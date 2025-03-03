啟德體育園公布青年運動場及體藝館收費 跑步徑黃金時段收18元
撰文：陳旭暉
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啟德體育園日前全面啟用，除舉辦不少體育盛事外，各場館場地亦開放予公眾租用，當中包括足球、羽毛球、籃球等，其中跑步徑亦在一定時段需要收費。
負責營運的啟德體育園有限公司發出公告介紹可租用場地，包括啟德青年運動場的9條跑道、標準草地球場、場館，以及啟德體藝館習藝坊的籃球、羽毛球、排球等設施的租用收費。簡介中提到，天台足球場、沙灘球場、網球場及有蓋硬地球場等戶外設施將會在之後陸續啟用。
上述收費較值得留意一點，不同於其他康文署運動場跑道大多免費開放予市民使用，啟德青年運動場的跑步徑會在「黃金時段」即下午5時至晚上10時30分期間，收取每人18港元入場費。
啟德體育園設施租用收費與康文署對比
羽毛球
啟德體育園：港幣75元1小時/段節
康文署：港幣26至59元1一小時（室內有空氣調節）；港幣17至37元1小時（室內無空氣調節）（根據日期時段不同收費）
籃球/排球
啟德體育園：港幣500元1小時/段節
康文署：港幣60至148元1小時（室內有空氣調節）；港幣29至82元1小時（室內無空氣調節）
乒乓球
啟德體育園：港幣50元1小時/段節
康文署：港幣7至14元1小時（室內有空氣調節）；港幣6至12元1小時（室內無空氣調節）
足球/欖球
啟德體育園：港幣1800元1小時30分鐘/段節
康文署：港幣168至288元1小時20分鐘（標準草地足球場，有泛光燈照明 ）；港幣84至168元1小時30分鐘（標準草地足球場，無泛光燈照明）
註：康文署設施根據日期、時間及地點租用收費不同，詳情請參閱康文署網頁。
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