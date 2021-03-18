羽毛球｜全英賽一波三折下揭幕　印尼被退賽　桃田賢斗復出響勝鼓

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-18 17:44

全英羽毛球公開賽經歷一波三折後，終在周三（17日）揭開序幕，首日焦點必定是日本「一哥」桃田賢斗直落兩局擊敗印度球手，復出首戰旗開得勝。 有人歡喜有人燥，那邊廂的印尼隊因乘搭班機有確診個案，結果全隊被退賽，一眾印尼球手當然「谷氣」，雙打名將費拿迪更公開炮轟國際羽聯的決定不公。

全英賽在英國伯明翰上演，因為不屬於奧運積分賽的關係，多國球手未有參賽。原定在周三開打的全英賽，國際羽聯（BWF）突然公布賽事延遲半日，因為參賽人士的檢測有問題，需要再度接受測試。

擾攘一輪後，賽事在當地時間下午1點半開賽，而打頭陣的是日本「一哥」桃田賢斗，與印度的卡斯業（PARUPALLI Kashyap）爭奪晉級資格。桃田首局先以21：13先拔頭籌，次局與對手力戰至「刁時」，結果最終連奪兩分以22：20奠勝，以一場勝仗慶祝回歸國際賽。

桃田賢斗相隔一年多復出戰BWF賽事，首戰旗開得勝。（Getty Images）

桃田賢斗的2020年可稱為「黑過墨斗」，經歷車禍﹑復出﹑再受傷，加上新冠疫情席捲全球，桃田的「黑氣」延至今年，年初出戰泰國賽前，驗出確診新冠肺炎，更「累全家」使全隊日本隊退賽。

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桃田賢斗的復出計劃一再推遲，延至今年全英賽終於可以回歸賽場，相隔一年多再度征戰BWF賽事。雖然首戰打響頭炮，但26歲的桃田不太滿意自己的表現，下圈將與另一印度球手普蘭奈（HS Prannoy）交手。

桃田即使贏波，賽後直言今仗表現不合格。（Getty Images）

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疫情影響首日賽事延遲半日外，更令印尼隊全隊失去出戰的資格。印尼隊早前飛往英國時，乘搭同一班機的另一名乘客病毒測試驗出呈陽性反應。事關與確診者同機的關係，英國政府要求印尼隊上下需要接受10日的隔離，換言之將不能出戰全英賽，直接被退賽。

因與確診者同一班機，包括真庭在內等印尼球手同樣逃不過被退賽的命運。（資料圖片）

印尼雙打名將費拿迪（Marcus Fernaldi Gideon）透過社交網站炮轟BWF的安排，一眾印尼球手上機前已接受一次測試，全數呈陰性反應，抵達英國後在酒店的測試結果一樣，全員過關。

費拿迪續稱首日賽事延遲半日，事關一度傳出7宗確診，重新檢測後全數由陽轉陰，費拿迪直斥其真確性令人懷疑，認為印尼隊未受公平對待，並將責任歸咎於BWF身上，「BWF早已知道這些可能性，如今卻鬧出如此大的麻煩，可見BWF的失敗。」

印尼被退賽，費拿迪（右）發文鬧爆BWF不負責任。（資料圖片／Getty Images）

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