東京奧運直播時間表｜李慧詩轉戰復活賽　中國乒乓男女團爭入決賽

8月4日的焦點，香港另一位獎牌希望「牛下女車神」李慧詩出擊，與隊友李海恩在下午參加場地單車競輪賽首圈，兩人分處不同組別。香港代表陳芷澄則會在8月4日起出戰女子高爾夫球賽。



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📺8月4日（星期三）奧運港隊焦點賽程：

上午6時30分 高爾夫球女子首輪 陳芷澄

下午4時11分 場地單車女子競輪復活賽第1組 李海恩

下午4時16分 場地單車女子競輪復活賽第2組 李慧詩



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在倫敦奧運為香港贏得銅牌的「牛下女車神」李慧詩，會在這日首度登場，出戰場地單車競輪賽首圈。李慧詩被編入第2組，於香港時間今日下午3時15分開賽，對手來自法國、德國、立陶宛、俄羅斯及南非；只要李慧詩得頭兩名，就可以進入半準決賽，若果贏不到頭兩名，還可轉戰復活賽。另一名香港車手李海恩都會出戰這個項目，她會在下午3時10分的第1組出賽。復活賽會在同日下午4時多舉行。競輪賽的半準決賽會在8月5日舉行。

李慧詩及李海恩在初賽同樣未能躋身頭兩名，要轉戰稍後的復活賽。

另外，女子高爾夫球於8月4日早上起舉行，香港球手陳芷澄將會出賽。

📺8月4日（星期三）奧運其他焦點賽程：

上午9時 乒乓球女子團體4強 中國Vs德國

上午10時30分 田徑女子400米欄決賽

上午11時30分 滑板女子公園決賽

下午1時30分 乒乓球男子團體4強 中國Vs韓國

下午4時 排球女子8強 塞爾維亞Vs意大利

下午5時6分 場地單單男子團體追逐賽決賽

晚上6時50分 舉重男子109公斤以上組A組

晚上7時 田徑女子3000米障礙賽

晚上7時15分 田徑男子鏈球決賽

晚上8時5分 田徑男子800米決賽

晚上8時55分 田徑男子200米決賽



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8月4日在乒乓球場會舉行3場團體4強，在早上先有女團的中國對德國，到下午到中國男團登場，與韓國爭入決賽。晚上，最後一場男團4強上演，由日本對德國。這日在田徑場上都有多場決賽，當中最矚的肯定是壓軸的男子200米決賽，不容錯過！

女排方面，兩支奪標熱門塞爾維亞及意大利在8強相遇。舉重方面，最重量級的男子109公斤以上級別上演，看看各位大力士的表現！上周的滑板街道賽引起不少人對這項運動的興趣，這日會舉行女子公園決賽，又有高水平的滑板表現看！

📺8月5日（星期四）奧運其他焦點賽程：

10:00田徑男子三級跳決賽

10:05田徑男子鉛球決賽

10:55田徑男子110米欄決賽

11:30滑板男子公園決賽

12:15籃球男子4強美國Vs澳洲

14:00跳水女子10米高台決賽

15:30田徑男子20米競步決賽

16:30運動攀登男子決賽

18:00田徑女子撐竿跳決賽

18:30乒乓球女子團體決賽中國Vs日本

19:00籃球男子4強法國Vs斯洛文尼亞

20:00田徑男子400米決賽

1.東京奧運的比賽什麼時間舉行？

恭喜香港的體育迷，這屆不用捱「眼瞓」！日本與香港只有一個小時的時差，所以幾乎所有比賽都在香港時間早上至晚間的黃金時間舉行，只有男子50公里競步及游泳馬拉松會在香港時間清晨上演。基本上你每天起床或者放工回家，日本那邊都有不同的奧運項目比賽舉行。

東京奧運在7月23日（星期五）揭幕，至8月8日閉幕，但首場奧運比賽將於7月21日（星期三）早上舉行，是澳洲對日本的壘球賽事。至於今屆首面奧運金牌將會在7月24日（星期六）誕生，相信會是女子10米氣步槍項目。

今屆奧運新增了5個大項運動，分別是棒球/壘球、空手道、運動攀登、滑浪及滑板。在19日的比賽中，33個大項共會產生339面金牌。

2.怎樣可以看到東京奧運的直播？

香港特區政府出資購入東京奧運的轉播權，再分派給5間本地持牌電視台播放，包括免費電視台無綫電視、ViuTV、香港開電視、收費電視台有線電視及NowTV。市民可以透過電視、互聯網及手機應用程式觀看奧運節目。

