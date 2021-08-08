東京奧運閉慕禮持續更新｜奧運會旗徐徐下降　巴黎正式接棒

東京奧運今天閉幕，美國女籃及女排分別摘金，加上場地單車女子全能賽金牌，在獎牌榜上以39金反超前中國。

閉幕禮準時在晚上7時開始。香港空手道代表劉慕裳拎香港區旗進場後，各國及地區運動員亦全數入場。

奧運五環旗徐徐下降。旗幟由東京都知事小池百合子交至巴黎市長手中。



8月8日更新：

【20:35】奧運五環旗徐徐下降，旗幟由東京都知事小池百合子交至巴黎市長手中。

（路透社）

【20:25】大會播放日本各種古式舞蹈的影片，介紹日本傳統文化。

【20:05】現場秉承閉幕禮傳統，為男、女子馬拉松賽事進行頒獎儀式。

（路透社）

【20:00】進入第五幕《我們的謝宴》，奏升奧運發源地希臘國歌及國旗。

【19:45】各國及地區運動員已全部入場，大會以投影效果於場館內砌出五環標誌。現場表演將會以動感、輕快為主。

（GettyImages）

【19:11】香港空手道代表劉慕裳手拎香港區旗，跟其他國家及地區的代表一起進場。

香港空手道代表劉慕裳手拎香港區旗進場。（高詩琦攝）

各個國家及地區的持旗手同時進場。（路透社）

【19:05】閉幕禮正式開始，日本國旗進場。持旗人士包括3位今屆日本金牌得主，柔道的高藤直寿、游泳的大橋悠依及體操的北園丈琉。

【14:45】男子拳擊超重量級決賽，美國的托利茲（Richard TORREZ JR）不敵烏茲別克拳手查路洛夫（Bakhodir JALOLOV ）。美國金牌數字，定格在39。

【14:10】中國的李倩在女子拳擊中量級決賽不敵英國選手派斯（Lauren PRICE），只得銀牌。中國隊金牌數字鎖定在38面。美國鎖定獎牌榜首位。

【14:00】美國在男子拳擊輕量級決賽不敵古巴。美國女排則直落3盤擊敗巴西，首次奪得奧運金牌。美國奪得第39金，金牌數暫時超前中國，並因銀牌數字較多，肯定在獎牌榜上排第一。

美國女排首次在奧運封后，亦令美國在獎牌榜上反超前中國。（Getty Images）

【12:15】美國在煞科日金牌數追平中國，今早在女籃及場地單車女子全能賽奪兩金，與中國同得38金。若計算銀牌，則多中國8面，故在獎牌榜上暫時超越中國，升上榜首。

中國尚有李倩打入女子拳擊中量級決賽，有機會多添一金。美國則會在女排決賽對巴西，以兩項男子拳擊決賽，均有美國選手參戰。

美國女籃擊敗日本，奪得金牌，美國在獎牌榜上追平中國。（Getty Images）

【11:10】男子競輪賽，英國名將堅尼（Jason Kenny）奇襲得手。他在決賽首先緊隨領航車，隨後的澳洲車手只顧留意後方車手，渾沒察覺堅尼已帶離七、八個車位。堅尼見機不可失，趁領航車離開立即狂衝，「大逃」戰術放返終點。他累積個人第7金。

堅尼衛冕男子競輪金牌，個人第7金。（Getty Images）

【08:45】男子馬拉松成為「跑神」傑祖基的個人騷，他沿途領跑，在30公里左右一氣加速，拋離對手，衛冕金牌，時間為2小時8分38秒。日本名將大迫傑在退役前一戰，跑出2小時10分41秒，得第6，為2012年倫敦奧運後日本隊最佳成績。

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傑祖基贏到笑。（Getty Images）

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【22:05】男子足球金牌戰，巴西在加時後以2：1擊敗西班牙，衛冕男子足球金牌。

【20:55】男子籃球銅牌戰，澳洲憑控衛米斯攻入全場最高42分，以107：93擊敗盧卡當錫領銜的斯洛文尼亞隊奪銅，是澳洲男籃隊史首面奧運獎牌。

【20:50】美國35歲短跑名將菲歷絲為美國女子4x400米接力摘金，個人累積11面奧運獎牌，再次刷新奧運田徑女子紀錄，同時超越名宿劉易斯成為美國隊歷來最多獎牌的田徑選手。

【20:40】印度終在閉幕前取得今屆首金，卓柏（Neeraj Chopra）以87.58米成績，力壓兩名捷克隊選手取得男子標槍金牌。

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卓柏奪得今屆奧運的標槍冠軍。（路透社）

【15:23】中國跳水「夢之隊」再包辦金、銀牌！曹緣力壓隊友楊健奪金，是中國隊第38金牌，並追捧，英國「跳水王子」戴利摘銅，為他今屆個人第二面獎牌。

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楊健見到曹緣的最後一跳後，自知無緣金牌，十分失望。（路透社）

【11:00】中國在獨木舟項目添金牌。徐詩曉／孫夢雅女子500米雙人划艇靜水競速，以奧運最佳時間奪得中國隊第37金。

徐詩曉/孫夢雅在獨木舟項目勇奪金牌。（Getty Images）

【09:00】女子馬拉松在濕熱天氣下完成，肯尼亞選手包辦金、銀牌。兩屆半馬世界賽冠軍謝普捷捷（Peres Jepchirchir）與隊友兼世界紀錄保持者歌絲姬（Brigid Kosgei）近乎由頭鬥到尾，謝普捷捷以16秒之差奪金，成績為2小時27分20秒，顯然受天氣影響。曾患飲食失調的美國選手施度得銅牌。

謝普捷捷在末段彈甩隊友，奪得女子馬拉松冠軍。（Getty Images）

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【22:48】女子足球金牌戰，加拿大和瑞典加時後打成1：1，雙方互射12碼至第6輪「突然死亡」，瑞典射門被撲出，加拿大則射入，取得女子足球金牌。瑞典隊摘下銀牌，美國隊奪銅牌。

【21:53】男子4x100米決賽，排第7線的中國隊，由湯星強、謝震業、蘇炳添和吳智強出戰；在頭3棒，中國都穩定地守在三甲。在最後100米，儘管吳智強頂得住牙買加，但加拿大的應屆200米冠軍迪加斯（Andre De Grasse）後勁實在太強，超越了中國，以第3名衝線，而中國繼上屆里約奧運後，再獲得男子4x100米的第4名。

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意大利慶祝贏得男子4x100米冠軍。（路透社）

【21:32】女子4x100米決賽，由梁小靜、葛曼棋、黃瑰芬及韋永麗組成的中國隊，排第9線起步，最終以42.71秒衝線，獲得第6名；她們在初賽以42.82秒贏得小組第3名晉級。

