世界桌球大獎賽｜特林普首戰感主場壓力　讚啟德場館對桌球有利

「世界格蘭披治桌球大獎賽」今日（4日）在啟德體藝館揭開序幕，是啟德體育園首個售票賽事，首日錄得超過4200人入場，大部分為了觀看「香港人」特林普（Judd Trump，又譯卓林普）出戰，這名世界「一哥」在主場球迷面前轟出142度，結果以4：2擊敗加利威爾遜晉級。



在啟德體育園體藝館上演的世界桌球大獎賽，首日賽事焦點落在特林普身上，這名早前透過優才計劃成為香港居民的世界第一，今晚（4日）黃金時間與加利威爾遜（Gary Wilson）首圈交手。賽事開始前，文化體育及旅遊局局長羅淑佩與一眾主禮嘉賓進行簡單的開球禮。

文體旅局局長羅淑佩在內的主禮嘉賓一同進行開球禮。（梁鵬威攝）

羅淑佩與世界桌球巡迴賽主席Steve Dawson一同觀戰。（梁鵬威攝）

首圈賽事編排在周二晚上作賽，票價最平的180港元及最貴的貴賓位置早已售罄。早前表明希望享受「主場之利」的特林普，今晚如願以償，在1號檯出戰的他，1號檯一方觀眾席約有6成坐滿，大會公布全日超過4200人入場。當現場介紹特林普入場時，全場隨即起哄，人氣遠勝其他球手，不少球迷高呼特林普的名字。

大會公布今日超過4200人入場觀戰。（梁鵬威攝）

首圈賽事採用7局4勝制，特林普與加利威爾遜過去5次交手，近4次同樣由特林普獲勝。特林普先輸一局，次局隨即「起Break」回敬一棒142度清檯，贏得全場掌聲。雙方第3局爭持不下，特林普力戰超過半小時才拿下這局，然後第4局打出一棒98度，領先至3：1。特林普第5局把握對方一次失誤領先，即使威爾遜末段連番嘗試逼對方失誤，特林普仍然以81：45取勝，以4：2取得「主場」首勝。

特林普首度主場出戰，第2局轟出一棒142度。（梁鵬威攝）

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世界桌球大獎賽｜特林普感主場壓力 「我覺得今場要贏」

特林普在上周的玉山世界公開賽意外地32強止步，今次在香港「主場」沒有再倒灶，這名世界第一直言在香港出戰有壓力，「很高興首次以香港居民身份出戰，在場有不少球迷支持，對我來說都是壓力，我覺得今場需要取勝，加上對手（加利威爾遜）很有能力，今場十分難打，我在第2局『起Break』，我更想努力爭勝繼續留在香港比賽。」

特林普近年亦有來港參加表演賽，曾在香港體育館及伊利沙伯體育館作賽，如今在新落成的啟德體藝館登場，希望可以推動香港桌球發展出一分力，「其實香港很多場館都很出色，啟德是對桌球十分有利的場館，希望這個賽事在香港繼續舉辦，香港桌球同時繼續成長，未來每場在香港舉行的賽事都可坐滿。」

特林普續說，始終香港近20年甚少舉辦桌球賽事，對香港人來說也是新鮮，他更指不少球手也喜愛香港，相信未來有更多球手步他與奧蘇利雲的後塵，成為香港居民。特林普被問及是否期待女朋友馬曉晴到場支持，他笑言：「我希望！（I hope so）」

特林普直言在香港出戰有壓力。（趙子晉攝）

希堅斯與卡達由晚上7時半戰至11時才分出勝負，希堅斯以4:3險勝。（趙子晉攝）

世界桌球大獎賽｜球手紛紛大讚啟德 「我想起溫布萊」

世界桌球大獎賽首日中午的4場賽事，畢竟是平日中午，觀眾席冷清，但一眾球手對啟德體藝館讚不絕口，不敵利蘇斯基的中國球手張安達大讚啟德又大又漂亮，他坦言球檯與觀眾席有距離，球手不會容易受影響，並表示不少球手很喜歡香港，希望未來更多機會來港作賽。

落後一局下反勝的冰咸（Stuart Bingham）笑言除了洗手間距離較遠外，其他都十分出色，啟德新場館更是「我打過其中一個最正的場地」，並與英國著名場館相題並論，「令我想起溫布萊」。

冰咸落後下連贏3局反勝馬克威廉斯。（趙子晉攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽首圈賽果（7局4勝制）



3月4日 1號檯

下午1時 威廉斯 4:2 冰咸

緊接上演 梅菲 4:3 禾拿史頓

晚上7時30分 特林普 4:2 加利威爾遜

緊接上演 威爾遜 對 沙治



3月4日 2號檯

下午1時 利蘇斯基 4:2 張安達

緊接上演 韋基連 3:4 基拔

晚上7時30分 希堅斯 4:3 卡達

緊接上演 吳宜澤 對 龐俊旭

