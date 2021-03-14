【足球轉會】連累祖雲達斯歐聯出局　C朗傳下季重返皇馬IG露玄機

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-14 14:47

隨祖雲達斯日前在歐聯16強出局，葡萄牙巨星C朗拿度加盟老婦人以來，連續三年失落歐洲球會最高級別錦標，事後再次傳出C朗下季將會離隊的傳言。 坊間瘋狂流傳他今夏勢必強勢重返班拿貝，與皇馬再續前緣，經過4日沉澱，他終在Instagram打破沉默。

歐聯彷彿是為C朗拿度而設的比賽，繼2008年為曼聯捧盃後，他在皇馬先後在2014、2016、2017和2018四度高舉大耳獎盃，是歐聯奪冠次數最多的現役球員。2018年夏天他離開班拿貝，轉戰意甲班霸祖雲達斯，目標正是為老婦人贏得歐聯。

可惜事與願違，2018/19那屆8強遇上異軍突起的阿積士，老婦人無力與一班殺得性起的年輕人對抗；2019/20則在16強被迪比領軍的里昂踢出局；到今屆16強對手只是被認為實力較弱的波圖，首回合落後一球，次回合全場圍攻兼對手少踢一人之下，輸作客入球贏波出局。

祖雲達斯不止在C朗拿度加盟後，歐聯戰績不進反退，而且對手全非超級豪門球隊，因此外界陸續出現針對C朗的批評聲音，認為他加盟祖記後「佗衰家」。

祖雲達斯連續三年歐聯淘汰賽早段出局，C朗盡顯失望之情。（Getty Images）

【波圖的興奮與C朗的失望】

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祖記名宿：他應向球迷道歉

跟上兩次出局不同，祖雲達斯今次被淘汰，直接跟C朗有關——戰至加時階段，波圖115分鐘獲得罰球，祖雲達斯排出3人人牆，包括企人牆中間的C朗。波圖中場沙治奧奧利華拉勁射地波，C朗跳起後轉身背向皮球，皮球剛巧在他雙腿之間的「細龍門」經過入網。儘管拉比奧特隨後為祖記入波，兩回合踢成4：4，但波圖憑較佳作客入球擊敗祖記晉級8強。

意大利媒體狠批C朗「背叛」祖雲達斯，曾任祖記教練的名帥卡比路直指那是「無法原諒的錯誤」，曾效力祖雲達斯6年的尼高拉阿武羅素批評：「C朗為顧形象而害怕被皮球省中面部」，黑白兵團傳奇泰基拿迪更稱，「上周對拉素C朗已獲得休息，他對波圖到底在做什麼？」他最不滿的是，賽後訪問竟由小基艾沙代勞，「我期望朗拿度去做，他必須向支持者道歉。」

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來季重返班拿貝？

一時之間，外界對C朗的批評群情洶湧，亦令他今季後將離開都靈的傳言甚囂塵上。事實上，受新冠肺炎世紀疫情大擊之下，今季開始之前早有傳言指祖雲達斯為節省成本，有意提早放走C朗拿度。

C朗2018年以1億歐元轉會費由皇馬加盟祖記，據報年薪高達6400萬歐元，一人獨佔全隊人工開支兩成。他跟球會的合約至2022年6月才屆滿，可是C朗已屆36歲，球會盛傳有意提早放人，目標轉會價3600萬歐元。地位等同皇馬喉舌的西班牙《馬卡報》早前稱，銀河艦隊「樂意回收C朗拿度」。

雙方2018年夏天分手後，失意的不獨是C朗一人，連續兩季歐聯16強出局的皇馬，同樣想念這個球隊史上最偉大射手。 C朗會否重返班拿貝，他在Instagram的一番話可圈可點。

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祖雲達斯歐聯16強出局後4日，C朗終於打破沉默。（Instagram@Cristiano）

C朗：歷史不會被刪除

祖雲達斯歐聯16強出局後4日，C朗終於打破沉默。在Instagram上載一張自己操練中的照片，加上一段長文：「相較生命中遇上的挫折，更重要的是如何以最快速度和最強大力量重新站起來……真正的冠軍永不倒下！我們現已集中應付卡利亞里，為意甲聯賽努力，還有意大利盃決賽，我們會向今季餘下目標邁進。」

對於自身前途揣測，他以下一席話甚為玄妙，「的而且確，我會說過去是屬於博物館的，幸好足球是擁有回憶的……我也是如此！歷史不會被刪除，每一天由韌力、團隊精神、堅毅不屈和努力工作來書寫。那些不明白箇中道理的人，永遠不會贏得榮譽和成功。」

表面上， C朗似為祖雲達斯效忠，真正意思只有他本人才知道。主帥派路認為，球隊歐聯出局後引發C朗離隊傳言份屬正常，並為陣中大將護航指：「C朗拿度為祖雲達斯上陣100場攻入90球，一直在證明自己在球隊的價值。」

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