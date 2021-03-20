【網球】薩維列夫「震」住贏躋決賽　與施斯柏斯爭奪冠軍

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-20 22:19

即使香港並不在地震帶，當發生地震時，大家都知道需要走到安全地方暫避。 墨西哥於阿卡普爾科舉行的ATP墨西哥公開賽4強，阿歷山大薩維列夫與哥魯華爭入決賽時，途中竟然遇上5.7級地震，卻對賽事沒有影響，薩維列夫最終直落兩盤晉級。

墨西哥公開賽（Acapulco Mexico）最後4強，兩名德國球手阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）及哥魯華（Dominik Koepfer）互碰爭入決賽，世界排名第7位的薩維列夫首盤先以6：4拔頭籌，次盤爭持激烈，二人戰至「Tie Break」，結果薩維列夫再下一城，結果兩小時9分鐘力克同鄉晉級，將與施斯柏斯爭奪錦標。

地震也阻不了薩維列夫，最終直落兩盤擊敗同鄉晉級。（Getty Images）

在墨西哥阿卡普爾科（Acapulco）舉行的公開賽，今場在比賽途中發生小插曲，次盤第一局在哥魯華的發球局，突然地動山搖，在場的觀眾立即起哄，連直播的鏡頭亦搖晃，今次是黎克特制5.7級地震，首都墨西哥城及其他城市皆有震感。

Alexander Zverev wins the point vs Koepfer AND an 💥 earthquake 💥



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「地照震，波照打」，地震期間，比賽如常，躋身決賽的薩維列夫表示對地震零感覺，事關比賽正在進行中，「其實我不知道發生什麼事，相信哥魯華有相同的感覺，我們只聽到球迷們的叫聲，因為他們比在球場的我們更有感覺，當時我們正在場上奔跑，就算地震，比賽也要繼續，老實說我不太感受到震感。」

薩維列夫賽後稱比賽途中對地震零感覺，並直言在墨西哥地震十分常見。（Getty Images）

薩維列夫的決賽對手是希臘的施斯柏斯，該名世界排名第5位的球手，直落兩盤輕取由外圍賽晉級的穆薩迪（Lorenzo Musetti）闖入決賽。施斯柏斯與薩維列夫過去6次交手，施斯柏斯在往績佔優，勝出其中5次。

施斯柏斯輕取外圍賽晉級的意大利球手，與薩維列夫爭奪錦標。（Getty Images）

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