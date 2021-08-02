東京奧運直播時間表｜香港乒乓女團4強遇日本　美國男籃鬥西班牙

8月3日的焦點，香港乒乓女團乘勝追擊，繼擊敗巴西及羅馬尼亞後，晚上會出戰4強，大戰東道主日本，力爭入決賽！至於「香港欄王」陳仲泓亦會在晚上參加110米欄初賽。



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📺8月3日（星期二）奧運港隊焦點賽程：

晚上6時30分 女子乒乓球團體4強 香港Vs日本

晚上6時34分 田徑男子110米欄初賽 陳仲泓



了解全部港隊賽程：每日港隊賽程更新

杜凱琹、蘇慧音、李皓晴在乒乓女團16強以局數3：1淘汰巴西，周一繼續出戰乒乓球女團8強，硬撼羅馬尼亞，力爭準決賽席位。在周一下午對羅馬尼亞的8強，雖然港隊首場女雙輸2：3，落後場數0：1，但杜凱琹及李皓晴合共連贏3場女單，以場數3：1反勝，晉級4強，港隊將會在周二遇上淘汰中華台北的日本隊。

📺8月3日（星期二）奧運其他焦點賽程：

上午9時50分 田徑女子跳遠決賽

上午11時20分 田徑男子400米跨欄決賽

下午12時40分 籃球男子8強 西班牙Vs美國

下午2時 跳水男子個人3米彈板決賽

下午4時 體操男子雙槓決賽

下午4時 足球男子4強 墨西哥Vs巴西

下午4時50分 體操女子平衡木決賽

下午5時39分 體操男子單槓決賽

晚上6時20分 田徑男子撐竿跳決賽

晚上7時 足球男子4強 日本Vs西班牙

晚上7時35分 田徑女子鏈球決賽

晚上8時25分 田徑女子800米決賽

晚上8時50分 田徑女子200米決賽



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1.東京奧運的比賽什麼時間舉行？

恭喜香港的體育迷，這屆不用捱「眼瞓」！日本與香港只有一個小時的時差，所以幾乎所有比賽都在香港時間早上至晚間的黃金時間舉行，只有男子50公里競步及游泳馬拉松會在香港時間清晨上演。基本上你每天起床或者放工回家，日本那邊都有不同的奧運項目比賽舉行。

東京奧運在7月23日（星期五）揭幕，至8月8日閉幕，但首場奧運比賽將於7月21日（星期三）早上舉行，是澳洲對日本的壘球賽事。至於今屆首面奧運金牌將會在7月24日（星期六）誕生，相信會是女子10米氣步槍項目。

今屆奧運新增了5個大項運動，分別是棒球/壘球、空手道、運動攀登、滑浪及滑板。在19日的比賽中，33個大項共會產生339面金牌。

2.怎樣可以看到東京奧運的直播？

香港特區政府出資購入東京奧運的轉播權，再分派給5間本地持牌電視台播放，包括免費電視台無綫電視、ViuTV、香港開電視、收費電視台有線電視及NowTV。市民可以透過電視、互聯網及手機應用程式觀看奧運節目。

無綫電視TVB表示，將透過旗下5條免費頻道：翡翠台、J2、無綫新聞台、明珠台及無綫財經．資訊台於奧運期間提供500小時奧運直播節目及賽事精華，而myTV SUPER亦會提供13條奧運頻道。

有線電視、香港開電視、香港國際財經台將會提供合共7條頻道予公眾欣賞奧運，77台開電視更會全天候轉播奧運賽事，播放的奧運內容總時數將超過1000小時。有線體育頻道總監蔡富華透露，開電視將天全候直播奧運，「除了兒童節目和新聞時段，其他節目會全部讓路，亦會全程跟足香港隊，不會放過任何一位香港運動員。」

與ViuTV同屬一集團的NowTV會提供9條頻道播放東京奧運，601及602台會主力直播香港運動員的比賽，603台會為觀眾24小時無間斷提供奧運新聞資訊，尚有604至609台覆蓋各項賽事。觀眾可以透過Now E及Now隨身睇手機應用程式及相關網頁，免費欣賞9條奧運頻道的節目。至於630台由7月21日起已經提供奧運足球的直播。

東京奧運免費直播攻略｜3間電視台Apps大比拼鬥方便 附網站連結

【用電腦睇】3台奧運網站專頁連結：

Now TV東奧2020專頁（不用註冊）

有線奧運直播專頁（不用註冊）

myTV SUPER 2020東京奧運專區（需要註冊及登入）

3. 三大電視集團的評述主持陣容大比併！

無綫電視的奧運節目主持及藝員包括方力申、朱凱婷、姚子羚、鄧佩儀、麥美恩、陸浩明、李浩林、陳庭欣、鍾志光、林溥來、鄺潔楹、朱智賢、李思雅、黃碧蓮、陳約臨、黃庭鋒、曾淑雅、黃凱儀、陳苑澄、郭栢妍、鄺美璇、鄺家銘、何振然、何泳芍、吳業坤、周奕瑋、孔德賢。

至於無綫電視專業評述團包括鄭景亮（國際排球教練／資深體育評述）、劉知名（香港空手道隊代表）、陳偉豪（香港足球隊前代表）、潘文廸（香港足球隊前代表）、李偉文（香港足球隊前代表）、葉啟德（香港田徑隊教練）、梁志賢（香港單車隊前代表）、俞越（香港跳水隊前代表）、楊思恩（香港華人欖球隊龍隊前代表）、鄭智雄（國際劍擊裁判）、梁兆朋（國際彈網教練）、楊慧玲（香港藝術體操隊教練）、梁國成（香港籃球隊前代表）、肖希露（香港體操隊前教練）、仇多明（香港單車隊前代表）、朱詠康（香港劍擊隊前代表）、陳紹璣（香港女子排球隊助理教練）、黃興桂（資深體育評述）、趙嗣淦（香港職業棒球運動員）、大島田（香港女子壘球隊教練）、崔錦棠（香港三項鐵人前代表）、洪松蔭（香港單車隊前代表）等。

NowTV方面，評述陣容超過30人，有梁穎瑜、丘雨勤、饒家輝、張丕德及李德能等經驗豐富的體育主持，並邀請到多位現役及退役港隊代表出任嘉賓主持，包括吳翹充（體操）、李卓耀（羽毛球）、屈旨盈（跑步）、馬詠茹（單車）、劉彥恩（游泳）及劉國堅（劍擊）、劉耀祖（乒乓球）、周浩榮（跳水）等。

開電視及有線方面，主持及嘉賓包括劉建基、吳毅豪、徐嘉樂、李莉，還有重量級的滑浪風帆奧運金牌得主「風之后」李麗珊、「亞洲車神」黃金寶、前國家女排主攻手孫玥，尚有李健和、葉姵延、鄧宏業、許煒森及范信基等。

有線邀得「風之后」李麗珊、中國女排前主攻手孫玥、「亞洲車神」黃金寶等擔任評述工作。（資料圖片）

4. 今屆有什麼香港運動員參賽？

香港派出18男28女、共46名運動員征戰2020東京奧運，分別參與13項運動，包括游泳、田徑、體操、空手道、乒乓球、單車、帆船、馬術、劍擊、賽艇、三項鐵人、高爾夫球及羽毛球。最為人熟悉的，肯定是在倫敦奧運贏得銅牌的「牛下女車神」李慧詩。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

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【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

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