【21:09】中國隊第36金！中國劉詩穎於女子標槍奪金，亦是史上首面標槍金牌，及繼今屆推鉛球鞏立姣後史上第二面田項金牌。

【20:35】中國男子乒乓球隊在男子團體金牌戰以直落3場擊敗德國，取得中國隊今屆35金。

【19:00】足球小將獎牌夢碎！日本男足在銅牌戰以1：3不敵墨西哥，以第4名完成賽事。

【13:00】乒乓球男團銅牌上演日韓之爭，結果日本勝3：1。

【11:00】男子50公里競步移師札幌，在攝氏28度下舉行，59名選手中有10人未能完成。波蘭的杜馬拿（Dawid TOMALA）在後段一度帶領超過3分鐘，最終以3小時50分08秒奪得金牌。此項目為最後一屆舉行，2024年巴黎奧運將取消。

杜馬拉中段發力，以勝利結束漫長賽事。（Getty Images）

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【20:50】男子籃球4強，法國以90：89擊敗斯洛文尼亞躋身決賽，與美國爭金。斯洛文尼亞將與澳洲爭銅牌。

【20:35】中國隊組合陳夢、孫穎莎和王曼昱出戰女子乒乓團體決賽，直落3場擊敗日本組合平野美宇、伊藤美誠和石川佳純，取今屆第34金。

乒乓女團頒獎禮，中國（中）、日本（左）和香港（右）依次得金、銀、銅。（Getty Images）

【17:30】意大利在田徑項目又有金牌。在札幌舉行的男子20公里競步，史坦奴（Massimo Stano）以1小時21分秒奪金。日本選手池田尚希及山西利和，分別奪得銀、銅牌。

史坦奴為意大利再添一金。（Getty Images）

【15:25】跳水夢之隊包辦女子個人10米台金、銀牌。14歲的全紅嬋發揮超班實力，在第2跳及第4跳獲全場裁判給予10分滿分，第5跳亦只有1人給予9.5分，結果以466.20分擊敗隊友陳芋汐。中國累積至第33金。

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【14:30】跳水夢之隊出戰女子個人10米台，14歲的全紅嬋在第2跳「向內翻騰三周半抱膝」，出現全部裁判給予10分滿分的奇景，暫時領先。

全紅嬋超班姿態摘金。（路透社）

【13:20】中國在男子4X100米接力，在初賽第2組以千份之二秒力壓加拿大得第1，37.916秒總成績次名晉身明晚決賽。湯星強、謝震業、蘇炳添及吳智強合作跑出中國在接力本季最佳成績。

中國隊在最後一棒帶出，僅僅先於加拿大衝線。（路透社）

【11:55】男子三級跳，中國隊朱亞明刷新個人最佳成績17.57米，奪得銀牌。金牌選手比查度（Pedro PICHARDO）以17.98米為葡萄牙帶來本屆首金。而銅牌選手贊高（Hugues Fabrice ZANGO）為西非國家布基納法索奪得史上首面獎牌。

比查度為葡萄牙開齋。（Getty Images）

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【22:00】男子乒乓球團體準決賽，德國在苦戰下以3：2力克東道主日本，殺入周五舉行的金牌戰，與中國決一勝負，日本則與韓國爭奪銅牌。

德國苦戰5場力克日本晉級。（Getty Images）

【13:00】女子滑板公園賽，日本幾乎包辦三甲。四千住櫻及開心那分奪金、銀，英國的布朗（Sky Brown）在最後一次表演反先岡本碧優，奪得銅牌。

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好可愛！（美聯社）

【11:50】乒乓球女團決賽將由中國對日本。中國隊在準決賽輕鬆擊敗德國，場數為3:0。

中國輕鬆淘汰德國，僅失「一姐」陳夢在單打失掉一局。（Getty Images）

【10:35】男子400米欄之後，女子400米欄亦打破世界紀錄。美國的世界賽冠軍麥洛蓮（Sydney McLaughlin）在直路最後階段趕過帶放的隊友慕哈馬德（Dalilah Muhammad），跑出51.48秒，打破自己在6月底創出的51.90秒世界紀錄。慕哈馬德跑出51.58秒得銀牌。

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麥洛蓮（中）終點前壓過隊友，突破自我，創出世界紀錄。（路透社）

【09:00】女子馬拉松游泳戰况相當激烈。巴西的昆娜（Ana Marcela CUNHA）與上屆金牌得主、荷蘭的雲路雲度（Sharon van ROUWENDAAL）在最後階段帶出，鬥到衝線。昆娜率先觸到終點板，以0.9秒之差險勝，奪得金牌。

馬拉松游泳在台場完成10公里游泳。（路透社）

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【21:35】日本男足在4強戰，加時後以0：1不敵西班牙，未能躋身金牌戰與巴西上演夢幻對決。巴西在較早前在另一場準決賽，互射12碼擊敗墨西哥。

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皇馬中場馬高阿辛斯奧加時下半場妙射，粉碎日本金牌夢。(Getty Images)

【17:38】女子平衡木中國再添一金，管晨辰最後登場勇奪金牌，唐茜靖取銀牌。美國比拉絲克服病痛終於上場挑戰唯一單項，摘銅而回。中國隊總數增至32金。

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美國比拉絲出戰女子平衡木摘銅，中國選手包辦金銀。（Getty Images）

【16:37】中國男子體操隊繼昨日吊環後，再奪一金。兩屆世界賽雙槓冠軍鄒敬園，在男子雙槓決賽，難度及完成分皆屬上乘，以16.233分奪得金牌。中國累積至第31金。

鄒敬園展現世界冠軍的實力，奪得金牌。（路透社）

【15:20】中國跳水隊又報捷。謝思埸在男子個人3米板由頭帶到尾，以558.75分，繼雙人跳水後再下一城，為中國帶來第30面金牌。雙人拍檔王宗源得銀牌。

謝思埸延續跳水隊強勢。（Getty Images）

【14:00】日本奪得首面女子拳擊金牌，入江聖奈在女子羽量級決賽擊敗菲律賓代表，2019年世界賽冠軍彼迪絲奧（Nesthy Petecio）。

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入江聖奈（左）獲判勝出後，對手大方道賀。（Getty Images）

【11:50】田徑賽事中，徑項亦誕生本屆首個世界紀錄。挪威跑手禾賀（Karsten Warholm）在男子400米欄與美國勁敵班捷明（Rai Benjamin）鬥足一條直路。兩人拋離其他對手，禾賀在最後幾十米被班捷明被逼近，再度加速拋離，結果以45.94秒刷新世界紀錄。華賀於本年7月以46.70秒，打破保持29年的舊世績。而班捷明跑出46.17秒奪銀，亦快過世界紀錄。

