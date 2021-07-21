東京奧運｜新冠肺炎疫情下展開比賽　兩女運動員因染疫未能參戰

東京奧運2020在疫情的陰霾下展開，《01體育》不斷為讀者提供最新的奧運資訊，緊貼港隊戰況。



7月21日更新消息：

首日壘球分組循環賽完成，今屆東京奧運首場比賽，東道主日本以8：1擊敗澳洲。之後，美國以2：0擊敗意大利。是日最後一場，加拿大以4：0擊敗墨西哥。了解更多：壘球場賽前有亞洲黑熊出沒 無礙東道主日本首戰挫澳洲

智利跆拳道選手艾姬莉（Fernanda Aguirre）及荷蘭滑板選手積及絲（Candy Jacobs）因確診新冠肺炎，成為首批因染疫而未能參加東京奧運的運動員。之前有兩名南非足球員成員確診，兩人要接受隔離，不能參加周四對日本的分組賽。

2032年奧運將會於澳洲布里斯班舉行，這會是第3座主辦奧運的澳洲城市，之前分別有1956年的墨爾本及2000年的悉尼。了解更多：國際奧委會決定布里斯班主辦2032年奧運 澳洲將第3度辦奧運

美國傳媒報道，美國女子體操隊教練蘭迪（Cecile Landi）周日宣布，不會入住選手村，全隊入住酒店。蘭迪解釋，這是全隊的共同決定，入住酒店會較安全。了解更多：美國體操天后比拉絲與隊友拒入住選手村 住酒店較安全

東京奧組委事務總長武藤敏郎（Toshiro Muto）於7月20日在記者會上被問到，奧運是否仍有可能取消時，他沒有排除這個可能，表示會密切留意奧運相關人士的確診人數，有需要時會跟各持份者商討。了解更多：不排除最後一刻取消奧運 奧組委：密切留意疫情發展

星光黯淡的美國男子籃球隊，力爭四連霸的路途再傳壞消息。12人名單中本已有3人仍在出戰NBA總決賽尚未歸隊，球隊在7月20日再公布拿芬因觸發健康及安全協議，未能如期出發，美國隨時只得8人出戰首場分組賽。了解更多：美國隊僅得8人前往日本 拿芬觸發防疫令未能如期出發

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【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

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【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

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吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：