歐聯16強首回合｜皇馬２：１勝馬體會　阿仙奴作客7：1炒燕豪芬

歐聯周二（3月4日）舉行16強首回合賽事，以馬德里打吡為重頭戲。爭取衛冕的皇家馬德里，主場以2：1擊敗馬德里體育會。 同時間另有3場首回合賽事進行，其中阿仙奴作客以7：1擊敗燕豪芬的比數最為懸殊。



圖為2025年3月4日，歐聯舉行16強首回合賽事，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）入球後表現興奮。（Getty Images）

皇馬對陣馬體會的賽事，在上半場4分鐘，洛迪高（Rodrygo）在費達歷高華維迪（Federico Valverde）助攻下，為皇馬先開紀錄。但至32分鐘，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）助馬體會追平。

圖為2025年3月4日，歐聯舉行16強首回合賽事，巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）在下半場取得入球。（Getty Images）

下半場，巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）於55分鐘接應費蘭特文迪（Ferland Mendy）傳球，禁區內射遠柱建功，助皇馬最終以2：1贏得賽事。

圖為2025年3月4日，歐聯舉行16強首回合賽事，巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）在下半場取得入球。（Getty Images）

同日歐聯賽事結果

布魯日１：３阿士東維拉

多蒙特１：１里爾

燕豪芬１：７阿仙奴

皇家馬德里２：１馬德里體育會