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禾賀成為本屆首位刷新徑項世界紀錄的選手。（路透社）

8月2日總結：香港女乒再晉一級 中國單日狂掃5面金牌

【20:55】女足另一場4強賽結束，瑞典1：0擊敗澳洲，殺入金牌戰與加拿大爭金；澳洲則會與美國上演銅牌戰。

【20:50】女子舉重87公斤以上級有中國的世界紀錄保持者李雯雯，以破奧運紀錄成績舉出320公斤奪金。

女子舉重87公斤以上級，中國李雯雯以破奧運紀錄成績舉出320公斤奪金。（Getty Images）

【20:44】羽毛球壓軸男單金牌戰，中國球手諶龍15：21、12：21，總分0：2不敵丹麥安賽龍（Viktor Axelsen），為中國添一銀。

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安賽龍勝出男單一刻，忍不住激動心情而落淚。（美聯社）

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【17:45】美國女足4強不敵加拿大，跌入銅牌戰。

【17:42】中國女排挫阿根廷，分組賽錄2勝3負出局。

（Getty Images）

【17:20】中國隊勢如破竹，鮑珊菊/鍾天使奪得場地單車女子團體爭先賽金牌，為中國隊今屆第28金。

鮑珊菊/鍾天使奪得場地單車女子團體爭先賽金牌。（Getty Images）

【16:50】中國隊金牌數超越上屆里約奧運，增至27金！射擊隊在整個項目的煞科日，再憑張常鴻在男子50米步槍三姿以破世界紀錄成績奪金。

中國張常鴻在男子50米步槍三姿以破世界紀錄成績奪金。（Getty Images）

【16:32】中國體操隊開齋！劉洋和尤浩吊環項目分別奪得金牌和銀牌，中國隊增至26金，追平上屆金牌數目。

中國體操隊開齋，劉洋（中）和尤浩（左）吊環項目分別奪得金牌和銀牌（Getty Images）

【16:30】中國隊增至25金，女子舉重87公斤級別，汪周雨奪金。

中國隊增至25金，女子舉重87公斤級別，汪周雨（中）奪金。（Getty Images）

【13:53】中國羽毛女雙陳清晨／賈一凡，在決賽對印尼組合波利／阿比恩尼（Greysia Polii／Apriyani Rahayu），全程處下風，直落兩盤負19:21、15:21。

印尼女雙贏波，開心到跳舞。（Getty Images）

【12:15】田徑上午產生兩金。男子跳遠出現戲劇性賽果，希臘的坦圖高（Miltiadis Tentoglou）在最後一輪跳出8.41米，跟領先的古巴選手艾芝華利亞（Juan Miguel ECHEVARRIA）相同，並憑次佳跳8.15米反先。艾芝華利亞其後出場，力求反先，可惜在衝刺中拉傷腿筋，未能起跳。他只得銀牌，隊友馬素（Maykel MASSO）只得銅牌。波多黎各的卡馬曹昆恩（Jasmine CAMACHO-QUINN）則奪得女子100米欄金牌。

坦圖高奪金後只能安慰艾芝華利亞。（Getty Images）

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【21:56】中國陳雨菲以2：1擊敗中華台北羽毛球「一姐」戴資穎，取得女單金牌，中國增至24金。了解更多：世界一姐戴資穎僅負陳雨菲 中國重奪羽毛球女單金牌

【20:51】東京奧運男子100米跑，中國的蘇炳添在決賽跑出9.98秒排第6，意大利跑手積及斯（JACOBS Lamont Marcell）跑出9.79秒，取得「後保特時代」首面男子100米奧運金牌。了解更多：蘇炳添100米決賽未能摘牌 意大利選手成新百米飛人

蘇炳添跑完100米決賽後，雖然失落獎牌，但都披上國旗慶祝。（Getty Images）

【20:32】委內瑞拉三級跳女子運動員洛查絲（ROJAS Yulimar）在最後一跳第6跳，跳出15.67米，打破奧運紀錄兼塵封26年的世界紀錄奪金。

【18:50】中國飛人蘇炳添在準決賽第3場跑出9.83秒，今晚8時50分決賽會衝擊百米飛人寶座，同時成為79年來首位晉身決賽的亞洲人。

【18:25】中華台北又添一銀！李智凱在男子鞍馬決賽，取得一面銀牌，僅屈居於英國「體操王子」韋洛克（Max Whitlock）之後。

【16:56】中華台北再添一銅，繼續刷新歷來最佳成績。男子高爾夫球，完成4輪之後金牌由美國的舒法利（Xander SCHAUFFELE）奪得，銀牌落入斯洛伐克的沙巴天尼（Rory SABBATINI）手中，餘下7名選手同以總成績269桿完成，為爭奪銅牌展開附加洞。7人不乏勝出高球四大賽的名將，如愛爾蘭的麥伊萊（Rory McIlroy）及日本的松山英樹。戰至第4附加洞，中華台北代表潘政琮打出平標準桿，擊敗美國代表、本年英國公開賽冠軍森川高連（Collin Morikawa）。

潘政琮擊敗強手獲銅，得到一批隊友潑水慶祝。（Getty Images）

【15:08】「夢之隊」繼續淘金，包辦女子個人3米板金、銀牌，施廷懋以逾34分優勢，大勝雙人賽拍檔王涵而衛冕，為中國第23金。

施廷懋繼衛冕雙人3米板，個人賽亦衛冕，（Getty Images）

【14:00】羽毛球男單決賽另一席位，由衛冕的諶龍取得。他於準決賽以21:16、21:11氣走印尼的真庭，與丹麥代表安賽龍爭金牌。

諶龍爭取衛冕男單，只差一步。（Getty Images）

【12:40】丹麥代表安賽龍率先殺入羽毛球男單決賽，他以21:18、21:11擊敗危地馬拉球手哥頓。哥頓神奇之旅仍未完，將進入銅牌戰。

【11:10】中國在田徑場上開齋。女子鉛球名將鞏立姣終圓金牌夢，以20.58米創出個人最佳紀錄，奪得金牌。中國金牌增至22面。

鞏立姣曾奪奧運銀、銅，今屆終於「儲齊」。（Getty Images）

【10:50】本屆游泳最後一場，以世界紀錄作結。美國隊在男子4X100米混合泳接力決賽，游出3分26.78秒，以半秒之差打破世界紀錄。「新水神」積素本屆共奪5金。

【10:20】艾馬麥姬昂4金作結！澳洲隊在女子4X100米混合泳接力決賽，甘普（Cate Campbell）在最後一棒反先美國，奪得金牌。麥姬昂在50自、100自、女4X100米自由泳接力及女子4X100米混合泳接力奪金，另外在3個項目得銅牌。

艾馬麥姬昂為本屆最耀眼女泳手。（Getty Images）

【09:40】女飛魚同樣刷新奧運紀錄。100米自由泳挫敗港將何詩蓓的澳洲泳手艾馬麥姬昂，以23.81秒掄元，打破昨天準決賽自己刷新的奧運紀錄，奪得本屆第3金。

【09:32】美國「新水神」積素膺男飛魚！男子50米自由泳決賽中由頭帶到尾，以21.07刷新奧運紀錄，連同接力，奪得本屆奧運第4金。

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積素尚有男子100米接力決賽，有力爭奪第5金。（Getty Images）

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【22:54】中國女排終打開勝利之門！雖然開賽前已篤定出局，但中國隊憑住將士用命之勢，以25：21、25：20、25：24直落3局擊敗小組榜首意大利，成功取得今屆第一場勝仗。

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中國女排打開今屆奧運勝利之門，直落3局擊敗小組榜首的意大利。

