築物。

港大研究的報道出街後，有很多人慕名上山，尋幽探勝。山頭上小徑多，地圖難以盡錄，最穩健是跟隨山脊上的明顯主徑行。如果打算尋找各座槍堡的話，請仔細閱讀地圖，認清位置，部分路段不明顯及崎嶇陡峭，請量力而為。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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行山前，請做足資料搜集。與其問人路線難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

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