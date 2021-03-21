【港超聯】飛馬加碼獎金刺激士氣　主場首戰勇挫愉園取開門紅

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-21 18:24

港超聯球隊天水圍飛馬今季落戶元朗區，球隊今日（21日）首度於主場元朗大球場亮相。雖然飛馬屢次傳出財務問題，但管理層賽前仍決心「加碼」獎金，結果球隊憑「超級外援」山度士的入球，以1：0勇挫「黑馬」愉園，穩佔港超前列位置。

飛馬跟愉園早前同受拖欠保費問題困擾，一度被足總禁賽，結果上訴成功。

然而兩隊財政情況繼續備受關注，今日季內首度交鋒，飛馬特意向足總申請調回元朗大球場出戰，賽前更聲言已預售1200張門票，最終今場錄得1680名觀眾入場。

飛馬班主羅傑承（白衫）賽前特意到場邊跟球員打氣。（袁志浩攝）

飛馬今季首度於主場元朗大球場出戰聯賽，共有1680名球迷入場支持。（袁志浩攝）

羅傑承賽前打氣 飛馬早段氣勢逼人

上場僅負升班馬晉峰的愉園，陣容變化不大，正選名單中最年輕的伍家揚跟林樂賢只得19歲；相反，飛馬派出港超最「資深」的43歲守將法比奧鎮守防線，嘗試以經驗壓制「快活谷」的青春活力。

飛馬班主羅傑承開賽前走到後備席打氣，主帥郭嘉諾透露，管理層今場向球員提出「加碼」，隊內會選出數名「最佳球員」瓜分獎金。此舉果真刺激飛馬士氣，球隊上半場踢得「醒神」，初段穩佔上風，加上兩邊界外球「手榴彈」戰術，一度令愉園門前風聲鶴唳。12分鐘達施華接應左路短角球後扣大位傳中，皮球省中守衛改變方向後落在山度士腳下，這位巴西前鋒單刀快射破網，但被判越位在先。

山度士（左）把握屠俊翹犯錯射入，助飛馬領先。（袁志浩攝）

【飛馬V愉園比賽精華】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

愉園門將「牛油手」 超援山度士奠勝

不過6分鐘後這兩名外援再度合作，終先拔頭籌。達施華在左邊禁區崎角「私家位」射彈地波，愉園門將屠俊翹意外地「牛油手」，山度士門前加一腳「執雞」，助飛馬領先一球。捱打的愉園直至中段方有機會「唞唞氣」，28分鐘簡嘉亨接應左路地波傳中，於12碼點附近拗腰射近柱，惟埋門僅僅斜出。

飛馬及後有主力達施華受傷，此子於球證完上半場鳴笛後倒地，換邊後戰至57分鐘終退下火線。不過飛馬攻力未受太大影響，兩分鐘後羅振庭右路長傳放入禁區，助攻的古安奴控定來球後挑入網窩，卻再因越位而慘食「詐糊」。

屠俊翹失球後顯得相當懊悔。（袁志浩攝）

愉園全場甚少能創造出有威脅攻勢，尾段卻連番遭主裁判羅碧芝吹罰；飛馬中鋒山度士雖一度脫去球衣，但未有被黃牌警告，惹來「快活谷」將帥激動投訴。結果飛馬維持1：0勝果到完場，賽後穩守積分榜第3位。

至於另一場晉峰再爆冷門，憑卡爾特納射入12碼，以1：0氣走賽後跌落榜尾的冠忠南區。

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