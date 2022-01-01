英超直播賽程｜2022元旦大戰曼城阿仙奴互撼　車路士周日迎利物浦

英超2021/22球季踏入半程完結前後大開快車，傳統聖誕及新年賽期好波連場，球迷真係要坐定定睇電視了。

雖然近周賽事仍要受新冠肺炎變種病毒Omicron疫情擴散影響，不過本周賽事不乏好戲碼，其中焦點賽事是2022年英超第一場大戰車路士對利物浦。



其餘Big 6球隊分途出搫，元旦日晚上先有阿仙奴迎戰曼城，之後續有熱刺作客屈福特；周一深夜則有曼聯迎戰狼隊。

至於李斯特城迎戰諾域治和修咸頓對紐卡素兩仗則因疫情關係宣布改期。

英超第21輪直播賽程，焦點賽事是車路士對利物浦。（01美術製圖）

👇👇即時睇英超第21輪直播賽程👇👇

英超第21輪賽程，注意李斯特城對諾域治、修咸頓對紐卡素已改期。（01美術製圖）

利物浦在上周二晚英超作客以0：1不敵李斯特城，連續兩場聯賽失分，爭標之路遭受重大打擊，領隊高普賽後承認，與榜首曼城的差距很大。利物浦及曼城同樣踢了19場，曼城以47分居首，以6分優勢領先紅軍。

紅軍近期表現差 高普失望

領隊高普賽後指球隊踢得差，他說：「我們踢得不夠好，李城配得上這場勝利。這場比賽很古怪，我們踢得真的很差。我們初段踢得還可以，但之後失去了節奏，也未能冷靜地重整陣腳。這是我們的失誤。李城兩日前還踢了一場比賽，他們的勝利是實至名歸，絕對的。」

英超聯賽榜前11位（截至2021年12月28日）：

+ 8

近5仗英超碰頭曼聯3勝1和1負

曼聯換帥後氣象一新，般尼應難纓其鋒。曼聯現時17戰8勝4和5負得28分排第7位；般尼則15戰1勝8和6負得11分排第18位。

英超射手榜前31名（截至第19輪）：