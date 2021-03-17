歐聯｜皇馬輕取阿特蘭大晉8強　前兩屆出局只因一關鍵人物缺陣？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-17 09:35

歐聯16強次回合，皇家馬德里主場以3：1輕取阿特蘭大，兩回合計以4：1晉級。同日另一場次回合，曼城再在中立場贏慕遜加柏2：0，總比數以4：0躋身8強。

【莫迪歷把握對方失誤，傳予賓施馬開紀錄】

皇馬上半場先有莫迪歷把握到對方門將失誤，助攻賓施馬在34分鐘射入，半場領先1：0。

【雲尼斯奧斯超強盤扭後失機逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

雖然夏薩特受傷缺陣，但皇馬的巴西鋒將雲尼斯奧斯祖利亞大勇，屢次突破，撕開阿特蘭大的防線。最令人留下深刻印象的是52分鐘，他在後場左路策動攻勢，傳予費蘭文迪，文迪控一控後放出直線，雲尼斯奧斯加速突破，推入禁區，騙過阿特蘭大守將基斯甸羅美路深入腹地，無懼多名追兵，扭到去龍門口，但他最後射斜。鏡頭影到，隊長沙治奧拉莫斯在後場見到他失機，十分失望，雙手拍地，坐在地上。

雲尼斯奧斯衝進網窩，可惜皮球在柱邊出界。（美聯社）

【雲尼斯奧斯失機片段】

全場4次成功盤扭過人的雲尼斯奧斯之後博到12碼，拉莫斯在60分鐘操刀射入，皇馬拉開到2：0。拉莫斯絕對是皇馬的定海神針，數據顯示，自2015年以來，只要有拉莫斯在陣，皇馬在歐聯淘汰賽就未試過出局。對上兩屆歐聯，皇馬都在歐聯16強出局，分別被阿積士及曼城淘汰，剛巧拉莫斯在上兩次的16強次回合都停賽。

拉莫斯（右）射入12碼後慶祝。（路透社）

雖然阿特蘭大在83分鐘有路爾斯梅利爾射入罰球破蛋，但馬高阿辛斯奧1分鐘即為皇馬建功，最後皇馬今場以3：1擊敗阿特蘭大，兩回合計贏4：1晉身8強。

迪布尼射入一記精彩的遠射，幫曼城在次回合再下一城。（路透社）

同日另一場，曼城再在匈牙利中立場對慕遜加柏，初段便大局已定。曼城本身首回合領先2：0，在次回合12分鐘，就先由奇雲迪布尼施展百步穿楊，禁區頂左腳勁射中楣底彈入。18分鐘，菲爾科頓妙傳撕開慕遜加柏防線，根度簡接應，單刀射成2：0。換邊後，再沒有入球出現，曼城兩場各贏2：0，總比數以4：0打入8強。