【20:54】男雙決賽上演中台大戰，中華台北組合李洋／王齊麟，直落兩局擊敗中國組合李俊慧／劉雨辰奪金，為中華台北史上第一面羽毛球金牌。＝

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中華台北組合李洋／王齊麟決賽挫中國組合奪金。（Getty Images）

【20:51】今屆100米女飛人誕生！女子100米跑決賽，第4線道的牙買加跑手湯臣（Elaine Thompson-Herah）以10.61秒贏得冠軍，衛冕成功，兼打破塵封33年、由已故美國飛人姬菲芙（Florence Griffith-Joyner）在1988年漢城奧運的大會紀錄。

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牙買加跑手湯臣（Elaine Thompson-Herah、右三）以10.61秒贏得冠軍，衛冕成功。（Getty Images）

【19:09】羽壇一姐戴資穎在另一場奧運女單4強戰，以總分2：0擊敗印度代表仙杜，明日將與中國陳雨菲爭奪奧運羽毛球女單金牌。

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戴資穎成功復仇擊敗上屆淘汰她的印度代表仙杜，殺入羽毛球女單決賽，明日與中國陳雨菲爭金。（Getty Images）

【18:20】陳雨菲與何冰嬌會師4強，上演中國內鬥，結果頭號種子陳雨菲，以總分2：1擊敗何冰嬌先殺入明天金牌戰，對手會是中華台北戴資穎或印度仙杜的勝方。

羽毛球女單4強戰，中國陳雨菲擊敗隊友何冰嬌，先取得決賽一席位。（Getty Images）

【17:00】中國再憑舉重多添一金，呂小軍於男子81公斤級展現皇者實力，在抓舉及挺舉均破奧運紀錄，以總成績374公斤，奪得中國隊第21面金牌。

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呂小軍奪得金牌，中國舉重隊參加4個男子項目，全部奪金。（路透社）

【15:15】羽球男單四強全部產生，印尼代表真庭（Anthony Sinisuka Ginting）淘汰丹麥的安頓臣（Anders Antonsen），將會遇上中國代表諶龍。衛冕的諶龍淘汰中華台北代表周天成。兩場準決賽比數均為2：1。另一場準決賽將由危地馬拉球手哥頓，惡戰丹麥的安賽龍。

真庭殺入4強，相當激動。（Getty Images）

【15:00】中國女排今晚於B組小組賽對意大利前，提早出局。因為土耳其女排於B組小組賽3：0挫阿根廷後，計算勝負局數的「局數比例」（Set Ratio）已肯定較中國女排為佳，故取得小組出線資格。中國女排就算餘下兩仗全勝，都無法出線。

賽制簡述：中國女排衛冕失敗 局數不及土耳其提早兩輪出局

中國女排提早出局。（Getty Images）

【13:59】中國奪得本屆第20金。女子滑浪風帆RS:X舉行獎牌賽，中國的盧雲秀奪得第3，計算總分後以2分之微力壓對手，奪得金牌。

盧雲秀摘下中國第20金。（路透社）

【11:05】羽球男單八強，丹麥的安賽龍（Viktor AXELSEN）兩盤21:13淘汰中國選手石宇奇，明日中午與哥頓爭入決賽。

【11:00】游泳產生另一項世界紀錄。今屆新增的男女子4X100米混合泳接力，英國隊以3分37.58秒，打破中國隊保持的世界紀錄。中國得銀牌，澳洲得銅牌。

【9:55】羽球男單八強展開，小組賽淘汰港將伍家朗的危地馬拉老將哥頓（Kevin Cordon）繼續神奇之旅。他在8強遇上淘汰「一哥」桃田賢斗的韓國球手許侊熙，贏21:13、21:18，率先殺入準決賽。

哥頓獲勝後難以置信，喜極而泣。（美聯社）

【9:36】新「水神」發威！男子100米蝶泳決賽，美國的積素（Caeleb DRESSEL）游出49.45秒，並把自己保持的世界紀錄推前0.05秒。此紀錄為本屆第2項游泳個人紀錄。

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【9:30】三鐵名將莊尼布朗尼（Jonny Brownlee）終於一圓金牌夢。英國隊在本屆新設的混合接力，以14秒之差力壓美國隊，奪得金牌。莊尼為三鐵名將布朗尼兄弟的弟弟，今屆兄長沒參賽，在混合接力中有本屆男、女個人賽的銀牌得主余力生（Alex Yee）及泰萊布朗（Georgia TAYLOR-BROWN）。

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英國三鐵隊奪得金牌。（Getty Images）

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【21:45】完成第7日賽事，中國以19金領先獎牌榜，日本17金排第2，美國14金排第3。詳看：東京奧運7月30日總結｜何詩蓓再創造歷史 港隊獎牌追平歷屆總和

【21:30】馬龍成為奧運史上首位衛冕乒乓男單球手，於決賽局數4:2擊敗頭號種子兼隊友樊振東，繼里約奧運後再奪男單金牌，為中國隊取得第19面金牌。

馬龍在決賽全神貫注，力壓樊振東，連奪兩屆奧運金牌。（Getty Images）

【21:15】羽球混雙決賽上演中國內鬨，二號種子王懿律／黃東萍擊敗頭號種子鄭思維／黃雅瓊，奪得金牌。比分為21:17、17:21及21:19。中國金牌數增至18面。

【20:13】田徑產生本屆首面金牌。男子10000米決賽，埃塞俄比亞的2019年世界賽5000米銀牌得主巴利加（Selemon Barega），在最後一圈先發制人，帶返終點。同項世界紀錄保持者查普達基（Joshua Cheptegei）及基比武（Jacob Kiplimo）在最後發力狂追，為時已晚，分別得銀、銅牌。

進入田徑賽事，意味東京奧運完成了一半。（Getty Images）

【20:01】羽球男雙決賽上演中台對決。中華台北組合李洋／王齊麟淘汰印尼男雙組合阿辛（Mohammad Ahsan）／施迪亞雲（Hendra Setiawan），殺入決賽。另一邊準決賽，中國組合李俊慧／劉雨辰直落兩盤挫馬來西亞謝定峰／蘇偉譯，晉級決賽。

【18:35】羽球女單八強，「一姐」中華台北戴資穎面對泰國代表拉查諾（Ratchanok INTANON），首局先負14:21，次局扳回21:18。進入決勝局，戴資穎中局領先下被拉查諾反超前，戴資穎頂住壓力，最終險勝21:18，準決賽對印度的上屆銀牌得主仙杜。

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戴資穎8強陷劣勢。（美聯社）

【17:52】ATP男單世界排名第1的塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）出局，他在傍晚東京奧運男單4強，以盤數1：2不敵德國的阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），無緣決賽，落入銅牌戰。薩維列夫將於決賽與俄羅斯的卡卓洛夫（Karen Khachanov）爭金。

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祖高域爆冷於準決賽落敗，只能爭銅牌，無緣「金滿貫」。（Getty Images）

【15:40】羽球混雙決賽上演中國內鬨，二號種子王懿律／黃東萍擊敗頭號種子鄭思維／黃雅瓊，奪得金牌。比分為21:17、17:21及21:19。中國金牌數增至18面。

