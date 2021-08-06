東京奧運直播時間表｜李慧詩明續戰爭先賽　男子足籃決賽同日上演

8月7日，香港「女車神」李慧詩繼續在伊豆的場地單車館出擊，力爭在女子爭先賽晉級。經過資格賽、首圈及次圈，李慧詩會在這日下午先在12強鬥法國車手哥絲，勝方可直入8強；若果落敗則轉戰復活賽，仍有可能晉級。



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📺8月7日（星期六）奧運港隊焦點賽程：

早上5時30分 高爾夫球女子第4輪 陳芷澄

下午2時39分 場地單車女子爭先賽12強第4組 李慧詩



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8月7日的焦點仍然是李慧詩，她繼續出戰場地單車女子爭先賽，為晉級而努力。這名香港「女車神」前一日從資格賽的計時賽排第9名，順利晉級首圈的24強。首圈面對立陶宛老將古碧姬蒂（Simona Krupeckaite），她勝出入16強。不過，她在16強不敵英國車手馬真特（Katy Marchant），幸她在復活賽擊敗美國車手郭比（Madalyn Godby），晉身最後12強。

李慧詩會在下午2時39分，出戰12強對法國的哥絲（Mathilde Gros），若果勝出的話可以直入8強，但落敗仍可轉戰復活賽，還有機會入8強。同日稍後，還會舉行3場8強，而4強則於8月8日上演。

📺8月7日（星期六）奧運其他焦點賽程：

上午5時 田徑女子馬拉松決賽

上午10時30分 籃球男子決賽 美國Vs法國

上午10時30分 沙灘排球男子決賽 挪威Vs俄羅斯

下午2時 跳水男子10米高台決賽

晚上6時 棒球決賽 美國Vs日本

晚上6時35分 田徑女子跳高決賽

晚上6時45分 田徑女子10000米決賽

晚上7時 田徑男子標槍決賽

晚上7時30分 足球男子決賽 巴西Vs西班牙

晚上7時40分 田徑男子1500米決賽

晚上8時 手球男子決賽 法國Vs丹麥

晚上8時15分 排球男子決賽 法國Vs俄羅斯

晚上8時30分 田徑女子4x400米決賽

晚上8時50分 田徑男子4x400米決賽



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多項男子球類運動在8月7日舉行決賽，最矚目的是早上的籃球金牌戰，由杜蘭特領軍的美國隊，會跟淘汰斯洛文尼亞的法國爭冠軍。棒球場上，美國及日本亦會再度相逢，爭奪金牌。晚上的決賽更加多，分別有足球、手球及排球決賽，其中巴西對西班牙的男足決賽不容錯過。

8月7日亦有多項田徑決賽，同樣集中在晚上，田項方面有女子跳高及男子標槍，而徑項方面，最精彩的肯定是最後兩場接力，分別是女子及男子的4x400米決賽。

1.東京奧運的比賽什麼時間舉行？

恭喜香港的體育迷，這屆不用捱「眼瞓」！日本與香港只有一個小時的時差，所以幾乎所有比賽都在香港時間早上至晚間的黃金時間舉行，只有男子50公里競步及游泳馬拉松會在香港時間清晨上演。基本上你每天起床或者放工回家，日本那邊都有不同的奧運項目比賽舉行。

東京奧運在7月23日（星期五）揭幕，至8月8日閉幕，但首場奧運比賽將於7月21日（星期三）早上舉行，是澳洲對日本的壘球賽事。至於今屆首面奧運金牌將會在7月24日（星期六）誕生，相信會是女子10米氣步槍項目。

今屆奧運新增了5個大項運動，分別是棒球/壘球、空手道、運動攀登、滑浪及滑板。在19日的比賽中，33個大項共會產生339面金牌。

2.怎樣可以看到東京奧運的直播？

香港特區政府出資購入東京奧運的轉播權，再分派給5間本地持牌電視台播放，包括免費電視台無綫電視、ViuTV、香港開電視、收費電視台有線電視及NowTV。市民可以透過電視、互聯網及手機應用程式觀看奧運節目。

無綫電視TVB表示，將透過旗下5條免費頻道：翡翠台、J2、無綫新聞台、明珠台及無綫財經．資訊台於奧運期間提供500小時奧運直播節目及賽事精華，而myTV SUPER亦會提供13條奧運頻道。

