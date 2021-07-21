東京奧運持續更新｜中國奪首金　清華女射手楊倩10米氣步槍封后

東京奧運第一金誕生，中國射擊選手楊倩於女子10米氣步槍為中國奪得今屆第一面金牌，俄羅斯及瑞士選手分奪銀銅。

此文持續更新奧運資訊，報道中外選手戰況。



7月24日更新：

【10:18】奧運首場決賽，女子10米氣步槍決賽。中國隊楊倩完成首10發後，排第1。進入淘汰賽，她與俄羅斯選手嘉拉舒娜（Anastasiia Galashina）鬥到最後一槍時仍落後0.2環。嘉拉舒娜此時發揮失準，而楊倩發揮穩定，頂住壓力一槍反超前，以251.8環，破奧運紀錄後上奪金。



了解更多：本屆第一金誕生！中國運動員楊倩響頭炮10米氣步槍封后

楊倩在壓力中發揮高水準，為中國奪得東奧首金，（Getty Images）

【08:53】奧運正式展開首天賽事，中國隊楊倩有力爭奪本屆首金。她在女子10米氣步槍資格賽以第6名晉身決賽。

中國隊楊倩以第6名躋身決賽。（Getty Images）

7月23日更新：

至於開幕禮盛况，可以按此處：東京奧運開幕禮一文盡覽｜大坂直美負責點燃聖火 奧運正式展開

開幕禮入場音樂有玄機 Final Fantasy超音鼠暗藏其中

哈薩克「仙女姐姐」大有來頭 最美衣著匠心獨運

奧運開幕禮今晚舉行，賽艇、射箭等賽事舉行初賽。射箭強國韓國隊女子射箭排名賽展現實力，不僅包辦頭3名，3名箭手均打破奧運紀錄。了解更多：東京奧運｜女子射箭變韓國隊內賽 20歲可愛射手破塵封逾廿載紀錄

韓國女選手包辦奧運射箭排名賽的前三位。（Getty Images）

日本網球代表大坂直美走上聖火台，點燃聖火，宣布東京奧運正式開幕。（Getty Images）

7月22日更新消息：

東京奧運明晚（23日）香港時間6時開幕，各國隊伍都會由持旗手帶領進場，其中美國隊今日（22日）公布女子持旗手由「五朝元老」的女籃代表Sue Bird擔任。「G.O.A.T」（Greatest Of All Time）、三個年代贏得4次WNBA總冠軍、4屆FIBA世界盃冠軍、4屆奧運女籃金牌，準備參加第五次奧運，這個女人有多強？了解更多：美國4金元老任持旗手 籃足傳奇的奧運愛情史

2020東京奧運在疫情下舉行，各國運動員入境，面對多重限制與各種要求。曾奪得兩面奧運獎牌的31歲西班牙韻律泳隊隊長卡波妮爾（Ona Carbonell），日前就在社交網站指摘當局設下諸多限制，令她被逼放棄帶1歲兒子隨行，未能親自餵哺母乳。了解更多：西班牙靚媽帶兒赴日餵母乳被阻 家人與奧運夢二選一

被視為英國女子雙向飛碟射擊金牌希望的安芭希爾（Amber Hill），對新冠肺炎測試呈陽性，未能赴日參加東京奧運。安芭希爾是世界排名第1，本身是金牌大熱。中國選手魏萌亦會參加這個項目，有力爭奪金牌。了解更多：英國射擊美女染疫退賽 世界排名第一奪金大熱

東京奧運男子足球正式開鑼，由頂頭大熱門西班牙打頭陣，與埃及上演首場分組賽，「小狂牛」派出夫添出戰，賽前不被看好的埃及，今仗防務做到足，令西班牙眾將吃盡苦頭，全場久攻不下，最終爆冷以0：0賽和對手，首仗未能旗開得勝。了解更多：西班牙強陣撼埃及 小狂牛損兵折將再失分

中國舉重選手李雯雯的體重高達150公斤，網民都很擔心她會壓爛東京奧運選手村的紙板床而受傷。她在房間內拍片，為網民解惑，她表示自己及紙板床都十分安全，因為她根本沒有睡在床上！了解更多：選手村紙板床掂唔掂？150公斤中國舉重女力士咁樣答

東京奧運開幕明晚（23日）正式揭幕，將於國立競技場舉行開幕禮。不過，負責開幕禮的表演團隊，再有人被撤換。負責開幕禮創作概念的導演小林賢太郎，因為多年前表演搞笑短劇時，以二戰猶太人大屠殺為揶揄題材，近日被翻舊帳。東奧組委在本月14日宣布委任後，今午宣布解除其職務。了解更多：開幕禮導演被炒或大改流程 陳年演出嘲弄猶太慘劇

7月21日更新消息：

說起巴西女子足球，第一個浮現腦海的名字是瑪達，這名35歲的巴西隊長寶刀未老，在奧運女足分組賽梅開二度，領軍5球大勝中國，旗開得勝。了解更多：巴西5球大炒中國 43歲森巴老將見證一個無奈

美國女足在首場大敗，吞瑞典3蛋。了解更多：美國女足慘敗氣勢不再 韋冰露獨力難支帥氣依然

首日壘球分組循環賽完成，今屆東京奧運首場比賽，東道主日本以8：1擊敗澳洲。之後，美國以2：0擊敗意大利。是日最後一場，加拿大以4：0擊敗墨西哥。了解更多：壘球場賽前有亞洲黑熊出沒 無礙東道主日本首戰挫澳洲

智利跆拳道選手艾姬莉（Fernanda Aguirre）及荷蘭滑板選手積及絲（Candy Jacobs）因確診新冠肺炎，成為首批因染疫而未能參加東京奧運的運動員。之前有兩名南非足球員成員確診，兩人要接受隔離，不能參加周四對日本的分組賽。

2032年奧運將會於澳洲布里斯班舉行，這會是第3座主辦奧運的澳洲城市，之前分別有1956年的墨爾本及2000年的悉尼。了解更多：國際奧委會決定布里斯班主辦2032年奧運 澳洲將第3度辦奧運

美國傳媒報道，美國女子體操隊教練蘭迪（Cecile Landi）周日宣布，不會入住選手村，全隊入住酒店。蘭迪解釋，這是全隊的共同決定，入住酒店會較安全。了解更多：美國體操天后比拉絲與隊友拒入住選手村 住酒店較安全

東京奧組委事務總長武藤敏郎（Toshiro Muto）於7月20日在記者會上被問到，奧運是否仍有可能取消時，他沒有排除這個可能，表示會密切留意奧運相關人士的確診人數，有需要時會跟各持份者商討。了解更多：不排除最後一刻取消奧運 奧組委：密切留意疫情發展

星光黯淡的美國男子籃球隊，力爭四連霸的路途再傳壞消息。12人名單中本已有3人仍在出戰NBA總決賽尚未歸隊，球隊在7月20日再公布拿芬因觸發健康及安全協議，未能如期出發，美國隨時只得8人出戰首場分組賽。了解更多：美國隊僅得8人前往日本 拿芬觸發防疫令未能如期出發

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【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

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【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

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吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：