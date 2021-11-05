英超直播賽程｜李斯特城車路士雙藍打頭陣　利物浦阿仙奴兩紅相遇

英超2021/22球季一開始已進入激戰階段，每周都有觸目大戰可謂「定律」，球迷真係要坐定定睇電視了。

曼聯上周在作客熱刺輕鬆取勝，近5仗首度贏波，今場面對同市宿敵、剛於上周落敗的曼城，必定有一番惡鬥。



其餘Big 6球隊分途出搫，除周六早場有曼市打吡外；接着有車路士迎戰般尼。周日頭場有新帥干地帶領熱刺遠征愛華頓，然後阿仙奴會迎戰屈福特，周日深夜紅軍利物浦會鬥韋斯咸。

英超第12輪直播賽程，焦點大戰是利物浦對阿仙奴。（01美術製圖）

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不過，曼聯在打吡戰前傳來壞消息！傷癒復出不久的中堅華拉尼，周中歐聯對阿特蘭大再度傷出，曼聯官網宣布這名法國中堅至少要休息一個月，周末的曼市打吡篤定缺陣，再度打擊紅魔鬼防線。

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近5仗英超碰頭曼聯3勝1和1負

曼聯後防早前有災難級演出，與「慌失失」的隊長馬古尼必然有關係。他在對李斯特城一仗傷癒復出，但4個失球亦與他有關，「雙紅會」後更被曼市報章《曼徹斯特晚報》稱為「行走中的災難」（a walking disaster），曼聯防線崩潰馬古尼確實責無旁貸。

不過論住績，曼聯亦毫不輸蝕，加上曼城近期在英超表現也有波動，實不能一面倒看淡紅魔。

英超聯賽榜前9位（截至2021年11月19日）：

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曼城方面，西班牙中堅拿樸迪上仗一次犯錯而落後再領紅，最終潰敗於水晶宮腳下。幸好周中歐聯再度主場出擊，菲爾科頓與基亞利殊繼續正選，夥拍馬列斯前線攻堅。面對實力稍遜的布魯日，「藍月亮」未遇太大壓力，先由科頓打開缺口，史東斯隨後立即擺烏龍，領先優勢化為烏有。曼城換邊後由馬列斯﹑史達寧及加比爾捷西斯各建一功，最終4：1輕取布魯日。

今季上陣機會大減的史達寧，今仗後備入替終有斬獲，取得8月後的首個入球，打破入球荒，而簡斯路今仗則交出3個助攻。

英超射手榜前5名（截至第11輪）：

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利物浦現時11戰6勝4和1負得22分排第4位；阿仙奴11戰6勝2和3負得20分排在第5位。

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