王懿律（左）與黃東萍獲金牌。（Getty Images）

【15:13】羽毛球女單，中國穩奪一個決賽權。今早完成8強上線賽事，陳雨菲力退韓國安洗瑩，何冰嬌打足3局力退東道主奧原希望，於準決賽碰頭。

【15:00】女子彈床，中國隊朱雪瑩與劉靈玲包辦金、銀牌。

朱雪瑩（右）與劉靈玲（左）在女子彈床包辦金、銀。（Getty Images）

【12:00】上午游泳賽事，中國隊汪順在男子200米混合泳決賽以1分55秒正破亞洲紀錄掄元，為中國男泳手本屆第一面金牌。

此外，本屆首項個人世界紀錄誕生。南非女泳手舒麥嘉（Tatjana SCHOENMAKER）在女子200米蛙泳決賽以2分18.95秒奪金，較8年前產生的世界紀錄快0.16秒。

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舒麥嘉（左二）打破世界紀錄，隊友與奪得銀、銅牌的美國對手莉莉京治（右一）及拉莎（左一），一起上前相擁道賀。（高詩琦攝）

7月29日總結：中國重登獎牌榜首 游泳一日添兩金最難得

【23:00】完成第6天賽事，中國獲15面金牌，加上銀牌較多，在獎牌榜上壓住同得15面金牌的日本。

【18:04】中國女排對俄羅斯，決勝局被俄羅斯全程領先。中國結果輸12:15，局數負2:3，吞下3連敗，出線形勢極惡劣。

【17:34】中國女排對俄羅斯，第4局中國領先24:23及25:24，均被俄羅斯挽救，結果反負25:27，打和2:2。

【17:06】中國女排對俄羅斯，25:20取第3局，反先2:1。

中國女排爭取本屆第一場勝仗。（路透社）

【17:03】中國繼乒乓女單，男單亦包辦決賽。衛冕的中國球手馬龍在另一場準決賽，同樣打足7局。馬龍面對德國的奧恰洛夫，兩度領先下被追平，要打到決勝局。馬龍最終險勝11:9，淘汰奧恰洛夫，明晚決賽與隊友樊振東爭奪金牌。

奧恰洛夫（圖）與馬龍鬥得難分難解，敗不足辱。（路透社）

【16:08】戰績不振的中國女排在分組賽首兩戰皆北。今午面對俄羅斯，首局先輸17:25。次局扳回25:23，亦是本屆中國女排取得的第一局。

【15:20】乒乓男單準決賽打出精彩一戰。中國頭號種子樊振東先失一局下，兩度領先仍被中華台北代表、混雙銅牌得主林昀儒激戰到決勝局。樊振東最終勝11:8，晉級決賽。

樊振東激戰出線，贏得驚險。（路透社）

【14:30】小國當自強！世上其中一個面積最小的國家，達成奧運零的突破。女子多向飛碟決賽，派利尼（Alessandra Perilli）終於一圓心願，得到銅牌。

派利尼（右）實現聖馬力諾零的突破。（美聯社）

【11:53】中國女子4X200米自由泳接力決賽，打破世界紀錄，奪得第14金。楊浚瑄、湯慕涵、張雨霏、李冰潔合作，以7分40.33秒，快澳洲隊保持的紀錄超過1秒。其中張雨霏在1小時多之前，於200米蝶泳奪金。

中國泳隊一個上午為中國奪得兩金。（美聯社）

【11:38】乒乓球女單金牌由中國鎖定。中國「一姐」陳夢及隊友孫穎莎，準決賽分別直落4局淘汰新加坡代表于夢雨及日本代表伊藤美誠，將於今晚決賽內鬨。

女單「一姐」陳夢輕鬆掃走對手，殺入決賽。（Getty Images）

【10:33】中國游泳隊開齋！張雨霏200米蝶泳決賽大勝對手，2分3.86秒破奧運紀錄奪金，為中國取得第13金。

張雨霏以極大優勢奪金，快銀牌選手近1秒半。（Getty Images）

【09:45】美國泳手羅拔芬克（Robert FINKE）在男子800米自由泳決賽以7分41.87秒奪金。意大利選手帕捷尼利得銀牌，烏克蘭泳手羅曼卓克得銅牌。

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【23:00】完成第5日賽事，揚言「30金」的東道主日本繼續領放，在游泳、柔道及體操各得1金，以13金領先獎牌榜。中國今天亦不輸蝕，賽艇、跳水及舉重各獲1金，現時得12金。美國在游泳及女子三人籃球奪金，積11金排第3。

【21:09】在男子體操個人全能決賽，日本的橋本大輝以88.465分奪冠，為日本保住這面金牌。過去兩屆奧運，這面金牌都是日本「全能王」內村航平的囊中物。中國的蕭若騰則以88.065分獲得銀牌。了解更多：橋本大輝為日本保體操全能冠軍 靠單槓追分由第三衝金

獲悉自己分數力壓蕭若騰後，橋本大輝舉起日本國旗慶祝。（路透社）

【20:36】在挺舉，石智勇首次試舉188公斤成功，累計以354公斤繼續領先。石智勇在第二次試舉192公斤失敗，但他在第三次試舉198公斤成功，總成績以364公斤破世界紀錄奪冠，取得今屆中國第12面金牌。

石智勇刷新自己保持的世界紀錄，贏得金牌。（路透社）

【19:41】男子舉重73公斤A組，本身是3項世界紀錄保持者的中國選手石智勇，展現技壓同儕的實力。在抓舉，石智勇3次試舉都成功，他先後舉起158公斤、163公斤及166公斤，遙遙領先。

【15:00】日本在強項壘球昨晚奪金後，今天展開棒球分組賽對多米尼加，戲劇性反勝。兩軍首6局保持不失後，先守的日本隊在7局上把先發投手山本由伸換下，上場的青柳晃洋先失兩分，隨即換上平良海馬續投。日本於7局下由村上宗隆安打，讓淺村榮斗返壘追回1分。

山崎康晃為日本守住不失。（Getty Images）

日本於8局上由山崎康晃投球，保住不失，但未能追回分數。9局上由栗林良吏投球再失1分。落後兩分進入9局下，淺村榮斗出局，接着5名擊球手柳田悠岐、菊池涼介、村上宗隆、甲斐拓也及山田哲人全數安打，追成3:3並且造成滿壘。最後坂本勇人打出再見安打，絕地反勝4:3。

坂本勇人再見安打，日本「執身彩」。（Getty Images）

【14:49】跳水男子雙人3米板決賽，謝思埸／王宗源出場發揮出色，拋離美國組合逾23分，摘下本屆第11金。同場俄羅斯組合最後一跳嚴重失誤，獲0分。

中國跳水隊在彈板方面相當穩陣。（Getty Images）

【14:42】美國體操女王比拉絲（Simone Biles）宣布退出女子體操個人全能賽。美國體操協會公布，比拉絲經檢查後，為「顧及精神健康」而退出，並表示完全支持她的決定。

