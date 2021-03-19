【歐聯】曼城衝冠路難行　8強先撼多蒙特　出線再鬥拜仁PSG勝方

撰文： 陳智深 最後更新日期： 2021-03-19 20:25

歐聯8強決出後，本港時間周五（19日）晚進行了抽籤，其中近況大勇的曼城抽籤運可謂麻麻，8強先要遇上德甲勁旅多蒙特，就算過關後，4強也要面對拜仁慕尼黑和巴黎聖日耳門的勝方，爭標之路可謂荊棘滿途。

歐聯8強首回會會於本港時間4月6日及7日深夜展開，次回合則於4月13及14日上演。按抽籤結果，上線可謂大亂鬥，近況勇不可擋的曼城，要面對擁有神鋒夏蘭特的多蒙特；同線則有去年決賽翻版拜仁慕尼黑硬撼巴黎聖日耳門。

夏蘭特年紀輕輕，鋒芒盡露，8強戰可望為曼城後防帶來重大威脅。（路透社）

歐聯8強抽籤結果：

拜仁慕尼黑 VS 巴黎聖日耳門 曼城 VS 多蒙特

皇家馬德里 VS 利物浦 波圖 VS 車路士

另一邊廂，前屆冠軍利物浦，與2019年冠軍皇家馬德里可謂仇人見面，事關當年皇馬正是殺退利物浦而捧盃；同線另一對碰，是由新帥杜慈接掌後至今仍不敗的英超球隊車路士，惡鬥16強淘汰祖雲達斯的葡超班霸波圖。

8強出現2018和2020年決賽翻版

4強會在本港時間4月27日及28日深夜上演首回合，次回合則於5月4日及5日深夜激戰，爭取殺入5月29日於土耳其伊斯坦堡上演的決賽。

歐聯最後8強分子：

+ 2 + 2 + 2

同日稍後時間，歐霸盃亦完成了抽籤，結果如下：

CF格蘭納達 VS 曼聯 阿積士 VS 羅馬

薩格勒布戴拿模 VS 維拉利爾 阿仙奴 VS 布拉格斯拉維亞

抽籤結果意味有機會出現全英超或全西甲對決。

歐霸16強次回合戰果：