田徑｜跳高女神楊文蔚受傷22個月復出　鄧伊程全職首擊跳出驚喜

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-03-20 16:42

熱身、如常度步，穿著深藍配青色閃電紋上衣的楊文蔚（Ceci），在杆前三步的位置停下。作為阿基里斯腱重建後的第一個賽事，Ceci以1.62米作結，靜坐一旁看師妹鄧伊程（Tiffany）「表演」。 Tiffany轉全職後的第一個比賽，突破個人最佳紀錄1.73米，以1.77米奪冠。 攝影：梁鵬威

楊文蔚今天跳出1.62米的成績。（梁鵬威攝）

季前田徑測試賽今日（20日）於小西灣運動舉行，首日焦點落在傷癒復出的Ceci身上。自2019年5月練習時右腿阿基里斯腱斷裂，缺席大小賽事，由拆石膏、物理治療、休養後就是全力訓練為了早日回到賽場。終於，傷後的第22個月，她在季前測試賽復出。

楊文蔚今天三步起跳，更講究技術。（梁鵬威攝）

「跳高女神」楊文蔚闊別賽場22個月，終於復出（按圖放大）：

由於全程起跳的速度較快，對於傷癒的Ceci來說較難控制，也更容易受傷，所以即便是練習暫時也只能是三或五步。相反，短程的三步集中在技術層面上，可說是重新適應感覺的方法。

「一直只想着要過杆就做得不好，到第三跳只想着向前跑，就太近撞到。」Ceci賽後低頭檢討1.65米的那三跳，今天只完成1.62米，未能達成三步起跳的「個人紀錄」。「其實都不過不失，因為現在練最多都只是五步，但未達比賽狀態；三步的成績就和受傷前的接近。」現在慢慢接近受傷前的訓練內容，不管是舉重、跑步和跳都重回軌道，唯一不同的是：「今次可以說是最重的一次比賽，現在努力減重。」

（梁鵬威攝）

隨後Tiffany走過，Ceci笑說：「今天的主角是她。」Tiffany是Ceci師妹兼同房，從兼職轉為全職運動員，她以全程起跳並跳出1.77米，「她轉全職後成績也變好了；可以看到師妹們都可以PB，證明我們練習方向是對的」，Ceci說。

Tiffany兩度在軟墊上跪着尖叫，從1.75米到1.77米，Ceci也看得入神，興奮得跳起。Tiffany賽後說：「今天狀態比較好，看1.8米都好像1.6米一樣。」因疫情關係，為了可以繼續訓練，Tiffany決心從兼職轉為全職，既避免舟車勞頓，也可以有更好的治療，「練習不是差很遠，以前練五天，現在只是多了一天，有時候一天兩課」。

（梁鵬威攝）

比較可以是傷害，也可以是互相鞭策，Ceci感受更深：「以前總是一個人練，現在多了師妹一起，有多一份衝擊。」Tiffany則說：「比賽時我會活在自己世界，有對手是好事，但最後要贏的對手是自己。」雖然難逃比較的命運，但就像Tiffany所說：「跳過自己才是我的動力， 自己跳得好才是我的事。」

鄧伊程告別《後生仔傾吓偈》後首戰，跳出驚喜（按圖）：

+ 2 + 2 + 2

1.77米，鄧伊程打破了1.73米的個人最佳。（梁鵬威攝）