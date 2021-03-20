【英超】赫特IG賀熱刺出局？　瞓醒即道歉　洛里斯受訪充滿暗示

撰文： 路斯 最後更新日期： 2021-03-20 12:09

英超熱刺在歐霸盃16強手執大好形勢，次回合作客克甲薩格勒布戴拿模，戰至加時被擯出局。 球隊一片愁雲慘霧，球迷罵聲四起，混亂中竟有自己友「攞景贈興」。後備門將赫特在社交媒體表示「完成任務」，他發現後急忙解畫，原因或令當晚「瞓咗冇睇」的熱刺球迷，勾起無奈經歷。

熱刺沒有把握好籤，首回合領先薩格勒布戴拿模2球，昨晨（19日）作客落筆打三更，被薩格勒布戴拿模合計反勝3：2晉級。該戰任後備的門將赫特（Joe Hart），在IG Story轉發熱刺製作的社交媒體賽果圖，卻寫上「Job done」和剔號，又標籤熱刺官方帳號。

熱刺斷送大好形勢遭逆轉出局 克羅地亞箭頭戴帽領風騷

你冇眼花，Job done，而係赫特的社交媒體團隊眼花。（網上圖片）

熱刺球迷「嚇死」，其他球迷「笑死」，為何赫特忽然「作死」？他一覺醒來，發現出事，「刪story」之餘立即拍片解畫。片中赫特愁爆，向球迷道歉：「我真係瞓醒無耐，啱啱先知有人以為我哋噚晚贏3：0。聽落真係好論盡，Job done，但係真係咁。」赫特指帳號由團隊管理，有人看到圖中偌大「3-0」，以為又贏一場便「出po燒炮仗」。

赫特親身道歉，強調小編無意「贈興」。（IG＠joehartofficial）

多少「瞓咗冇睇」的熱刺球迷，一起床打開社交媒體看見該圖，以為愛隊輕鬆晉級，與赫特小編犯上同一錯誤？當你定過神來再看，或從朋友口中才得知，代表晉級的符號在對方，是憤怒抑或震驚？

赫特在影片中續指該圖明顯不是由他發布，強調對熱刺的愛和支持毫無改變，「我們都好低落，不幸發生咁嘅事，其實只係打錯字」。

洛里斯賽後訪問，似暗示隊內問題叢生。（Getty Images）

赫特IG「派膠」只是小風波，球隊陷入信心危機才是大件事。熱刺在次回合不思進取，愈踢愈縮，被賽前領隊入獄的對手在下半場有機可乘。曾經在中超「搵食」的前鋒奧錫（Mislav Oršić）在法定時間梅開二度，更在加時完成帽子戲法，助薩格勒布戴拿模，總回合反勝3：2，爆冷出線8強。

熱刺失望眾生相（按圖放大）

領隊摩連奴賽後向球迷道歉，但球迷怒火中燒，不少認為摩連奴要下台。賽後隊長洛里斯受訪時至少3次形容為「恥辱」，全隊在場上欠缺競爭意識，「我們本應充滿野心，但此刻表現反映了球隊正處於怎樣的狀况。我們連基本意識都缺乏，演出受牽連。我們應該更強，應該更加有競爭力」。

記者要求進一步回應隊內發生什麼事，洛里斯拒絕，「不用說更多，因為不可能。我們這樣踢，實在不夠。鏡頭前說我很有野心，也要每天訓練和出賽時表現出來。上陣與否，你都不能草草了事」。次回合的表現，他得出這結論：「我們曾經有精彩的時光，因為相信隊內團結一致。今天，我不肯定。」熱刺將於周日深夜，作客阿士東維拉。

薩格勒布戴拿模憑鬥志反勝（按圖放大）

歐霸16強次回合戰果：

+ 2 + 2 + 2

英超第29輪直播賽程（按圖放大）：