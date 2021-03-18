歐聯｜堤亞高施華缺陣但存在感爆燈！　看台指揮吼叫如車路士領隊

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-18 15:19

車路士在歐聯16強次回合以2：0贏馬德里體育會，兩回合計贏3：0晉級8強。今場車路士的艾馬臣柏美尼在94分鐘射成2：0，為球隊奠定勝局，之後在看台上的一幕在網上廣傳！ 受傷缺陣的老將堤亞高施華如小朋友般慶祝，與看台上的美臣蒙特及佐真奴費路相擁，十分激動！

鏡頭影到堤亞高施華在看台上指手劃腳。（Twitter）

雖然36歲的堤亞高施華大腿傷患未癒，無法趕及為車路士披甲對馬體會，但他在看台上存在感十足！每當鏡頭影向無觀眾的看台，堤亞高施華通常都不是安坐位上看比賽，而是站起來，表情肉緊，手舞足蹈，有時指揮，有時打氣，好像是一位被趕了上看台的領隊。

堤亞高施華看得十分肉緊。（Twitter）

堤亞高施華咬牙切齒。（Twitter）

【施華、蒙特及佐真奴慶祝逐格睇】

當艾馬臣柏美尼在94分鐘為車路士射成2：0，鏡頭亦關注「看台領隊」堤亞高施華的反應。他站在樓梯上，注視場上情況，十分緊張；當艾馬臣入波，他馬上轉身跑上樓梯，第一步差點失足。今場不入大軍名單的美臣蒙特及佐真奴費路從座位走出樓梯，與堤亞高施華一起慶祝。3人互相擁抱，圍成一圈。

【施華、蒙特及佐真奴慶祝片段】

Thiago Silva, Jorginho and Mason Mount celebrating Emerson’s goal! 🤣💙

pic.twitter.com/6zu1OxgwAy — Talk Chelsea (@talkchelsea) March 17, 2021

堤亞高施華在看台上的表現獲網民關注，很多人覺得他像車路士領隊，亦有網民表示他慶祝入球時的反應就像3歲小朋友般純真雀躍；還有網民笑稱堤亞高施華可能比馬體會的球員更疲倦。

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+ 4 + 4 + 4

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