有線電視、香港開電視、香港國際財經台將會提供合共7條頻道予公眾欣賞奧運，77台開電視更會全天候轉播奧運賽事，播放的奧運內容總時數將超過1000小時。有線體育頻道總監蔡富華透露，開電視將天全候直播奧運，「除了兒童節目和新聞時段，其他節目會全部讓路，亦會全程跟足香港隊，不會放過任何一位香港運動員。」

與ViuTV同屬一集團的NowTV會提供9條頻道播放東京奧運，601及602台會主力直播香港運動員的比賽，603台會為觀眾24小時無間斷提供奧運新聞資訊，尚有604至609台覆蓋各項賽事。觀眾可以透過Now E及Now隨身睇手機應用程式及相關網頁，免費欣賞9條奧運頻道的節目。至於630台由7月21日起已經提供奧運足球的直播。

東京奧運免費直播攻略｜3間電視台Apps大比拼鬥方便 附網站連結

【用電腦睇】3台奧運網站專頁連結：

Now TV東奧2020專頁（不用註冊）

有線奧運直播專頁（不用註冊）

myTV SUPER 2020東京奧運專區（需要註冊及登入）

3. 三大電視集團的評述主持陣容大比併！

無綫電視的奧運節目主持及藝員包括方力申、朱凱婷、姚子羚、鄧佩儀、麥美恩、陸浩明、李浩林、陳庭欣、鍾志光、林溥來、鄺潔楹、朱智賢、李思雅、黃碧蓮、陳約臨、黃庭鋒、曾淑雅、黃凱儀、陳苑澄、郭栢妍、鄺美璇、鄺家銘、何振然、何泳芍、吳業坤、周奕瑋、孔德賢。

至於無綫電視專業評述團包括鄭景亮（國際排球教練／資深體育評述）、劉知名（香港空手道隊代表）、陳偉豪（香港足球隊前代表）、潘文廸（香港足球隊前代表）、李偉文（香港足球隊前代表）、葉啟德（香港田徑隊教練）、梁志賢（香港單車隊前代表）、俞越（香港跳水隊前代表）、楊思恩（香港華人欖球隊龍隊前代表）、鄭智雄（國際劍擊裁判）、梁兆朋（國際彈網教練）、楊慧玲（香港藝術體操隊教練）、梁國成（香港籃球隊前代表）、肖希露（香港體操隊前教練）、仇多明（香港單車隊前代表）、朱詠康（香港劍擊隊前代表）、陳紹璣（香港女子排球隊助理教練）、黃興桂（資深體育評述）、趙嗣淦（香港職業棒球運動員）、大島田（香港女子壘球隊教練）、崔錦棠（香港三項鐵人前代表）、洪松蔭（香港單車隊前代表）等。

NowTV方面，評述陣容超過30人，有梁穎瑜、丘雨勤、饒家輝、張丕德及李德能等經驗豐富的體育主持，並邀請到多位現役及退役港隊代表出任嘉賓主持，包括吳翹充（體操）、李卓耀（羽毛球）、屈旨盈（跑步）、馬詠茹（單車）、劉彥恩（游泳）及劉國堅（劍擊）、劉耀祖（乒乓球）、周浩榮（跳水）等。

開電視及有線方面，主持及嘉賓包括劉建基、吳毅豪、徐嘉樂、李莉，還有重量級的滑浪風帆奧運金牌得主「風之后」李麗珊、「亞洲車神」黃金寶、前國家女排主攻手孫玥，尚有李健和、葉姵延、鄧宏業、許煒森及范信基等。

有線邀得「風之后」李麗珊、中國女排前主攻手孫玥、「亞洲車神」黃金寶等擔任評述工作。（資料圖片）

4. 今屆有什麼香港運動員參賽？

香港派出18男28女、共46名運動員征戰2020東京奧運，分別參與13項運動，包括游泳、田徑、體操、空手道、乒乓球、單車、帆船、馬術、劍擊、賽艇、三項鐵人、高爾夫球及羽毛球。最為人熟悉的，肯定是在倫敦奧運贏得銅牌的「牛下女車神」李慧詩。

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