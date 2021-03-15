【英超】曼聯憑烏龍球險挫韋斯咸　莫耶斯作客奧脫福繼續不勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-15 12:42

莫耶斯帶領韋斯咸重返奧脫福，繼續爭奪前四位置，「鎚仔幫」今仗前線攻力欠奉，全場零次攻門中目標，最終曼聯憑一個烏龍球奠勝，一球險勝韋斯咸，進一步奠定前四的位置。 曼聯主帥蘇斯克查賽後稱，陣中數名主力有望於周中的歐霸16強次回合復出，全力衝擊未來兩項盃賽錦標。

曼聯主場迎戰另一前列分子韋斯咸，領隊莫耶斯再度造訪奧脫福，「鎚仔幫」近況不俗，加上車路士在列斯聯身上失分，倘若今仗擊敗曼聯的話，便追至與車路士同分。

從曼聯外借至韋斯咸的連格，今仗因為外借條款關係未能披甲，或多或少減弱韋斯咸的戰力。主場出擊的紅魔鬼，今仗由格連活特充當單箭頭，般奴費南迪斯及拉舒福特等球員從後支援。

曼聯外借至韋斯咸的連格，今仗無緣上陣，亦現身奧脫福與隊友們聚頭。（Getty Images）

前線獨挑大樑的格連活特，今仗表現活躍，對韋斯咸防線製造不少威脅，上半場中後段推入禁區起腳，可惜被對方門將法比安斯基撲到再中柱。曼聯在換邊後終於打破僵局，般奴費南迪斯開出角球，韋斯咸中堅奇治戴臣不慎頭槌頂入自己龍門，紅魔鬼下半場8分鐘領先1：0。

格連活特今仗表現活躍，可惜再度中柱，未能射破韋斯咸的大門。（Getty Images）

+ 3 + 3 + 3

曼聯及後力爭保險球，般奴禁區頂撞射被法比安斯基救出，加上一次快速反擊，格連活特左腳勁射再度中柱，最終未能增添紀錄，結果曼聯以一球力克韋斯咸，取得今季第16場勝仗，以57分續居次席。

韋斯咸中堅戴臣（15號）擺烏龍，助曼聯奠定勝局。（路透社）

英超第28輪戰果：

+ 3 + 3 + 3

為韋斯咸近6場攻入4球的連格，逐漸成為前線不可或缺的一員，「連美斯」今仗缺陣，隨即看到對球隊的影響，「鎚仔幫」全場7次攻門悉數不中目標。今仗是莫耶斯第14次領軍作客奧脫福，惜他對奧脫福的作客戰績奇差，生涯未嘗一勝，如今戰績已改寫為4和10負。

莫耶斯造訪奧脫福繼續劣勢，已累積至14場不勝。（路透社）

曼聯主帥蘇斯克查賽後坦言，早已料到今場是硬仗，而球隊亦有機會取得更多入球，可惜在埋門一腳處理上不夠好，使他們最後階段依然飽受壓力。

險勝全取3分，現時曼聯與第5位的韋斯咸拉開了9分的差距，前四位置漸趨穩陣。紅魔鬼在未來一周將先後出戰歐霸盃及足總盃，蘇帥當然瞄準兩大盃賽，希望領曼聯再度高舉獎盃。

蘇斯克查今仗全場零換人，是2012年2月來首次聯賽沒有調動，幸好出戰盃賽前傳來好消息，蘇斯克查證實5名主力有望今周回歸，及時為球隊增添實力，「我希望出戰AC米蘭前，有4至5名球員回歸，卡雲尼及馬迪爾有狀態不錯，雲迪碧克都有望復出，普巴亦有機會列入大軍名單，而迪基亞在隔離後隨時候命。」

曼聯有望回歸的5名球員：

【般奴在曼聯人工排第幾？】 （按圖放大）