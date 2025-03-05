歐聯｜阿仙奴作客7：1大勝燕豪芬創紀錄　阿迪達：這是美好一夜

歐聯16強首回合，阿仙奴作客以7：1大勝燕豪芬，為該賽事史上淘汰賽作客最大勝仗。主帥阿迪達（Mikel Arteta）賽後稱讚球隊渡過美好一夜，但強調球隊想要的是獎盃而不是紀錄。



阿仙奴作客以7：1大勝燕豪芬創歐聯紀錄。（路透社）

阿仙奴在18分鐘由祖利安添巴（Jurrien Timber）先開紀錄後，在燕豪芬主場展開入球模式，尼華尼利（Ethan Nwaneri）、米基爾馬連奴（Mikel Merino）、杜沙特（Leandro Trossard）、馬田奧迪加特（Martin Ødegaard）、卡拉科利（Riccardo Calafiori）都有「士哥」，助兵工廠作客大勝7：1，主隊僅憑上半場後段的十二碼追回一球。

阿迪達大讚球隊表現，但強調想要的不只是紀錄。（路透社）

阿迪達強調球隊目標不僅是紀錄

阿仙奴近兩場英超都未能破門，今場卻作客狂數燕豪芬7球，創下歐聯史上淘汰賽作客最大勝仗。阿迪達賽後即大讚球隊表現：「這是美好一夜，球員（出色發揮）讓我們能享受今晚。我們在歐聯淘汰賽踢得如此流暢，還能以這麼多入球取勝，非常非常令人印象深刻。」

不過他強調：「這是重要一刻，但也只是讓球隊在晉級形勢上獲非常有利位置，僅此而已。我們留下不少隊史多年來沒有做過的事，這很重要，但並非我們想要的東西。」次回合賽事，阿仙奴將在下周三（12日）深夜回到主場作賽。

值得一提的是，曾效力熱刺、現效力燕豪芬的比列錫（Ivan Perisic）賽前談到阿仙奴時，稱讚他們是一支出色球隊，也有出色教頭，但暗諷：「近幾年他們總是欠缺一些東西，因而無法贏得錦標。」雖然阿仙奴仍未奪冠，不過燕豪芬今次主場大敗，即讓他這番說話成為「回力鏢。」

比列錫（左）賽前指阿仙奴欠缺一些東西。（路透社）

同日歐聯賽果（前者主場）

布魯日１：３阿士東維拉

多蒙特１：１里爾

皇家馬德里２：１馬德里體育會