【英超】占美尼斯後狼隊球員再傷頭　柏迪斯奧與隊友火星撞地球

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-16 10:57

狼隊尖刀魯爾占美尼斯早前頭部重創，最近已逐漸重投訓練，但今季復出的機會不高。狼隊球員似乎與頭特別「有緣」，今仗主場對利物浦，戰至末段門將柏迪斯奧出迎時與隊友高亞迪相撞，同樣撞中頭部，幸好領隊紐奴賽後稱柏迪斯奧沒有大礙。

狼隊前鋒魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）在去年11月底的聯賽中，與阿仙奴守衛大衛雷斯「火星撞地球」，送院後發現頭骨骨折，傷勢不輕，早前完成手術後，如今已逐漸歸隊操練，但今季復出披甲仍有難度。英超賽會在這次嚴重意外，特意修改腦震盪指引，保護一眾球員的安全。

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狼隊占美尼斯已接受手術 各界呼籲要盡早修例保護球員

魯爾占美尼斯接受頭部手術後，如今已不時亮相球場。（資料圖片／Getty Images）

占美尼斯早前頭部重創（按圖放大）：

狼隊周一（15日）的英超獨腳戲主場迎戰利物浦，最終被舊將迪奧高祖達一箭定江山，一球飲恨告負。賽事戰至尾聲時，沙拿接應張伯倫的直線並面對龍門，柏迪斯奧隨即出迎封位，沙拿一射入網，可惜越位在先。

即使入球無效，卻再度發生驚心動魄的一幕，事關柏迪斯奧出迎時，與隊友高亞迪相撞，該名狼隊隊長右膝撞中柏迪斯奧的頭部。

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高亞迪與柏迪斯奧相撞，柏迪斯奧頭部受傷需要軍醫立即入場治理。（Getty Images）

柏迪斯奧被撞中頭部，即時「暈得一陣陣」，平臥在球場上，軍醫見狀立即趕往球場內治理柏迪斯奧的傷勢，花了約10分鐘的治理後，柏迪斯奧以擔架被抬離球場，同時由後備門將魯迪入替。

柏迪斯奧頭部受傷，場外軍醫立即為他治理。（路透社）

「見過鬼怕黑」，經歷過占美尼斯一役後，各個單位都十分擔心頭部受傷的球員，亦擔心柏迪斯奧的傷勢與占美尼斯同樣嚴重。柏迪斯奧未被送院治理，領隊紐奴賽後替他報平安，「他（柏迪斯奧）有知覺，他可以如常說話，他對事件有印象，幸好未有大礙。」

利物浦今仗的入球功臣﹑狼隊舊將祖達賽後同樣為舊隊友送上祝福，「希望他沒有大礙，並祝願他早日康復，畢竟生命才是最重要。」

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