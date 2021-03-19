【歐霸】普巴復出即做英雄　入替4分鐘建功一箭定江山領曼聯晉級

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-19 08:02

早前愈戰愈勇的曼聯中場大將普巴，卻撞正大腿受傷，被迫養傷數星期，普巴的名字最終在歐霸盃16強次回合中出現，以後備身份隨隊造訪米蘭。 曼聯與AC米蘭首回合在主場打成1：1平手，今仗必須在聖西路爭取入球，主帥蘇斯克查在半場未開紀錄時，隨即果斷地換入普巴，結果這名法國中場不負眾望，下半場初段立即建功，再度成為球隊的贏波英雄。

曼聯與AC米蘭兩大歐洲老牌球會在歐霸16強對壘，兩軍首回合在奧脫福打成1：1平手，AC米蘭取得十分重要的作客入球，若果次回合與紅魔鬼互交白卷的話，便可躋身最後8強。

曼聯中場大將普巴在上月初的英超賽事不慎觸傷大腿，當時重拾狀態的普巴只好休養，如今相隔一個多月終有望回歸賽場，主帥蘇斯克查早已揚言這名法國中場可能今仗披甲，而普巴今仗先列後備。AC米蘭方面，同樣因傷錯過重返奧脫福的伊巴謙莫域，今仗同樣傷癒在後備席隨時候命。

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蘇斯克查如常派出般奴費南迪斯﹑馬古尼及拉舒福特等骨幹出戰，曼聯要出線，今仗首先要有進賬，可惜在上半場的攻勢寥寥可數，僅有般奴禁區頂一腳撞射較為具威脅，反而曼聯門將甸恩軒達臣更為忙碌，數次撲出AC米蘭的攻門，兩軍在上半場互無紀錄。

調動要果斷，蘇斯克查半場休息時即換入傷癒的普巴取代拉舒福特，這名中場大將入替後效果立竿見影，曼聯換邊後初段一次混戰，AC米蘭遲遲未能解圍，最後落在普巴的腳下，他在小禁區窄角度下冷靜地先作勢起腳，找到空位射向近柱破網，入替僅4分鐘立即建功。

AC米蘭方面同樣不敢怠慢，領隊派奧利換入伊巴謙莫域增強攻力，該名瑞典「神鋒」入替後產生不少威脅，其中一球頭槌力壓勞基梳爾跳頂，幸好軒達臣及時單手撲出，力保不失，結果曼聯保住一球的勝局，兩回合以總比數2：1淘汰AC米蘭。

普巴今季有貢獻的聯賽賽事：