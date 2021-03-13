【英超】車路士列斯聯互交白卷和氣收場　班福特勇戰傷出

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-13 22:23

英超第28輪周六頭場，車路士從杜慈上任以來保持不敗，周中出戰歐聯16強次回合前，今仗作客列斯聯，主隊開賽早段有不少攻勢，可惜未能攻破車路士的大門，全場具威脅的攻門並不多，結果兩軍打成0：0握手言和。

杜慈接掌車路士後，這架車變成「倫敦快車」，英超不經不覺已經9場不敗，並以重返聯賽前四。車路士將在周中出戰歐聯16強次回合，與馬德里體育會爭奪出線資格，雖然「車仔」有後顧之憂，幸好他們板凳深度夠，今仗依然能夠派出強陣出戰，前線由「美國隊長」普列錫﹑薛耶治及夏維斯攻堅。

「美國隊長」普列錫難得再度復任正選。（路透社）

主場出戰的列斯聯，在開賽初段已有不少具威脅攻勢，射手班福特突破單刀橫傳予泰拿羅拔斯送入空門，可惜班福特入楔時越位在先「食詐糊」。列斯聯及後兩度製造中楣的險象，奇雲菲臘斯禁區內解圍省中隊友洛蘭迪，更飛向自己龍門，幸好中楣彈出。早前「食詐糊」的羅拔斯再度試射，車路士門將艾度亞文迪撲到再中楣。

列斯聯開賽早段「食詐糊」，交出助攻的班福特越位在先。（路透社）

列斯聯當家射手班福特上半場中段傷出，兩軍在上半場互無紀錄。車路士換邊後即反撲，夏維斯帶入禁區無人看管勁射，卻恰巧射中梅斯利亞右手出界，及後再接應薛耶治的傳中球，卻頂出一球軟弱無力的頭槌，同樣無功而還。

列斯聯當家射手班福特上半場因傷退下火線。（路透社）

車路士久攻不下，杜慈下半場中段「撳掣」，換出普列錫及薛耶治，由列斯占士及迪姆華拿入替增強攻力，惟依然未能打破悶局，最終兩軍全場互交白卷。

英超第28輪直播賽程（按圖放大）：