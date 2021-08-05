東京奧運直播時間表｜李慧詩明續戰爭先賽　中國4x100米接力衝金

8月6日田徑場上最矚目的是，壓軸舉行的兩場接力決賽，分別是女子4x100米接力以及男子4x100米接力決賽。中國男子隊的湯星強、謝震業、蘇炳添及吳智強以初賽小組首名晉級，有爭牌的實力，至於女子接力的梁小靜、葛曼棋、黃瑰芬及韋永麗就以小組第3名晉級。

8月7日，香港「女車神」李慧詩繼續在伊豆的場地單車館出擊，力爭在女子爭先賽晉級。經過資格賽、首圈及次圈，李慧詩會在這日下午先在12強鬥法國車手哥絲，勝方可直入8強；若果落敗則轉戰復活賽，仍有可能晉級。



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📺8月7日（星期六）奧運港隊焦點賽程：

早上5時30分 高爾夫球女子第4輪 陳芷澄

下午2時39分 場地單車女子爭先賽12強第4組 李慧詩



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8月7日的焦點仍然是李慧詩，她繼續出戰場地單車女子爭先賽，為晉級而努力。這名香港「女車神」前一日從資格賽的計時賽排第9名，順利晉級首圈的24強。首圈面對立陶宛老將古碧姬蒂（Simona Krupeckaite），她勝出入16強。不過，她在16強不敵英國車手馬真特（Katy Marchant），幸她在復活賽擊敗美國車手郭比（Madalyn Godby），晉身最後12強。

李慧詩會在下午2時39分，出戰12強對法國的哥絲（Mathilde Gros），若果勝出的話可以直入8強，但落敗仍可轉戰復活賽，還有機會入8強。同日稍後，還會舉行3場8強，而4強則於8月8日上演。

📺8月6日（星期五）奧運其他焦點賽程：

晚上6時30分 乒乓球男子團體決賽 中國Vs德國

晚上7時50分 田徑女子標槍決賽

晚上8時 足球女子決賽 瑞典Vs加拿大

晚上8時 田徑男子5000米決賽

晚上8時35分 田徑女子400米決賽

晚上8時50分 田徑女子1500米決賽

晚上9時30分 田徑女子4x100米接力決賽

晚上9時50分 田徑男子4x100米接力決賽



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8月6日田徑場上的焦點，肯定是最夜的兩場接力決賽，更難得的是，中國成功躋身女子4x100米及男子4x100米的接力決賽。中國男子隊的湯星強、謝震業、蘇炳添和吳智強在初賽跑出37.92秒，力壓加拿大及意大利，以小組首名晉級決賽，有力爭奪接力獎牌。女子方面，梁小靜、葛曼棋、黃瑰芬及韋永麗在初賽以42.82秒贏得小組第3名晉級。中國在女子20公里競步最有衝金的把握，楊家玉及劉虹都有衝擊冠軍的實力。

8月6日晚上，還有一個中國的衝金點，就是乒乓球男團決賽，由馬龍、樊振東及許昕組成的中國隊，會跟奧恰洛夫的德國爭冠軍。喜歡看足球的朋友，晚上還有場墨西哥對日本的男子足球銅牌戰。此外，今屆新設的運動攀登會上演女子決賽，也不容錯過。

📺8月7日（星期六）奧運其他焦點賽程：

上午6時 田徑女子馬拉松決賽

上午10時30分 籃球男子決賽 美國Vs法國

上午10時30分 沙灘排球男子決賽 挪威Vs俄羅斯

下午2時 跳水男子10米高台決賽

晚上6時 棒球決賽 美國Vs日本

晚上6時35分 田徑女子跳高決賽

晚上6時45分 田徑女子10000米決賽

晚上7時 田徑男子標槍決賽

晚上7時30分 足球男子決賽 巴西Vs西班牙

晚上7時40分 田徑男子1500米決賽

晚上8時 手球男子決賽 法國Vs丹麥

晚上8時15分 排球男子決賽 法國Vs俄羅斯

晚上8時30分 田徑女子4x400米決賽

晚上8時50分 田徑男子4x400米決賽



1.東京奧運的比賽什麼時間舉行？

恭喜香港的體育迷，這屆不用捱「眼瞓」！日本與香港只有一個小時的時差，所以幾乎所有比賽都在香港時間早上至晚間的黃金時間舉行，只有男子50公里競步及游泳馬拉松會在香港時間清晨上演。基本上你每天起床或者放工回家，日本那邊都有不同的奧運項目比賽舉行。

東京奧運在7月23日（星期五）揭幕，至8月8日閉幕，但首場奧運比賽將於7月21日（星期三）早上舉行，是澳洲對日本的壘球賽事。至於今屆首面奧運金牌將會在7月24日（星期六）誕生，相信會是女子10米氣步槍項目。

