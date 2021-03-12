【歐霸】曼聯連番失機臨尾香被AC米蘭迫和　迪亞路攻入處子入球

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-12 09:49

歐洲兩大傳統勁旅，曼聯與AC米蘭在歐霸16強爭奪出線席位，亦是今輪的焦點大戰。首回合先由紅魔鬼在主場出擊，半場入替的18歲「神童」迪亞路取得加盟以來的首個入球，但曼聯未能笑到最後，AC米蘭的卡積亞完場前補時階段頭槌建功，為球隊取得重要的作客入球，最終兩軍打成1：1平手。

曾效力曼聯的伊巴謙莫域今仗因傷無緣倒戈作客奧脫福，由紅魔鬼外借至AC米蘭的達洛治今場則有披甲。曼聯方面，主帥蘇斯克查同樣派出主力般奴費南迪斯及馬古尼等正選上陣，拉舒福特上仗在「曼市打吡」受傷，今仗連大軍名單都不見他的名字。

開賽早段，曼聯防線的警號早已響過不停，事關作客的AC米蘭兩度射破曼聯的大門，先有利亞奧（Rafael Leao）接應長傳，以速度壓入禁區射破甸恩軒達臣，但他接應前越位在先入球無效。一不離二，AC米蘭的基斯爾（Franck Kessie）及後腳面妙射建功，卻因該名科特迪瓦球員手球在先，「紅黑兵團」一口氣連吃兩次「詐糊」。

AC米蘭的基斯爾雖然妙射建功，但手球在先「食詐糊」。（路透社）

即使AC米蘭今仗作客，但全場攻勢依然凌厲，合共16次攻門，比起主隊曼聯多出10次，而紅魔鬼上半場中後段有開紀錄的大好機會，一次角球攻勢，米蘭門將當拿隆馬未能清脆地拍出皮球，伏兵遠柱的馬古尼門前一射，超近距離下竟然射中柱彈出。

曼聯「神童」迪亞路背對龍門頭槌建功，為球隊打破悶局。（路透社）

球隊未有起色，蘇斯克查半場果斷作出調動，由冬季轉會窗加盟的18歲「神童」迪亞路取代馬迪爾，該名前阿特蘭大小將入替即有建樹，接應般奴的長傳，禁區背對門將頭槌建功，下半場5分鐘打開缺口，並取得效力曼聯的處子入球。

曼聯隊長馬古尼超近距離撞射竟然中柱。（Getty Images）

當迪亞路入替後，曼聯的攻勢的確更加「入肉」，更在及後時間製造今仗第2次的黃金機會，格連活特與迪亞路右路一次配合後再傳中，遠柱無人看管的丹尼爾占士面對半空門狀態，惟左腳撞射不中目標，曼聯錯失拉開紀錄的機會。

丹尼爾占士無人看管下起腳斜出，再度錯過入球機會。（影片截圖）

AC米蘭的努力沒有白費，戰至完場前補時階段，中堅卡積亞（Simon Kjær）接應拉迪高歷的角球頭槌攻門，即使甸恩軒達臣拍到皮球依然入網，補時兩分鐘追成1：1平手，同時取得寶貴的作客入球，兩軍將於下星期在聖西路上演次回合的賽事再分高下。

AC米蘭憑卡積亞的頭槌建功，完場追成平手，更取得重要的作客入球。（路透社）

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