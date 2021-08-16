英超直播賽程｜利物浦曼城周六分途出擊　阿仙奴車路士周日打吡戰

英超2021/22球季開鑼，8月已經激戰連場，各位球迷準備好未？

第二周焦點大戰，當然是今周倫敦打吡阿仙奴對車路士（周日晚上11時30分開賽）。阿仙奴上周出閘即脫腳，輸給升班馬賓福特，今仗面對強敵如何招架？對手應屆歐洲冠軍車路士，人腳充裕到「凸章」，前中後都人才濟濟，面對近況沉的老對手料可輕取。

其餘Big 6球隊分途出搫，周六早場有利物浦迎戰般利，接着有曼城迎戰諾域治；周日頭場則有曼聯作客修咸頓，隨後再有熱刺作客狼隊。



今年暑假體育盛事一項接一項，歐洲國家盃完結後又有奧運比賽，球迷們好像未有休息空間，英超已屆開鑼之時。今年英超轉會窗回歸昔日玩法，在8月底才關閉，加上暑假比賽頻頻，列強仍未揸定主意，在未來數周隨時尚有重磅收購出現，轉會八卦有排未完。

英超第2輪賽程，焦點賽事是阿仙奴對車路士。（01美術製圖）

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不過，今仗兩隊主角熱刺及曼城則是新聞主角之一，其中英格蘭新貴基亞利殊被曼城重心招攬，雖然社區盾已後備登場，不過球迷對於此子能否在「藍月亮」粒粒皆星的中場線上爭一席位尚有疑問。

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另一方面，球隊放棄阿古路，並一直盛傳熱刺的核心哈利卡尼是心頭好，到底能否成事還要看未來數月發展，不過今場卡尼會否為熱刺披甲，已是球迷重點關注事項。

熱刺方面，今季改由狼隊前主帥紐奴領軍，紐奴此前在狼隊發起一場葡萄牙革命，幾年下來班底建立出實力，未知他轉教倫敦大球會，會否再重施故技將葡式風格引入熱刺。不過熱刺過去幾年，主力漸漸老退，兩度換帥又未見成效，連卡尼也求去，球迷只感「冤枉來瘟疫去」，今年能否重回Big 6尚有疑問。

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