今屆奧運新增了5個大項運動，分別是棒球/壘球、空手道、運動攀登、滑浪及滑板。在19日的比賽中，33個大項共會產生339面金牌。

2.怎樣可以看到東京奧運的直播？

香港特區政府出資購入東京奧運的轉播權，再分派給5間本地持牌電視台播放，包括免費電視台無綫電視、ViuTV、香港開電視、收費電視台有線電視及NowTV。市民可以透過電視、互聯網及手機應用程式觀看奧運節目。

無綫電視TVB表示，將透過旗下5條免費頻道：翡翠台、J2、無綫新聞台、明珠台及無綫財經．資訊台於奧運期間提供500小時奧運直播節目及賽事精華，而myTV SUPER亦會提供13條奧運頻道。

有線電視、香港開電視、香港國際財經台將會提供合共7條頻道予公眾欣賞奧運，77台開電視更會全天候轉播奧運賽事，播放的奧運內容總時數將超過1000小時。有線體育頻道總監蔡富華透露，開電視將天全候直播奧運，「除了兒童節目和新聞時段，其他節目會全部讓路，亦會全程跟足香港隊，不會放過任何一位香港運動員。」

與ViuTV同屬一集團的NowTV會提供9條頻道播放東京奧運，601及602台會主力直播香港運動員的比賽，603台會為觀眾24小時無間斷提供奧運新聞資訊，尚有604至609台覆蓋各項賽事。觀眾可以透過Now E及Now隨身睇手機應用程式及相關網頁，免費欣賞9條奧運頻道的節目。至於630台由7月21日起已經提供奧運足球的直播。

東京奧運免費直播攻略｜3間電視台Apps大比拼鬥方便 附網站連結

【用電腦睇】3台奧運網站專頁連結：

Now TV東奧2020專頁（不用註冊）

有線奧運直播專頁（不用註冊）

myTV SUPER 2020東京奧運專區（需要註冊及登入）

3. 三大電視集團的評述主持陣容大比併！

無綫電視的奧運節目主持及藝員包括方力申、朱凱婷、姚子羚、鄧佩儀、麥美恩、陸浩明、李浩林、陳庭欣、鍾志光、林溥來、鄺潔楹、朱智賢、李思雅、黃碧蓮、陳約臨、黃庭鋒、曾淑雅、黃凱儀、陳苑澄、郭栢妍、鄺美璇、鄺家銘、何振然、何泳芍、吳業坤、周奕瑋、孔德賢。

至於無綫電視專業評述團包括鄭景亮（國際排球教練／資深體育評述）、劉知名（香港空手道隊代表）、陳偉豪（香港足球隊前代表）、潘文廸（香港足球隊前代表）、李偉文（香港足球隊前代表）、葉啟德（香港田徑隊教練）、梁志賢（香港單車隊前代表）、俞越（香港跳水隊前代表）、楊思恩（香港華人欖球隊龍隊前代表）、鄭智雄（國際劍擊裁判）、梁兆朋（國際彈網教練）、楊慧玲（香港藝術體操隊教練）、梁國成（香港籃球隊前代表）、肖希露（香港體操隊前教練）、仇多明（香港單車隊前代表）、朱詠康（香港劍擊隊前代表）、陳紹璣（香港女子排球隊助理教練）、黃興桂（資深體育評述）、趙嗣淦（香港職業棒球運動員）、大島田（香港女子壘球隊教練）、崔錦棠（香港三項鐵人前代表）、洪松蔭（香港單車隊前代表）等。

NowTV方面，評述陣容超過30人，有梁穎瑜、丘雨勤、饒家輝、張丕德及李德能等經驗豐富的體育主持，並邀請到多位現役及退役港隊代表出任嘉賓主持，包括吳翹充（體操）、李卓耀（羽毛球）、屈旨盈（跑步）、馬詠茹（單車）、劉彥恩（游泳）及劉國堅（劍擊）、劉耀祖（乒乓球）、周浩榮（跳水）等。

開電視及有線方面，主持及嘉賓包括劉建基、吳毅豪、徐嘉樂、李莉，還有重量級的滑浪風帆奧運金牌得主「風之后」李麗珊、「亞洲車神」黃金寶、前國家女排主攻手孫玥，尚有李健和、葉姵延、鄧宏業、許煒森及范信基等。

有線邀得「風之后」李麗珊、中國女排前主攻手孫玥、「亞洲車神」黃金寶等擔任評述工作。（資料圖片）

4. 今屆有什麼香港運動員參賽？

香港派出18男28女、共46名運動員征戰2020東京奧運，分別參與13項運動，包括游泳、田徑、體操、空手道、乒乓球、單車、帆船、馬術、劍擊、賽艇、三項鐵人、高爾夫球及羽毛球。最為人熟悉的，肯定是在倫敦奧運贏得銅牌的「牛下女車神」李慧詩。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

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【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

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【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

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吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：