歐霸16強｜曼聯對手二選一 或遇西甲荷甲黑馬 今晚8時抽籤
撰文：顏銘輝
出版：更新：
歐霸盃16強出爐，將會在香港時間今晚8時抽籤。英超的曼聯及熱刺，在歐霸盃16強可能面對西甲的皇家蘇斯達或荷甲的阿爾克馬爾這兩支通過附加賽晉級的球隊。
至於意甲的羅馬在附加賽淘汰了波圖，16強的對手會是畢爾包或拉素，若果抽中拉素將上演羅馬打吡。由摩連奴執教的土超球隊費倫巴治亦在附加賽勝出，將面對奧林比亞高斯或格拉斯哥流浪。
透過歐霸盃聯賽頭8名直接晉級16強的球隊：拉素、畢爾包、曼聯、熱刺、法蘭克福、里昂、奧林比亞高斯、格拉斯哥流浪
透過歐霸盃淘汰賽附加賽晉級16強的球隊：柏辛域陀尼亞、波杜基林特、阿積士、阿爾克馬爾、皇家蘇斯達、布加勒斯特星隊、費倫巴治、羅馬
【歐霸盃16強對陣】
柏辛域陀尼亞 vs 拉素/畢爾包
波杜基林特 vs 奧林比亞高斯/格拉斯哥流浪
阿積士 vs 法蘭克福/里昂
阿爾克馬爾 vs 曼聯/熱刺
皇家蘇斯達 vs 曼聯/熱刺
布加勒斯特星隊 vs 法蘭克福/里昂
費倫巴治 vs 奧林比亞高斯/格拉斯哥流浪
羅馬 vs 拉素/畢爾包
曼聯5月亞洲之旅勢再訪港 7月到美國「掘金」洩利物浦阿仙奴行程英超｜曼聯跌至聯賽第15 里奧費迪南憂心降班：我們唯一能贏這隊英超｜曼聯遇傷兵潮後備席滿小將 熱刺普斯迪高古理解但拒同情西甲｜安東尼轟世界波助貝迪斯大勝 離曼聯後三場聯賽均獲選MVP英超｜曼聯負熱刺跌至聯賽第15 阿莫林嘆工作艱難：仍會堅持理念英超｜熱刺1：0勝曼聯 占士麥迪臣建功