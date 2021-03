【網球】阿根廷好手未捧大滿貫　14年前連挫三大傳奇無人能及

撰文: 運動視界 最後更新日期: 2021-03-27 07:05

2007年10月21日,來自阿根廷的天才好手David Nalbandian(拿班迪安)達成了一項至今沒有人能夠複製的創舉,那就是在單一賽事擊敗了Rafael Nadal(拿度)、Roger Federer(費達拿)和Novak Djokovic(祖高域)這三位總共拿下了57座大滿貫冠軍的傳奇。 文:運動視界編輯

在當時的馬德里大師賽(現在已經成為紅土賽事,取代原先漢堡大師賽。舊版的馬德里站則是移至上海),拿班迪安在這室內硬地的秋天賽事,先是在8強以6-1、6-2的比數,在71分鐘內橫掃拿度。接著,他在4強以6-4、7-6(4)擊敗祖高域。面對祖高域的比賽,他在第一盤的第三局完成了當天雙方唯一的破發,並在第二盤尾聲救了對方的盤末點。

拿班迪安在2002年溫網不敵曉域,得亞軍,為單打大滿貫最佳成績。(Getty Images)

「他值得打進決賽」,祖高域在賽後告訴路透社,「他擊敗了Rafa以及其他選手,所以他毫無疑問有很多的自信,你真的看得出來。」

拿班迪安當年可算全才球手,硬地、草地及泥地皆能。(Getty Images)

到了決賽,拿班迪安在經歷了三盤大戰之後,以1-6、6-3、6-3從當時如日中天的費達拿手上拿下了勝利。雖然他在開賽後半小時就丟了首盤,但是他在接下來兩盤都先聲奪人,率先破發取得優勢。

「我非常專注,而且我也很清楚我必須要打非常高水準的表現才能贏,我的運勢也非常好。」拿班迪安在當時說道,「能夠在這個禮拜擊敗這麼多選手,讓我信心大增」

輸給他的「三巨頭」(按圖放大)

「他這項賽事打得很出色,擊敗了世界上最好的球員們。」費達拿說,「我想當你連續擊敗了拿度和祖高域時,你到了決賽會感受到前所未有的好感覺。」

「只可惜,我今天沒能夠阻止他。」

在當時,費達拿、拿度和祖高域還沒有成為現在的三巨頭。費達拿手上已經有了十二座大滿貫冠軍,而拿度還是只有三座法網,祖高域也還沒開張。但自此,他們就是史上成績最輝煌的三位選手,而拿班迪安在馬德里的創舉到了今日仍舊是後無來者。

神奇的是,拿班迪安差點就要在兩周後的巴黎大師賽再次橫掃三巨頭。他先在第三輪以6-4、7-6(3)打敗費達拿,然後在最終決賽以6-4、6-0橫掃拿度。他原本有機會在四強面對祖高域,但祖高域卻在當時第一場比賽被法國的網球魔術師山杜奴耍得團團轉而提前出局。

喜不自勝。(Getty Images)

兩年後,俄國底線好手迪維丹高在當年的倫敦年終賽奪冠的過程中,差點達成這項不可能的任務。他在分組預賽第一場面對祖高域,以3-6、6-4、7-5些微的差距敗下陣來。但他在第二場面對拿度的比賽以6-1、7-6(4)勝出,然後在四強以6-2、4-6、7-5險勝了費達拿。

除了上述兩位,已退名將費拿和貝迪治也差點成功在單一賽事擊敗三巨頭。拿度在2007年上海年終賽分組預賽中擊敗了祖高域和拿度,但在決賽慘遭費達拿血洗。貝迪治則是在2010年溫布頓八強和四強接連擊敗費達拿跟祖高域,但在決賽被拿度橫掃。

所以,拿班迪安在2007年馬德里大師賽的驚奇一周,至今仍舊是比登天還難的事。我們還有機會再看到這樣的神鬼表現嗎?或許吧,但是三巨頭即使已經上了年紀,看起來仍舊難以擊敗,只能觀察這些新一代的選手們能否突破了。

