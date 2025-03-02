英足總盃｜曼城主場3：1普利茅夫　Nico O'Reilly連入二球晉級

英格蘭足總盃第5圈周日（3月1日）賽事，曼城主場迎戰普利茅夫，以3：1比分擊敗普利茅夫。客軍上半場憑藉Maksym Talovierov在比賽38分鐘後先拔頭籌。曼城驚覺緊追由Nico O'Reilly射入追平一球，再趁勢猛攻連入2球，最終由奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）絕殺普利茅夫，晉級下一輪。



Nico O'Reilly在上半場46分鐘時追平比分後狀態火熱，在下半場76分鐘以頭槌再入一球。普利茅夫見勢不妙在80分鐘將Matthew Sorinola換下，球員Kornél Szűcs上場。

2025年3月1日，英國曼徹斯特，圖為普利茅斯球員Maksym Talovierov拿下本場首個進球後歡呼。（Reuters）

比賽來到90分鐘，奇雲迪布尼將球射入普利茅斯球門，賽場之後進入5分鐘加時，雙方強勢爭奪。曼城在Nico O'Reilly二度進球後奠定勝局，順利晉級四強。