無綫電視TVB表示，將透過旗下5條免費頻道：翡翠台、J2、無綫新聞台、明珠台及無綫財經．資訊台於奧運期間提供500小時奧運直播節目及賽事精華，而myTV SUPER亦會提供13條奧運頻道。

有線電視、香港開電視、香港國際財經台將會提供合共7條頻道予公眾欣賞奧運，77台開電視更會全天候轉播奧運賽事，播放的奧運內容總時數將超過1000小時。有線體育頻道總監蔡富華透露，開電視將天全候直播奧運，「除了兒童節目和新聞時段，其他節目會全部讓路，亦會全程跟足香港隊，不會放過任何一位香港運動員。」

與ViuTV同屬一集團的NowTV會提供9條頻道播放東京奧運，601及602台會主力直播香港運動員的比賽，603台會為觀眾24小時無間斷提供奧運新聞資訊，尚有604至609台覆蓋各項賽事。觀眾可以透過Now E及Now隨身睇手機應用程式及相關網頁，免費欣賞9條奧運頻道的節目。至於630台由7月21日起已經提供奧運足球的直播。

東京奧運免費直播攻略｜3間電視台Apps大比拼鬥方便 附網站連結

【用電腦睇】3台奧運網站專頁連結：

Now TV東奧2020專頁（不用註冊）

有線奧運直播專頁（不用註冊）

myTV SUPER 2020東京奧運專區（需要註冊及登入）

3. 三大電視集團的評述主持陣容大比併！

無綫電視的奧運節目主持及藝員包括方力申、朱凱婷、姚子羚、鄧佩儀、麥美恩、陸浩明、李浩林、陳庭欣、鍾志光、林溥來、鄺潔楹、朱智賢、李思雅、黃碧蓮、陳約臨、黃庭鋒、曾淑雅、黃凱儀、陳苑澄、郭栢妍、鄺美璇、鄺家銘、何振然、何泳芍、吳業坤、周奕瑋、孔德賢。

至於無綫電視專業評述團包括鄭景亮（國際排球教練／資深體育評述）、劉知名（香港空手道隊代表）、陳偉豪（香港足球隊前代表）、潘文廸（香港足球隊前代表）、李偉文（香港足球隊前代表）、葉啟德（香港田徑隊教練）、梁志賢（香港單車隊前代表）、俞越（香港跳水隊前代表）、楊思恩（香港華人欖球隊龍隊前代表）、鄭智雄（國際劍擊裁判）、梁兆朋（國際彈網教練）、楊慧玲（香港藝術體操隊教練）、梁國成（香港籃球隊前代表）、肖希露（香港體操隊前教練）、仇多明（香港單車隊前代表）、朱詠康（香港劍擊隊前代表）、陳紹璣（香港女子排球隊助理教練）、黃興桂（資深體育評述）、趙嗣淦（香港職業棒球運動員）、大島田（香港女子壘球隊教練）、崔錦棠（香港三項鐵人前代表）、洪松蔭（香港單車隊前代表）等。

NowTV方面，評述陣容超過30人，有梁穎瑜、丘雨勤、饒家輝、張丕德及李德能等經驗豐富的體育主持，並邀請到多位現役及退役港隊代表出任嘉賓主持，包括吳翹充（體操）、李卓耀（羽毛球）、屈旨盈（跑步）、馬詠茹（單車）、劉彥恩（游泳）及劉國堅（劍擊）、劉耀祖（乒乓球）、周浩榮（跳水）等。

開電視及有線方面，主持及嘉賓包括劉建基、吳毅豪、徐嘉樂、李莉，還有重量級的滑浪風帆奧運金牌得主「風之后」李麗珊、「亞洲車神」黃金寶、前國家女排主攻手孫玥，尚有李健和、葉姵延、鄧宏業、許煒森及范信基等。

有線邀得「風之后」李麗珊、中國女排前主攻手孫玥、「亞洲車神」黃金寶等擔任評述工作。（資料圖片）

4. 今屆有什麼香港運動員參賽？

香港派出18男28女、共46名運動員征戰2020東京奧運，分別參與13項運動，包括游泳、田徑、體操、空手道、乒乓球、單車、帆船、馬術、劍擊、賽艇、三項鐵人、高爾夫球及羽毛球。最為人熟悉的，肯定是在倫敦奧運贏得銅牌的「牛下女車神」李慧詩。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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