比拉絲放棄衛冕個人全能。（Getty Images）

【13:25】荷蘭單車鐵娘子終圓金牌夢！38歲的雲路頓（Annemiek van VLEUTEN )在女子個人計時賽大勝瑞士車手萊莎（Marlen REUSSER）至少56秒，奪得金牌。銅牌為荷蘭車手雲達貝根（Anna van der Breggen）。

鐵娘子的故事：單車鐵娘子狂賀奪冠慘中伏 圓金牌夢尚有最後機會

今次無慶祝錯，係金牌呀！（路透社）

【11:56】中國取得本屆第10金。在女子四人雙槳決賽，由陳雲霞、張靈、呂揚、崔曉桐組成的中國隊以6分05.13秒創出世界最快時間。

女子四人雙槳，中國破世界最快時間奪金。（Getty Images）

【11:20】乒乓球女單8強，東道主球手石川佳純1:4負新加坡選手于夢雨出局。

石川佳純出局收場。（Getty Images）

【10:45】日本泳隊第2金，大橋悠依再下一城。她繼女子400米個人混合泳後，於200米個人混合泳封后。日本泳隊繼北島康介後，首次有選手達成一屆奧運「雙金」。此外，日本男泳手苦戰下開齋，本多燈在男子200米蝶泳獲銀牌。

大橋悠依2冠！（Getty Images）

7月27日總結：中國掃三金力逼日本美國 中華台北得首金

【21:23】中國女足在F組分組賽最後一場，遭荷蘭大炒8：2出局。

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面對荷蘭，中國女足的防線失完一球又一球。（路透社）

【21:15】俄羅斯奧委會擊敗美國，贏得體操女團冠軍；中國得第7名。

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【20:10】美國隊發出聲明，指比拉絲因為「健康理由」（medical issue）退出今晚團體比賽，之後每天會評估出戰未來比賽的可能。不過NBC記者表示，比拉絲退賽並非因為受傷，可能是和情緒有關。

【20:00】美國體操天后比拉絲（Simone Biles），在進行中的女子體操團體決賽比賽中途退出，未知原因，有美國傳媒指她可能在比賽途中受傷。她在已出場的第一項跳馬項目表現不理想，僅得13.766。

比拉絲在女團決賽完成跳馬，但表現失準。（路透社）

【15:20】10米氣步槍混合團體決賽，中國組合楊倩/楊皓然再添一金。了解更多：射擊場上中國獎牌豐收 可愛少女楊倩奪今屆個人第二金

楊倩及楊皓然贏得冠軍，他們為對方戴上金牌。（Getty Images）

【14:50】女子雙人10米台金牌，依然留在中國手上。陳芋汐/張家齊合作出擊，大勝對手至少逾52分，摘下中國本屆第8金。同項自2000年悉尼奧運設立後至今6屆，全由中國奪金。

未輸過的金牌，換上新組合繼續無敵手。（Getty Images）

【14:00】女子重劍團體賽，淘汰香港的中國女重隊在準決賽29:38不敵韓國，將與意大利爭銅牌。韓國則與愛沙尼亞爭金。

女子重劍，中韓對決，相當激烈。（路透社）

【13:09】負責在開幕禮點燃聖火的日本網球手大坂直美，在女子網球第3圈直落兩盤1:6、4:6，被捷克代表禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）淘汰出局。

大坂直美在賽事期間曾掩着耳朵。（Getty Images）

【12:05】中國取得本屆第7金！本屆「銅牌組合」，分別在今屆賽事奪得個人賽銅牌的龐偉、姜冉馨合作，在10米氣手槍混合團體擊敗俄羅斯組合，奪得金牌。

姜冉馨（左起）、龐偉合作，合作奪得金牌。（Getty Images）

【11:53】中國女排在分組賽第2仗對美國，繼土耳其一仗後再次直落3盤落敗，比數為27:29、22:25、21:25。值得留意，上屆里約奧運，中國隊在分組賽2勝3負，小組第4僅僅晉級，最終奪冠。

【09:52】位處大西洋的英國海外屬地百慕達（Bermuda），取得該國奧運史上首面金牌。科拉杜菲（Flora DUFFY）今早奪得女子三項鐵人金牌。

科拉杜菲舉起奧運賽場上罕見的百慕達國旗。（Getty Images）

7月26日總結：張家朗為港隊花劍摘金 日本升上獎牌榜首

【23:00】中國在第3天賽事，多個衝金點均功虧一簣。及至晚上，舉重女子55公斤級，廖秋雲未能達到自己保持的世界紀錄，總成績223公斤，1公斤不敵菲律賓選手戴亞絲（Hidily Diaz）而得銀；戴亞絲為菲國奪得史上首面奧運金牌。乒乓球以為十拿九穩，混雙決賽，許昕／劉詩雯與東道主組合水谷隼／伊藤美誠鬥足7局而憾負，失落金牌。體操男團三強鼎立，中國得銅牌，金、銀分別落入俄羅斯及日本手中。

【15:02】「夢之隊」繼續衝金，男子雙人10米高台爭5連霸失敗。曹緣／陳艾森在最後一跳發揮出色，仍差1.23分，不敵英國組合戴利／李爾（Thomas DALEY／Matty LEE）。

戴利過去奪得兩面奧運銅牌，終於一圓金牌夢。（Getty Images）

【13:57】13歲西矢椛封后日本史上最年輕奧運金牌得主誕生。女子街板決賽由13歲的西矢椛封后。

西矢椛相當可愛。（楊宇翹攝）

【12:25】網球賽事方面，負責燃點聖火的日本代表大坂直美，次圈過關。中國頭號女單王薔則次圈不敵西班牙的梅古露莎而出局。

大坂直美輕鬆過關。（Getty Images）

【10:20】英國「蛙王」比迪（Adam Peaty）輕鬆衛冕！決賽由頭帶到尾，以57.37秒奪金，奪得英國本屆第一金。中國泳手閆子貝排第6。

英國蛙王比迪未逢敵手，為英國摘下本屆首金。（Getty Images）

【09:35】「仙氣蝶后」為中國泳隊衝金，僅差一步。張雨霏以首名晉級決賽，決賽爭持激烈，游出55.64秒得銀牌，以0.05秒之差不敵第7線加拿大的麥尼爾（Margaret MACNEIL）。麥尼爾為19年世界賽同項目冠軍，身世相當特別，立即了解：東京奧運︱加拿大領養兒無懼疾患轉攻短程 挫中國仙氣蝶后登頂

華裔血統的麥尼爾（右）為同項世界冠軍。（路透社）

7月25日總結：中國再獲三金居獎牌榜首 美國急起直追

【22:00】有「夢幻隊」之稱的美國男子籃球隊，延續熱身賽不濟表現，今晚出戰第一場分組賽，以83：76不敵法國隊。美國隊開賽早段一度領先甚多，但半場過後表現漸漸走下坡，最終被法國反勝，吞下今屆首敗。了解更多：美國首仗不敵法國 科尼亞關鍵三分奠勝

