英超直播賽程｜曼城迎熱刺望擴大優勢　利物浦迎諾域治求縮窄差距

英超2021/22球季踏入2月，賽程在疫情影響下已編得密密麻麻，加上歐洲賽恢復在即，球迷當然要留意賽程，坐定定等睇好波。

英超本周又開快車，周中賽事不乏好戲碼，本周焦點賽事，將由榜首曼城迎戰近期表現反覆的熱刺。



其餘Big 6球隊分途出擊，周六同時有利物浦迎戰諾域治、阿仙奴迎賓福特及車路士作客水晶宫等三雄出擊；周日則有曼聯作客列斯聯。

英超第26輪直播賽程，焦點賽事是曼城對熱刺。（01美術製圖）

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英超第26輪直播賽程（01美術製圖）

曼城上月尾雖然與修咸頓打和，12連勝走勢終止，但之後鬥賓福特及諾域治均連勝。「藍月」於周中歐聯16強作客大炒葡超士砵亭5：0，可見足以雙線強勢作戰。

英超聯賽榜前9位（截至2021年2月18日）：

+ 8

近5仗英超碰頭曼城勝2負

熱刺自去年11月改由意大利名帥干地執教後，英超一度創下9場不敗走勢，不過近期「打回原形」錄得3連敗跌落第8位。干地承認球隊只有1%能進軍前4，又形容球會轉會策略缺乏自信：「我過去說有1%獲得聯賽冠軍，但如今是1%取得聯賽前4。我們要有雄心壯志去面對，並嘗試重建，惟1月轉會市場我們失去4名重要球員，但只引入兩人，轉會策略反而削弱了球隊的整體實力。」

曼城現時25戰20勝3和2負得63分排第1位；熱刺則22戰11勝3和8負得36分排第8位。

英超射手榜前28名（截至第25輪）：