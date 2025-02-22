英超｜曼聯征愛華頓　半場先失兩球　尾段暫追成2：2

英超本港時間周六（22日）早場賽事，曼聯作客重新由前領隊莫耶斯掌帥的愛華頓。曼聯半場已落後兩球。



19分鐘，愛華頓藉一次角球後在禁區混戰，最終在曼聯守將馬菲斯迪歷特包越位下，被主隊比圖比東卡射入，領先1：0。

愛華頓杜哥利為球隊攻入第二球。（Getty Images）

33分鐘，杜哥利再以個人突破攻入一球，曼聯中堅哈利馬古尼有如「時間停頓」般走甩對方。愛華頓半場2球領先返回更衣室，曼聯則射門零中龍。

愛華頓領隊莫耶斯忘形慶祝，有一吐烏氣之感。（Getty Images）

72分鐘，曼聯在禁區邊獲得一個罰球，般奴費南迪斯直射死角入網，紅魔鬼追回一球。８分鐘後，曼紐爾烏加迪遠射得手，曼聯追平2：2。

愛華頓正選名單：



1 比克福特

15 積克奧拜恩、6 達高斯基、32 班夫韋迪、19 米高蘭高

37 占士加拿、27 伊祖沙古爾、29 謝斯柏連史特朗、16 杜哥利

11 積夏里遜、14 比圖比東卡



曼聯正選名單：



24 奧拿拿

20 達洛治、3 馬沙拉奧、5 哈利馬古尼、4 馬菲斯迪歷特

13 柏德列多古、8 般奴費南迪斯、18 卡斯米路

11 約舒亞舒克斯、25 曼紐爾烏加迪、9 凱倫