杜蘭特最終五犯離場，狀甚失落。（Getty Images）

【20:48】在挺舉，諶利軍第一次試舉175公斤成功，總成績320公斤，升上第3位，但之後莫斯基拉舉起175公斤，總成績以326公斤重返首位，諶利軍跌回第4位，其後更跌落第5。莫斯基拉第二次試舉180公斤失敗，但他在第三次試舉成功，將總成績優勢拉開到331公斤，領先第5位的諶利軍11公斤。第二次試舉，諶利軍成功舉起187公斤，後來居上，驚險地以332公斤贏得冠軍，以1公斤之差力壓莫斯基拉。了解更多：諶利軍峰迴路轉贏中國第6金 挺舉187公斤大逆轉封王

【19:46】男子舉重67公斤級，中國的諶利軍出戰。他在抓舉第一次試舉145公斤成功領先。不過，諶利軍第二次試舉150公斤但失敗，暫時被其他選手超越。他在第3次試舉151公斤，亦都失敗。完成3輪抓舉後，諶利軍以145公斤暫排第4位。來自哥倫比亞的莫斯基拉（Luis Javier Mosquera）暫時以151公斤領先。

【16:50】中國女排的衛冕之路遇上障礙，分組賽首戰爆冷不敵土耳其。中國隊表現令人失望之餘，不得不提土耳其陣中一雙十分吸睛的長人攔網手99號球員卡拉吉（Ebrar Karakurt）和樣子標緻的古妮絲（Zehra Güneş）。

中國女排2016年奧運在教練郎平帶領下贏得金牌，今屆續以大槌手朱婷為主力，力爭衛冕。可是土耳其今仗明顯有備而來，尤其對朱婷作出針對部署，令這位中國隊主將無從發揮強大攻擊力。了解更多：中國女排首戰爆冷輸波 土耳其長人美女團勁吸睛

土耳其女排美貌與實力兼備。（Getty Images）

【16:44】在挺舉，李發彬首次試舉166公斤成功，總成績以307公斤領先。伊拉萬在挺舉首次試舉165公斤成功，以302公斤排在李發彬之後。李發彬在第二次試舉，舉起172公斤，而伊拉萬第二次試舉177公斤失敗。經過兩次挺舉試舉，李發彬以313公斤領先302公斤的伊拉萬。伊拉萬在最後一次試舉177公斤再失敗，無力挑戰李發彬，獲得銀牌。李發彬雖然最後試舉178公斤失敗，無法打破世界紀錄，但仍然以總成績313公斤贏得冠軍。

【15:41】男子舉重61公斤級，李發彬抓舉第一次試舉137公斤失敗，第二次再試舉137公斤成功，第三次試舉更重的141公斤成功。印尼的伊拉萬（Eko Yuli Irawan）首次抓舉試舉137公斤成功，第二次試舉141公斤失敗，第三次再試舉141公斤又失敗。李發彬在抓舉以141公斤領先。

【15:15】男子10米氣步槍決賽，中國隊雙將盛李豪及楊皓然分別奪得銀、銅牌，不敵以奧運紀錄奪金的美國射手桑拿（William SHANER ）。

【14:50】奧運跳水項目展開，女子雙人3米板項目，中國隊組合施廷懋／王涵以超班姿態大勝對手，以326.40分為中國摘下本屆第4金。了解更多：跳水夢之隊出場即見金 女子雙人3米彈板奪中國第四金

「夢之隊」輕鬆打響頭炮。（Getty Images）

【12:30】奧運史上首次舉行滑板項目，首面金牌成為主辦國囊中物。男子街式賽，22歲日本選手堀米雄斗以37.18分，主場封王。（了解更多：滑板丨堀米雄斗後上奪項目首金 世界第一連番失手落敗）

堀米雄斗主場出擊，摘下日本第3金。（Getty Images）

【11:30】奧運游泳產生世界紀錄，女子4X100自由泳接力，澳洲以3分29.69秒奪金，打破同國保持的世界紀錄0.36秒。男子400米自由泳則爆出大冷門，突尼斯18歲小將哈法拿維（Ahmed Hafnaoui）在準決賽第8名晉級，決賽爆冷奪金。

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澳洲隊締造本屆奧運第一個游泳世界紀錄。（路透社）

【10:50】女子10米氣手槍，中國隊姜冉馨以平資格賽世界紀錄的晉級，決賽打出218環獲銅牌。俄羅斯射手巴絲拉絲堅娜（Vitalina Batsarashkina）以破奧運紀錄成績奪金。

女子10米氣手槍世界紀錄保持者，塞爾維亞的阿倫奴域，未能晉級決賽。（美聯社）

【10:25】東道主日本奪得第2金。大橋悠依在女子400米混合泳決賽，以4分32.08秒力克兩名美國泳手掄元。世界紀錄保持者賀素（Katinka Hosszu）僅得第5。美國則於男子400米混合泳開齋，上屆項目銀牌選手卡利斯（Chase Kalisz），今屆坐正。

大橋悠依由頭帶到尾，摘得個人首金。（Getty Images）

7月24日總結：中國女將一日奪三金 排獎牌榜首位

【22:39】東京奧運在7月24日誕生11面金牌，中國成為大贏家，奪得3金1銅，排獎牌榜首。東道主日本靠兩個柔道項目獲得1金1銀，與意大利並列次席。意大利分別在跆拳道及劍擊獲得1金1銀。

【20:04】女子個人重劍決賽，中國的孫一文面對羅馬尼亞的安拿樸比斯古（Ana Maria Popescu），爭奪金牌。兩人在常規時間打成10：10。在「決一劍」的階段，孫一文單燈得分，以11：10贏得金牌。（了解更多：孫一文一劍封喉絕殺奪金 擊敗世界一姐全靠一個字）

【15:15】龐偉男子10米氣手槍，過去3屆奪得1金1銅的中國選手龐偉，獲得銅牌。伊朗選手科路基（Javad FOROUGHI）以244.8環破奧運紀錄奪金，以近7環擊敗塞爾維亞的米格（Damir MIKEC）。（了解更多：伊朗男護士射贏中國奪金 為訓練改上夜班譜寫勵志故事）

【14:30】女子舉重49公斤級，中國隊世界紀錄保持者侯志慧，在抓舉已94公斤，連同挺舉造出116公斤，總計210公斤，破奧運紀錄，為中國奪得第2金。（了解更多：中國金牌好事成雙 侯志慧在49公斤級女子舉重紀錄奪金）

侯志慧為同項目世界紀錄保持者，可謂大熱掄元。（Getty Images）

【13:52】男子體操資格賽展開，奪金熱門中國獲得總分262.061分，暫時排第一，領先俄羅斯不足一分。日本名將內村航平爭取出線單槓決賽，惜完成高難度飛行動作後跌在地面，遺憾出局。（了解更多：內村航平單槓失手落地無緣決賽 全能王遺憾退役）

