【網球】費達拿連續兩仗力戰三盤出局　為最佳狀態退出下周杜拜賽

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-12 17:20

久休405日，費達拿回歸網球場，復出首戰在卡塔爾網球賽旗開得勝，8強面對格魯吉亞球手巴斯拉舒韋利，「費天王」再一次力戰三盤，最終被對手反勝出局，8強止步。 勝負對39歲的費達拿而言，已是輕於鴻毛，即使費達拿被淘汰出局，他認為再度站在場上健康地作賽，已經是遠超他的想像。

費達拿去年經歷兩度開刀﹑14個月的休養後，再度返回網球場作賽，首圈與英國球手伊雲斯（Daniel Evans）碰頭，力戰接近兩個半小時才以盤數2：1擊敗對手，復出首戰隨即旗開得勝。

費達拿闊別一年風采依然 首戰報即捷 不懂疫情新例好尷尬

費達拿力戰近兩個半小時，苦戰三盤擊敗伊雲斯晉級。（Getty Images）

「費天王」8強迎戰格魯吉亞的巴斯拉舒韋利（Nikoloz Basilashvili），爭奪4強席位，費達拿首盤率先打破對手的發球局，並以局數6：3先拔頭籌，可惜費達拿在次盤再度被巴斯拉舒韋利破發，以局數6：1回敬一盤，二人需要以決勝盤分勝負。

雙方互保發球局，直至第7局，費達拿的發球局開始有點不穩，巴斯拉舒韋利有3次的破發機會，費達拿全數救回，先過一關，及後更在對手的發球局找到機會，取得「Match Point」，可惜未能把握，隨後在自己發球局再面對危機，巴斯拉舒韋利順利破發，結果局數以7：5再下一城，以盤數2：1反勝費達拿，將與美國的費斯（Taylor Fritz）爭奪決賽席位。

費達拿繼續兩仗打足三盤，結果今仗遭反勝出局。（Getty Images）

費達拿兩場皆戰足三盤，可惜命運不同，最終復出首個賽事8強止步。對於久休逾一年「費天王」而言，其實勝負並不重要，能夠站在網球場再戰，已是一種恩賜，「我早已消化落敗的事實，我不是不在意勝負，而是我對自己可以返回巡迴賽已經十分心滿意足，今次是一個相當正面的回歸。」

費達拿8強止步，縱然出局，他依然感到心滿意足。（Getty Images）

兩場同樣鬥足三盤，對39歲的費達拿一定吃力，但他亦滿意兩仗的表現，事關他感受到身體仍然承受。「費天王」復出，他身邊的親友比他還要雀躍，在費達拿取得首場勝仗後，更有排山倒海的訊息恭賀他，「我知道朋友們都十分期待我復出，如今我終於重返網球場，部分朋友認為我未能獲勝，而我卻過了一關。我就像贏了一個大賽冠軍一樣，極多的訊息祝賀我，過往我不會回應，今次卻逐一回應，我感到他們的喜悅。」

費達拿同樣透過Instagram向球迷們道謝，並感激團隊對他的支持，他為了有更多的訓練，所以決定退出下周的杜拜網球賽，全力回復最佳狀態。

巴斯拉舒韋利反勝費達拿晉級，下圈將與費斯爭入決賽。（Getty Images）

費達拿生涯紀錄（只列部分）：

費達拿過去6度澳網封王（按圖放大）：