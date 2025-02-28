石偉雄退役｜香港「體操王子」兩奪亞運金牌 結束運動員生涯
撰文：顏銘輝
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香港「體操王子」石偉雄今日（28日）宣布退役。
33歲的石偉雄在社交網站撰文，宣布結束運動員生涯。他兩次在亞運跳馬摘金，還贏得兩次世界盃，但他同時傷痕纍纍，遍體鱗傷。他在文中以10分滿分去形容自己26年體操生涯，他表示「體操帶我從每次低谷中學習點樣與低潮、傷患共存中學習，令自己每日成長，成為今時今日嘅石偉雄」。
石偉雄在社交網站公布退役的消息：「過去26年嘅體操生涯既有甜酸苦辣，亦充滿高低起跌；26年嚟體操帶比我好多榮譽，包括兩屆亞運冠軍，2次世界盃冠軍，同時令我遍體鱗傷，但體操帶我從每次低谷中學習點樣與低潮、傷患共存中學習，令自己每日成長，成為今時今日嘅石偉雄。」
石偉雄是2014年仁川亞運及2018年雅加達亞運的男子跳馬金牌得主。能夠在中、日、韓的好手中突圍而出，連續兩屆摘金，可見「石仔」的實力。
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