日本名將內村航平料是最後一屆奧運，含恨收場。（美聯社）

【10:18】奧運首場決賽，女子10米氣步槍決賽。中國隊楊倩完成首10發後，排第1。進入淘汰賽，她與俄羅斯選手嘉拉舒娜（Anastasiia Galashina）鬥到最後一槍時仍落後0.2環。嘉拉舒娜此時發揮失準，而楊倩發揮穩定，頂住壓力一槍反超前，以251.8環，破奧運紀錄後上奪金。中國21歲射擊女將楊倩，在產生今屆奧運首面金牌的女子10米氣步槍項目奪金，為中國隊在東京奧運之旅打響頭炮。她在決賽中與俄羅斯女將嘉拉舒娜，合演一場驚心動魄的決賽，楊倩賽後直言，打完最後一槍之後以為自己已經輸了，回頭看大家為我歡呼才知道拿冠軍。」



了解更多：本屆第一金誕生！中國運動員楊倩響頭炮10米氣步槍封后

楊倩驚險奪金 「以為輸了，聽到歡呼才知贏了」

中國第一金楊倩自小展天賦 場外重金珍藏令網民意外

楊倩在壓力中發揮高水準，為中國奪得東奧首金，（Getty Images）

【08:53】奧運正式展開首天賽事，中國隊楊倩有力爭奪本屆首金。她在女子10米氣步槍資格賽以第6名晉身決賽。

中國隊楊倩以第6名躋身決賽。（Getty Images）

7月23日更新：

至於開幕禮盛况，可以按此處：東京奧運開幕禮一文盡覽｜大坂直美負責點燃聖火 奧運正式展開

開幕禮入場音樂有玄機 Final Fantasy超音鼠暗藏其中

哈薩克「仙女姐姐」大有來頭 最美衣著匠心獨運

奧運開幕禮今晚舉行，賽艇、射箭等賽事舉行初賽。射箭強國韓國隊女子射箭排名賽展現實力，不僅包辦頭3名，3名箭手均打破奧運紀錄。了解更多：東京奧運｜女子射箭變韓國隊內賽 20歲可愛射手破塵封逾廿載紀錄

韓國女選手包辦奧運射箭排名賽的前三位。（Getty Images）

日本網球代表大坂直美走上聖火台，點燃聖火，宣布東京奧運正式開幕。（Getty Images）

7月22日更新消息：

東京奧運明晚（23日）香港時間6時開幕，各國隊伍都會由持旗手帶領進場，其中美國隊今日（22日）公布女子持旗手由「五朝元老」的女籃代表Sue Bird擔任。「G.O.A.T」（Greatest Of All Time）、三個年代贏得4次WNBA總冠軍、4屆FIBA世界盃冠軍、4屆奧運女籃金牌，準備參加第五次奧運，這個女人有多強？了解更多：美國4金元老任持旗手 籃足傳奇的奧運愛情史

2020東京奧運在疫情下舉行，各國運動員入境，面對多重限制與各種要求。曾奪得兩面奧運獎牌的31歲西班牙韻律泳隊隊長卡波妮爾（Ona Carbonell），日前就在社交網站指摘當局設下諸多限制，令她被逼放棄帶1歲兒子隨行，未能親自餵哺母乳。了解更多：西班牙靚媽帶兒赴日餵母乳被阻 家人與奧運夢二選一

被視為英國女子雙向飛碟射擊金牌希望的安芭希爾（Amber Hill），對新冠肺炎測試呈陽性，未能赴日參加東京奧運。安芭希爾是世界排名第1，本身是金牌大熱。中國選手魏萌亦會參加這個項目，有力爭奪金牌。了解更多：英國射擊美女染疫退賽 世界排名第一奪金大熱

東京奧運男子足球正式開鑼，由頂頭大熱門西班牙打頭陣，與埃及上演首場分組賽，「小狂牛」派出夫添出戰，賽前不被看好的埃及，今仗防務做到足，令西班牙眾將吃盡苦頭，全場久攻不下，最終爆冷以0：0賽和對手，首仗未能旗開得勝。了解更多：西班牙強陣撼埃及 小狂牛損兵折將再失分

中國舉重選手李雯雯的體重高達150公斤，網民都很擔心她會壓爛東京奧運選手村的紙板床而受傷。她在房間內拍片，為網民解惑，她表示自己及紙板床都十分安全，因為她根本沒有睡在床上！了解更多：選手村紙板床掂唔掂？150公斤中國舉重女力士咁樣答

東京奧運開幕明晚（23日）正式揭幕，將於國立競技場舉行開幕禮。不過，負責開幕禮的表演團隊，再有人被撤換。負責開幕禮創作概念的導演小林賢太郎，因為多年前表演搞笑短劇時，以二戰猶太人大屠殺為揶揄題材，近日被翻舊帳。東奧組委在本月14日宣布委任後，今午宣布解除其職務。了解更多：開幕禮導演被炒或大改流程 陳年演出嘲弄猶太慘劇

7月21日更新消息：

說起巴西女子足球，第一個浮現腦海的名字是瑪達，這名35歲的巴西隊長寶刀未老，在奧運女足分組賽梅開二度，領軍5球大勝中國，旗開得勝。了解更多：巴西5球大炒中國 43歲森巴老將見證一個無奈

美國女足在首場大敗，吞瑞典3蛋。了解更多：美國女足慘敗氣勢不再 韋冰露獨力難支帥氣依然

首日壘球分組循環賽完成，今屆東京奧運首場比賽，東道主日本以8：1擊敗澳洲。之後，美國以2：0擊敗意大利。是日最後一場，加拿大以4：0擊敗墨西哥。了解更多：壘球場賽前有亞洲黑熊出沒 無礙東道主日本首戰挫澳洲

智利跆拳道選手艾姬莉（Fernanda Aguirre）及荷蘭滑板選手積及絲（Candy Jacobs）因確診新冠肺炎，成為首批因染疫而未能參加東京奧運的運動員。之前有兩名南非足球員成員確診，兩人要接受隔離，不能參加周四對日本的分組賽。

2032年奧運將會於澳洲布里斯班舉行，這會是第3座主辦奧運的澳洲城市，之前分別有1956年的墨爾本及2000年的悉尼。了解更多：國際奧委會決定布里斯班主辦2032年奧運 澳洲將第3度辦奧運

美國傳媒報道，美國女子體操隊教練蘭迪（Cecile Landi）周日宣布，不會入住選手村，全隊入住酒店。蘭迪解釋，這是全隊的共同決定，入住酒店會較安全。了解更多：美國體操天后比拉絲與隊友拒入住選手村 住酒店較安全

東京奧組委事務總長武藤敏郎（Toshiro Muto）於7月20日在記者會上被問到，奧運是否仍有可能取消時，他沒有排除這個可能，表示會密切留意奧運相關人士的確診人數，有需要時會跟各持份者商討。了解更多：不排除最後一刻取消奧運 奧組委：密切留意疫情發展

星光黯淡的美國男子籃球隊，力爭四連霸的路途再傳壞消息。12人名單中本已有3人仍在出戰NBA總決賽尚未歸隊，球隊在7月20日再公布拿芬因觸發健康及安全協議，未能如期出發，美國隨時只得8人出戰首場分組賽。了解更多：美國隊僅得8人前往日本 拿芬觸發防疫令未能如期出發

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

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【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：