歐霸｜格流9人應戰出局　謝拉特歐洲賽首敗　門將面部硬食一腳

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-19 12:45

舉腳過高是球場的危險動作之一，球員頭部被踢中可大可小，早前土超出現一記「穿頭腿」，觸目驚心，豈料數日後再現球場。 歐霸盃16強次回合，由格拉斯哥流浪主場迎戰捷克的布拉格斯拉維亞，主隊後備入替的基馬胡菲送對手門將一記「鞋底餅」，球證即以紅牌將他驅逐離場，加上中堅巴洛根兩黃一紅，格流最終9人應戰，最終在主場兩球不敵對手，歐霸16強行人止步。

由「神奇隊長」謝拉特領軍的蘇格蘭老牌球會格拉斯哥流浪，在歐霸16強與捷克的布拉格斯拉維亞爭奪8強席位，首回合在布拉格踢成1：1平手，次回合返回格流主場再決高下。

作客的布拉格在上半場14分鐘先開紀錄，奧拉英卡（Peter Olayinka）接應隊友左路傳中頭槌一頂破網，格斯拉哥流浪及後連番施射亦未能收復失地，落後一球返回更衣室。格流下半場11分鐘內兩人被逐，只剩下9人應戰的格流，布拉格的史坦超（Nicolae Stanciu）射入精彩罰球奠定兩球勝局，布拉格兩回合計以3：1擊敗格拉斯哥流浪。謝拉特領軍以來，在蘇超及歐霸盃未嘗一敗，直至今仗才吞下首場敗仗。

布拉格斯拉維亞的史坦超罰球妙射奠勝。（Getty Images）

勝負或許不是重點，格拉斯哥流浪後備入替的基馬胡菲（Kemar Roofe）成為今仗的主角，下半場55分鐘換入，卻在7分鐘後黯然離場，胡菲接應隊友長傳，布拉格門將高拿（Ondřej Kolář）出迎，胡菲跳起卻舉腳控球，踢中皮球後連消帶打送高拿一記「鞋底餅」。

胡菲一記功夫腳踩中高拿的頭部。（路透社）

高拿應聲倒地，從慢鏡看見胡菲的鞋底踩高拿的額頭及左眼窩下，隨即出現一條頗長的傷痕，幸好未有踢中左眼，及後布拉格以後備門將取代高拿的位置。

高拿硬食一腳後，額頭及臉部出現傷痕。（Twitter截圖）

Escalofriante lo que acaba de suceder en el Rangers vs Slavia. Roofe va mirando el balón y se lleva por delante a Ondrej Kolar (meta del Slavia, que tiene que salir en camilla al clavarle los tacos directamente en la cara). Ojalá que no sea nada grave, por favor. pic.twitter.com/HDSbogOltV — Jorge Cuesta (@jrgcuesta) March 18, 2021

土超現地獄級攔截 傷者慘縫7針 網民：堪比摔角選手

+ 6 + 6 + 6

今仗戰至末段依然有事發生，格流的卡馬拉（Glen Kamara）疑似受到對方球員的種族歧視，領隊謝拉特直言全力支持卡馬拉，而事件已經由歐洲足協調查。

兩軍戰至末段疑因為種族歧視而發生衝突。（Getty Images）

歐霸16強次回合戰果：