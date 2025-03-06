世界桌球大獎賽｜凌晨1時24分完成賽事 啟德安排4架免費接駁巴士
撰文：趙子晉
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「世界格蘭披治桌球大獎賽」首日因為未完場趕球迷離場，而引起軒然大波，賽會次日隨即致歉，與場地溝通後，確保餘下賽事入場觀眾可以在賽事完結後才離場，賽會同時安排免費接駁巴士，從啟德青年運動場到旺角上海街。
經過首日的不愉快事件，賽會與場地溝通後，餘下賽事所有球迷皆可逗留至賽事完成，園方同時安排4班免費接駁巴士，每架巴士最多可容納49人，從啟德青年運動場到旺角上海街，在比賽結束後半小時開出。
世界桌球大獎賽第二日，2號檯尾場進行的占美羅拔臣（Jimmy Robertson）以4：2擊敗艾倫（Mark Allen），在凌晨12時完成，近百名球迷離場時，體育專員蔡健斌與F-Sports Promotion Limited總裁封歡歡亦在場視察。
在1號檯進行的斯佳輝對伊朗球手華菲爾，雙方爭持激烈，戰至凌晨12時25分才開始第6局，斯佳輝追成3：3平手，凌晨1時開始第7局，看台仍有接近3成球迷堅持至最後，結果華菲爾擊敗斯佳輝。
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